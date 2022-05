Binance New Listing: Monete nuove e imminenti quotate su Binance

in

La popolarità di Binance come uno dei migliori scambi crittografici non ha bisogno di ulteriori presentazioni, ma per mantenere questa posizione, Binance ha bisogno di nuove inserzioni.

Con così tante nuove criptovalute che vengono lanciate ogni giorno, artisti del calibro di Coinbase aggiungono nuove inserzioni abbastanza regolarmente, così come Binance.

Questa necessità di innovazione si diffonde oltre le nuove inserzioni, con i quiz Binance Learn e Earn sviluppati anche per attirare più utenti.

Quindi, quali criptovalute e token sono stati elencati? Diamo un’occhiata alle recenti aggiunte di Binance.

Nuove inserzioni di monete su Binance

Dall’inizio del 2022, Binance ha elencato i token menzionati di seguito

ApeCoin

Kadena

Stepn (GMT)

Astar (ASTR)

Alpine F1 Fan Token (ALPINE)

Anchor Protocol (ANC)

API3

Acala (ACA)

Woo Network (WOO)

Glimmer (GLMR)

Alchemy Pay (ACH)

Immutable X (IMX)

MobileCoin (MOB)

Binance aggiungerà prima nuove monete in diversi modi, ad esempio attraverso l’Innovation Zone, sul Binance Launchpad.

Puoi vedere tutti gli elenchi di monete precedenti sul sito Web di Binance.

Prossime nuove monete su Binance.US

Alcune nuove monete crittografiche si stanno facendo strada verso Binance.US. Alcuni di loro sono elencati di seguito:

JasmyCoin (JASMY)

Gitcoin (GTC)

SpellToken (SPELL)

Immutable X (IMX)

Bancor (BNT)

Monete in arrivo su Binance

È difficile prevedere quali monete crittografiche saranno infine elencate da Binance, con Binance che spesso fa l’annuncio della quotazione poche ore prima dell’inizio del trading.

Naturalmente, ci sono innumerevoli monete che cercano elenchi su Binance, che è considerato un passo verso un’adozione più mainstream a causa della sua base di utenti.

Baby Dogecoin sta cercando un elenco Binance, mentre SafeMoon vuole anche il supporto di Binance. Anche Floki Inu è in attesa di una quotazione su Binance.

Mentre Binance continua a elencare i piani relativamente sotto gli involucri, conosciamo alcuni dettagli su come valuta i token.

Secondo il CEO di Binance Chengpeng Zhao, il criterio più importante utilizzato da Binance durante la selezione di un token crittografico per la quotazione è valutare il numero totale di utenti che detengono quella moneta.

Inoltre, lo scambio tiene a mente anche altri fattori tra cui il numero di indirizzi attivi su blockchain, il pubblico dei social media e il codice impegnato prima di elencare una moneta sul suo scambio.