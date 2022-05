Tasse sul gas OpenSea: a quanto ammontano le tasse sul gas su OpenSea?

in

Le tariffe di base dinamiche su OpenSea sono uno dei tanti motivi per cui le tariffe del gas su OpenSea sono elevate.

Qualsiasi utente che spera di acquistare NFT su OpenSea sarà soggetto alle tariffe del gas OpenSea, ma quanto sono queste?

Le commissioni sul gas sono una parte fondamentale dell’acquisto di trading NFT.

Che si tratti di coniare un NFT o di acquistare un nuovo progetto NFT, un utente deve pagare le spese calcolate per la tassa sul gas. Questi rimborseranno l’energia computazionale utilizzata per elaborare la transazione NFT su una particolare blockchain.

Le tariffe del gas sono spesso volatili e soggette a modifiche a seconda di molteplici fattori, tra cui la congestione e la disponibilità della rete. Quindi, diamo un’occhiata alla ripartizione delle tariffe di OpenSea Gas.

Quanto costano le tasse sul gas su OpenSea?

Non esiste una tariffa fissa per il gas OpenSea, con le tariffe che variano in base a una serie di fattori sia all’interno che all’esterno del dominio di OpenSea.

OpenSea generalmente impone due tipi di tasse sul gas ai suoi utenti.

Le commissioni o le tariffe temporali devono essere pagate dagli utenti quando utilizzano Ethereum per la prima volta.

La commissione di inizializzazione dell’account deve essere pagata dagli utenti per la prima volta che desiderano elencare la loro collezione su Ethereum.

Oltre a questi, gli utenti sono anche tenuti a pagare una tassa di approvazione del token o del contratto. Questo viene riscosso nel momento in cui un utente conia un NFT attraverso una raccolta NFT personalizzata.

Se un utente sta elencando la propria collezione NFT per la prima volta su OpenSea, la piattaforma impone anche un costo aggiuntivo wETH.

Oltre a questo, gli utenti dovranno pagare le tariffe ricorrenti del gas durante l’esecuzione del set di funzioni elencate di seguito:

Accettazione di un’offerta.

Trasferire (o regalare) un NFT a qualcuno.

Acquisto di un NFT.

Annullamento di un NFT elencato.

Annullamento di un’offerta.

Conversione di wETH in ETH e viceversa.

Blocco dei metadati.

Colmare eTH o ritirare ETH da e verso Polygon.

Perché le tariffe del gas su OpenSea sono così alte?

Essendo uno dei mercati centrali NFT che ospitano gli NFT di Ethereum, i prezzi del gas OpenSea sono più alti a causa della blockchain di Ethereum.

La tariffa base volatile di Ethereum è un altro motivo per cui le tariffe del gas sono particolarmente costose su OpenSea. La commissione di base si riferisce alla più piccola quantità di gas richiesta da Ethereum per elaborare una transazione. La congestione della rete o l’aumento della domanda possono essere una ragione per i prezzi dinamici e elevati del gas su OpenSea.

Ad esempio, quando i progetti NFT di alto profilo sono stati lanciati per la prima volta, come la recente vendita di terreni metaversi Otherside, ha visto il crash della rete, con le tariffe del gas che sono aumentate vertiginosamente mentre gli utenti tentavano di acquistare terreni.