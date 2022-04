Binance NFT Games: i migliori giochi play-to-earn che utilizzano Binance

Ecco un elenco di interessanti giochi play-to-earn sulla catena BNB.

Binance, uno dei principali scambi di criptovalute al mondo, ha recentemente lanciato Binance NFT, una piattaforma che alimenta il mondo dei giochi web3 e NFT. Ma quali giochi usa?

La catena BNB – l’esclusiva blockchain di Binance – ospita diversi giochi NFT a cui gli utenti possono giocare e guadagnare entrate passive aggiuntive.

Questi giochi devono distinguersi mentre lo spazio continua ad espandersi con i nuovi giochi NFT.

I giochi su Binance NFT abbracciano diverse categorie che vanno dai giochi di ruolo ai giochi di avventura immersivi, in grado di mantenere gli utenti completamente coinvolti. Diamo un’occhiata ad alcuni dei giochi play-to-earn che utilizzano la catena BNB.

I migliori giochi NFT di Binance Play-To-Earn

Mentre ci sono molti giochi NFT che usano Binance già sul mercato, Binance ha anche molti giochi in arrivo attraverso IGO – Initial Game Offering.

Questi sono elencati sul sito web di Binance.

Tuttavia, a parte questi, ecco alcuni altri giochi che già utilizzano la catena BNB.

RobotWars

RobotWars è un gioco di strategia di difesa basato su Binance Smart Chain. Il gameplay coinvolge diversi robot che acquisiscono WARFARE per combattere e vincere battaglie in-game.

I robot nel gioco avranno l’obiettivo finale di sconfiggere i distruttori e successivamente guadagnare il token WAR per il miglioramento dell’umanità in generale.

Il gioco ha anche un proprio mercato NFT indipendente. Qui, i giocatori possono scambiare NFT, acquisire attrezzature di gioco come armi ed eseguire scambi di robot.

I giocatori possono anche unire NFT per ottenere robot più forti e raccogliere robot robusti e di alta qualità per scambiarli sul mercato per guadagnare token WAR aggiuntivi.

SecondLive

Costruito su Binance Smart Chain, SecondLive è descritto come uno “spazio virtuale 3D diversificato” che consente ai giocatori di vivere in un affascinante mondo virtuale nei loro avatar scelti.

I giocatori sono liberi di esplorare il mondo virtuale di SecondLive e partecipare a eventi esclusivi in-game, mostre, fare shopping e affari, il tutto mentre vivono in un mondo immersivo 3D.

Gli utenti sono anche liberi di progettare i loro personaggi avatar e di partecipare a negozi, workshop e concerti nel metaverso.

Binemon

Il gioco Binemon NFT è stato descritto come un gioco NFT per animali domestici virtuali per guadagnare giochi che incorporano più generi in uno. Il gioco combina gli elementi di Collectible, Gatcha e Idle RPG per facilitare una trama di gioco coinvolgente.

Il gameplay coinvolge i giocatori che raccolgono “Mons” e li usano in diverse battaglie per vincere la partita. I giocatori possono anche allevare nuovi “Mons” per produrre mostri rari, che possono essere successivamente scambiati tramite il mercato di gioco.

My DeFi Pet

My DeFi Pet è una combinazione di due catene: BNB e Kardiachain. Il gioco di animali virtuali ruota attorno all’allevamento e all’allevamento di diversi mostri o animali domestici.

Il gioco include anche un elemento di mostri incrociati per produrre tratti più rari e vanta un’opzione di evoluzione che consente ai mostri di evolversi e trasformarsi al loro ritmo indipendente.

Il gameplay ospita anche battaglie in cui questi mostri possono partecipare e vincere emozionanti ricompense. Il gioco ha anche un proprio token di gioco chiamato DPET che può essere utilizzato per effettuare più acquisti di giochi interni.