Cos’è un DAO?

Un DAO è sinonimo di un’organizzazione autonoma decentralizzata, una delle rivoluzioni più lungimiranti della tecnologia Web3 che consente la creazione di comunità digitali. Poiché tutto è decentralizzato, non è necessaria la presenza di un intermediario centralizzato che regoli il funzionamento di questa organizzazione.

In effetti, tutte le funzioni dell’organizzazione sono scritte e applicate dal codice.

Esistono due caratteristiche critiche di un DAO che aiutano a distinguerlo dalle altre organizzazioni centralizzate. Il primo è la barriera di ingresso abbassata per gli utenti, e il secondo è il fatto che tutti i dati sul DAO sono disponibili pubblicamente sulla blockchain. La maggior parte dei DAO ha anche una sorta di tokenomics che facilita il processo decisionale cruciale; se fai parte di un DAO, puoi facilmente votare sulle decisioni chiave.

Qual è il vero potenziale di un DAO? In che misura questo tipo di organizzazioni sono utili? Ci sono aspetti negativi in una tale organizzazione? Esploreremo tutte queste domande in questo articolo.

Tuffiamoci dentro.

Cosa diavolo è un DAO?

Pensa a un DAO come a un’organizzazione digitale che esiste su una blockchain. Non ci sono (di solito) restrizioni su chi può aderire al DAO, purché abbiano qualcosa che intendono contribuire.

Per diventare un membro di un DAO, tuttavia, è necessario acquistare i token di governance di tale DAO. In base alla proporzione dei loro token di governance, i titolari di token DAO possono votare sulle decisioni chiave prese dal DAO.

Ora, proprio come qualsiasi altra organizzazione umana a cui quasi chiunque nel mondo può aderire, i DAO sono spesso composti da persone provenienti da una miriade di background. Un DAO non richiede agli utenti di fornire alcuna informazione relativa al KYC, il che significa essenzialmente che i membri DEL DAO possono veramente rimanere anonimi e continuare a contribuire all’organizzazione.

Lo scopo di un DAO può essere qualsiasi cosa: una comunità auto-promozionale di sviluppatori che condividono suggerimenti e trucchi tra loro e addestrano ulteriormente gli sviluppatori emergenti; un fondo di venture capital decentralizzato che finanzia collettivamente i protocolli emergenti in DeFi; l’elenco potrebbe continuare.

Come abbiamo appena detto, lo scopo di un DAO può davvero essere qualsiasi cosa, purché abbia qualcosa attraverso il quale i membri possono votare (nella maggior parte dei casi, un token di governance). Tutte le azioni di un DAO – dalle sue operazioni alla gestione – sono scritte nel codice: è un’entità autogovernata.

Ora, ci sono alcune distinzioni cruciali che dobbiamo fare per capire cos’è un DAO e cosa non è un DAO. Per questo, dovremo spostarci in acque più confuse. Abbi pazienza con me mentre abbatto le cose.

Un DAO è uguale a uno Smart Contract?

No, non lo è. Un contratto intelligente differisce da un DAO perché coinvolge un numero limitato di entità partecipanti, mentre un DAO può potenzialmente avere un numero di entità che vi partecipano. Si potrebbe sostenere che ci sono alcuni contratti che hanno un numero infinito di partecipanti, ma c’è un’altra differenza cruciale.

Un contratto intelligente viene attivato solo quando un utente avvia un’esecuzione a livello del contratto intelligente. Se il contratto intelligente non riceve tale stimolo dall’utente, allora rimane dormiente. Mentre lo stesso si può dire per un DAO, la verità è che i DAO possono avere più processi in corso senza la necessità di uno stimolo esterno. Poiché un DAO è un’organizzazione autonoma, la sua intera funzione è gestita internamente.

Detto questo, i DAO possono spesso avere le loro regole di governance scritte in contratti intelligenti.

Un DAO è diverso da un’applicazione decentralizzata o da un’organizzazione decentralizzata?

Un’applicazione decentralizzata può (principalmente) essere un contratto intelligente e, poiché è semplicemente un’applicazione, non ha alcun aspetto finanziario. Ad esempio, Tor è spesso considerato un’applicazione decentralizzata perché a) non è necessario pagare soldi per usarlo e b) non è governato da una singola organizzazione. Questo è in opposizione a un DAO, che ha sempre un aspetto finanziario nel suo token di governance.

Un’organizzazione decentralizzata, d’altra parte, è semplicemente qualsiasi organizzazione che è stata decentralizzata. Un esempio di questo potrebbe essere un’organizzazione in cui i membri sono responsabili del mantenimento di una determinata comunità fornendo servizi educativi. Poiché questa organizzazione decentralizzata fornisce servizi educativi, avrà insegnanti, consulenti, presidi e così via. Tuttavia, poiché questa organizzazione non è autonoma e potrebbe avere leader che prendono le decisioni in modo centralizzato, non è un DAO.

Torniamo rapidamente a ciò che un DAO è in realtà.

Un DAO è molto semplicemente un’organizzazione autonoma, automatizzata e decentralizzata. Come entità, potrebbe “assumere” persone esterne per raggiungere i suoi compiti, ma tutte le decisioni sono votate da ogni membro del DOA.

Ora che abbiamo capito cos’è veramente un DAO, proviamo a capire come funziona la governance nei DAO.

Che aspetto ha la governance di un DAO?

Al centro di ogni DAO c’è il rivoluzionario meccanismo di governance. La mancanza di un “principio” centralizzato significa che tutti i membri che partecipano alla governance influenzano le azioni del sistema.

Pertanto, un DAO è principalmente governato dai suoi agenti (che sono i suoi membri), il cui voto sul sistema porta a transizioni statali fondamentali.

Questo è meglio mostrato nel grafico qui sotto tratto dal whitepaper di DAOStack.

Ora, una semplice struttura di governance blockchain sarebbe simile a questa. Prendiamo un esempio di un veicolo di investimento che investe in protocolli DeFi emergenti: lo chiameremo InvestorDAO.

Ci sono tre stakeholder principali per il nostro InvestorDAO fittizio.

Membri di InvestorDAO che possono partecipare alle decisioni su quali protocolli devono essere investiti e quanto dovrebbe essere tale allocazione. Potenziali protocolli DeFi che presentano i loro progetti all’InvestorDAO. Membri di InvestorDAO che hanno un’alta reputazione all’interno del DAO e hanno un’influenza più pesante sulle decisioni del DAO.

Ai fini del nostro esempio attuale, atteniamoci solo alle prime due parti interessate.

Il token di governance nativo per il DAO è INV.

Ora, supponiamo che un protocollo DeFi si presenti al DAO offrendo rendimenti quasi 100x sul capitale del DAO se investito in un periodo specifico. Il protocollo offre un investimento esclusivo al 100% per il DAO, insieme a un paio di altre funzionalità. Il pitch deck per questo protocollo è condiviso tra tutti i membri DAO.

Lo scenario più probabile da verificare in questo caso è lo scenario 1.

Scenario 1

Se il numero di membri che votano oltre il 65% a favore del protocollo (diciamo che è la percentuale minima di soglia richiesta per le approvazioni), il capitale collettivo di $ 50 milioni può essere investito nel protocollo. I membri del DAO con adeguate conoscenze legali possono aiutare con il contratto. Se invece il DAO respinge la proposta, l’investimento viene abbandonato.

Ecco come sarebbe uno scenario ideale con un DAO dello scopo di esempio. Allunghiamo un po’ la nostra immaginazione per immaginare uno scenario alternativo.

Scenario 2

Ignorando il pitch deck, supponiamo che un membro del DAO sia riuscito ad accumulare una vasta quota di voto all’interno del DAO – questo perché hanno una quantità considerevole di token di governance nel loro portafoglio. Ora, questo stesso membro presenta una proposta per trasferire tutti i soldi sul proprio portafoglio personale. Immagineresti che sarebbe impossibile, giusto? No, è possibile. Se il membro riesce ad acquisire >65% del potere di voto all’interno del DAO, allora può semplicemente indirizzare i fondi da trasferire sul proprio portafoglio. Ciò drenerà il DAO di tutti i suoi fondi e i membri saranno lasciati impotenti.

È qui che entra in gioco il nostro terzo stakeholder dall’alto. Se ci sono alcuni membri del DAO che hanno più reputazione di altri membri, allora il loro voto avrà un’influenza più pesante nelle decisioni. E poiché il loro voto è legato alla loro reputazione, non vorrebbero votare in modo prevenuto. Questo secondo scenario è una delle maggiori sfide che i DAO devono affrontare oggi.

Detto questo, questa è la solita struttura di governance della maggior parte dei DAO. Possiamo entrare in ulteriori dettagli sulla governance DAO, ma per il bene di questo articolo, lo lasceremo qui.

Quali sono i diversi tipi di DAO?

Uno dei DAO più famosi è il The DAO, che è stato inizialmente creato come esperimento nell’aprile 2016 per fungere da meccanismo di raccolta fondi per Ethereum.

Tutti coloro che hanno contribuito al DAO hanno ricevuto token di governance che potevano quindi essere utilizzati per decidere le decisioni chiave per la rete. Il DAO è riuscito a raccogliere oltre $ 150 milioni, di cui $ 60 milioni sono stati presi a causa di una vulnerabilità nel codice del contratto intelligente.

Questo è stato uno dei primi hack in cripto su così vasta scala. Diverse persone hanno iniziato a incolpare DAO come un’entità incline a vari problemi di sicurezza. Tuttavia, una cosa cruciale da tenere a mente è che tutte le transazioni (incluso l’hack) possono essere trovate su blockchain oggi.

Dalla loro concezione iniziale e dal disastro del DAo, i DAO hanno attraversato una grande distanza. Ci sono diversi tipi di DAO nell’ecosistema di oggi.

Ecco un elenco di alcuni di loro con alcuni esempi (divulgazione completa: l’ispirazione di questa lista è What is a DAO?) di Steven Tey.

DAO di investimento: uno degli esempi più recenti di questo è il ConstitutionDAO, che era molto vicino all’acquisto della Costituzione degli Stati Uniti nell’autunno 2021.

Protocollo DAO: Uniswap, un protocollo popolare per lo scambio di altcoin che ha rilasciato il proprio token di governance nel 2021.

DaO di servizio: pensa a professionisti che si riuniscono e forniscono non solo servizi ai potenziali utenti, ma aiutano anche a trasformare gli utenti in professioni; un esempio popolare di questo è il DeveloperDAO.

Project DAOs: aiutare a risolvere un particolare problema per gli utenti in cripto; BadgerDAO ·.

DaO comunitari: un gruppo di persone che si riuniscono per scambiare valore e / o addirittura acquistare un NFT; PleasrDAO.

Quali sono i DAO più popolari in Crypto?

Alcuni DAO hanno guadagnato più popolarità di altri.

Ogni membro di un DAO può esercitare il controllo sul proprio capitale interno tramite il token di governance. Alcuni di questi DAO spesso pagano gli stipendi alle persone che sono effettivamente impiegate da loro. Ad esempio, il dollaro impostato vuoto è un DAO che presenta una stablecoin algoritmica. Si dice che il DAO paghi oltre $ 150K al suo community manager.

Allo stesso modo, alcuni DAO possono persino fungere da fornitori di sovvenzioni per protocolli o persino alcune reti blockchain. Ad esempio, Moloch DAO funziona come fornitore di sovvenzioni per Ethereum. Il LAO è anche un DAO che è servito come veicolo di investimento per diversi protocolli basati su Ethereum.

MakerDAO è un esempio di protocollo DAO sopra menzionato che è diventato popolare dall’ascesa di DeFi nell’estate del 2020. È un protocollo di stablecoin algoritmico e i membri possono partecipare alle decisioni di voto chiave.

CurveDAO è un altro DAO ben noto nell’ecosistema, principalmente perché fornisce un maggiore potere di voto e condivisione delle entrate per tutti i membri che bloccano i loro token nel DAO. Più a lungo tieni i token CRV, più pesante diventa il tuo potere di voto nel DAO.

Questi DAO continuano a ridefinire il modo in cui i singoli membri possono partecipare alle decisioni strategiche di un protocollo, al contrario di quanto poco abbiano voce in capitolo negli azionisti nelle decisioni di una società. Ma dobbiamo ricordare che i DAO sono un tipo relativamente nuovo di strutture organizzative e hanno una propria serie di limitazioni.

I DAO potrebbero gestire il mondo?

Potenzialmente, i DAO possono fare tutto. Se un DAO ha regole ben codificate e ha previsto diversi scenari che potrebbero sorgere, allora c’è la possibilità che possa sostituire le strutture tradizionali viste nel mondo di oggi.

Tuttavia, dobbiamo prendere tutto questo con un pizzico di sale. I DAO sono strutture organizzative relativamente nuove che non hanno una comprovata esperienza di successo nella maggior parte dei casi. Nella loro forma attuale, c’è ancora molto da fare prima che possano davvero iniziare a sostituire le strutture tradizionali.

Quali sono le principali sfide con i DAO?

Abbiamo già considerato una questione chiave con la governance per i DAO in precedenza quando abbiamo discusso di come qualcuno che ha una soglia specifica di token di governance all’interno del DAO può influenzare le decisioni del DAO a loro favore. Questo può essere contrastato con un meccanismo di reputazione, ma potrebbe potenzialmente esserci uno scenario in cui un membro chiave del DAO può acquisire una reputazione all’interno del DAO solo per abusarne in seguito.

Abbiamo già visto come CurveDAO faciliti questo problema reputazionale: con CurveDAO, più a lungo blocchi i tuoi token, maggiore è il tuo potere di voto. Pertanto, qualsiasi protocollo che voglia aumentare la propria presenza all’interno del protocollo Curve può semplicemente corrompere questi titolari per votare a loro favore. Un caso simile si è verificato con Mochi Finance solo poche settimane fa.

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, la reputazione serve come soluzione chiave al problema della centralizzazione del potere di voto. La maggior parte degli agenti razionali di un DAO con un alto valore di potere reputazionale saranno per lo più imparziali nelle loro decisioni, come hanno dimostrato diversi casi in passato. Inoltre, il fatto che altri membri del DAO li guardino con ammirazione nelle decisioni chiave dà loro l’obbligo morale di essere equi. Inoltre, i punteggi di reputazione (o anche i token) sono una risorsa non trasferibile. Pertanto, un’entità subdola non può acquistare tale reputazione.

Ci possono essere casi estremi in cui un’entità con un alto potere di governance e reputazione domina le decisioni del DAO, ma questo – come ho detto – è più di un caso estremo.

Tutti i membri partecipano quando un DAO vota qualcosa?

Non tutti i titolari di token di governance DAO voteranno su ogni decisione.

Una bassa affluenza alle urne potrebbe essere risolta facendo in modo che i contratti intelligenti sottostanti richiedano a ciascun membro di farlo – se non riescono a farlo per un determinato periodo di tempo, la loro iscrizione può essere annullata (tagliata). Tuttavia, questo è uno scenario ideale e potrebbe non essere necessariamente applicabile nei DAO della vita reale.

Ad esempio, è stato riferito a novembre 2020 che solo il 5-6% del MKR totale veniva utilizzato nella governance di MakerDAO. Ciò è stato attribuito a due ragioni principali.

Il primo motivo era la mancanza di incentivi per i possessori di token MKR a partecipare alle decisioni. Se qualcuno ha una quantità considerevole di token MKR nel proprio portafoglio, insieme ad altri asset, non è così altamente incentivato a dedicare il proprio tempo e attenzione alla comprensione delle decisioni chiave su cui deve votare. Il secondo motivo è la mancanza di partecipazione dovuta allo sforzo prerequisito richiesto. Se possiedi 5.000 token MKR e vuoi partecipare alla governance, dovrai dedicare un buon numero di ore per capire quali decisioni vengono prese, cosa è in gioco, come il cambiamento potrebbe influenzare il protocollo e così via. Qualsiasi mancanza di interesse da parte degli utenti a farlo porterebbe a una diminuzione della partecipazione.

Un commento nel forum MakerDAO ha delineato che il razionale “interesse personale” avrebbe sempre superato la realtà in un modo piuttosto ingegnoso.

Questa è la triste realtà della partecipazione alla governance. Non tutti sono in grado di prendersi il tempo per comprendere appieno tutte le proposte e molti membri del DAO ignoreranno i loro diritti di voto a causa della mancanza di tempo o interesse.

Potrebbe anche esserci una mancanza di comprensione intorno alla mente umana stessa quando si applica alla crittografia. Le persone tendono a sentire che solo perché gli esseri umani vogliono allontanarsi dai sistemi centralizzati verso un ecosistema in cui hanno tanto potere quanto la loro controparte, saranno disposti a fare cento volte più sforzi per garantire che l’ecosistema rimanga intatto.

Tuttavia, dobbiamo capire che non possiamo decentralizzare l’umanità. Siamo stati programmati per voler avere qualcuno “al potere” che prenda decisioni chiave per noi, perché siamo troppo occupati con altre cose per farlo da soli.

La distinzione cruciale che deve essere fatta qui è il fatto che – nonostante tutte le sue affermazioni – un DAO non è così decentralizzato come spera di essere. Anche nei migliori scenari possibili, ci può essere una concentrazione di potere all’interno di poche mani, che possono quindi influenzare le decisioni che il DAO prende. E tutto questo è possibile solo perché lo stakeholder principale in un DAO è un essere umano.

Pensieri di chiusura

Potresti pensare che sia ipocrita da parte mia dire ancora che i DAO hanno un potenziale immenso – dopo aver appena scritto che è impossibile decentralizzare l’umanità.

Tuttavia, i DAO hanno questo grande potenziale perché risolvono i problemi umani utilizzando il codice. Se le regole primarie di un DAO sono scritte nel codice, non possono essere manomesse. Nessuno può cambiare il contratto intelligente dove quelle regole sono state scritte. Questa immutabilità (unita alla trasparenza che la blockchain porta) è sufficiente per cementare la posizione dei DAO all’interno del più ampio ecosistema crittografico come autentici sostituti delle strutture organizzative gerarchiche – sistemi in cui coloro che sono al potere cambiano liberamente le regole per soddisfare il loro interesse personale.

Inoltre, i potenziali casi d’uso per i DAO sono davvero illimitati. Un DAO con (potenzialmente) membri 1M può avere rappresentanti che possono quindi prendere decisioni chiave. Poiché tutto sarebbe codificato, si garantirebbe che ogni agente di DAO abbia voce in capitolo nella decisione. Nessun essere umano può manomettere l’infrastruttura.

Alla fine, vorrei solo lasciarvi con un pensiero personale. Un DAO sembra una panacea che cura tutti i nostri problemi – ma dobbiamo ricordare che è quasi impossibile cambiare la natura umana. Gli esseri umani sono programmati per voler combattere tra loro per salire in cima. Evolutivamente, una società in cui tutto è sempre uguale non è mai esistita. E dubito che lo farà mai.