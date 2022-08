Binance Spot: come accedere

Cos’è lo Spot Trading su Binance? Quando impari a conoscere il trading di criptovaluta su Binance, vedrai molti tutorial relativi al trading spot e al portafoglio spot. Tuttavia, non capisci e distingui cos’è il metodo di trading spot? È diverso da altri metodi di trading crittografico su Binance.

Questo articolo ti guiderà attraverso i dettagli del trading spot.

1. Cos’è il trading spot?

Prima di conoscere il concetto di Spot trading, diamo un’occhiata a un esempio di vita reale:

Tuo figlio ha un set lego del valore di 500.000 VND. Tuo nipote ha 10 fumetti, ognuno del valore di 100.000 VND. Perché entrambi sono stanchi delle loro cose, quindi hanno deciso di cambiare immediatamente.

A quel tempo, tuo figlio ha portato a casa 5 fumetti. E tuo nipote ha 5 dei suoi libri e 1 set di lego appena scambiato per tuo nipote.

Questo è un esempio reale di trading spot. Il mercato delle criptovalute è simile.

Il trading spot su Binance (trading spot) è un metodo di trading (acquisto o vendita) di una moneta per un’altra ad un prezzo al momento della transazione. E attraverso le negoziazioni, guadagni o perdi dalla differenza tra i prezzi di acquisto e vendita della coppia di criptovalute in momenti diversi.

Ad esempio:

Scambi la coppia di criptovalute BTC / USDT. L’attuale prezzo di mercato della coppia BTC/USDT è 32000. Questo è 1 BTC = 32000 USDT. Hai 32000 USDT nel tuo portafoglio e vuoi acquistare 1 BTC. Eseguire le operazioni seguenti:

Scegli la coppia BTC / USDT ed effettua un ordine per acquistare BTC. Immediatamente, nel tuo portafoglio, c’è 1 BTC e non più USDT.

Quindi hai fatto 1 transazione spot della coppia BTC / USDT.

Per trarre profitto dal trading spot, quando il prezzo di mercato sale a 1BTC = 35000 USDT. Esegui un ordine Sell BTC. In quel momento, il tuo portafoglio avrà 35000 USDT e non più BTC.

Pertanto, dopo 2 operazioni spot, hai un profitto di 3000 USDT. (L’esempio non include le commissioni di transazione per la tua comprensione).

Il trading P2P è l’esecuzione manuale di transazioni di acquisto e vendita tra due utenti sullo scambio, sapendo con chi hanno a che fare. Mentre il trading spot è quando esegui una transazione elettronica di corrispondenza degli ordini, sai solo a quale prezzo viene eseguito l’ordine e non sai esattamente con chi hai a che fare.

Il mercato spot ha una velocità di corrispondenza degli ordini continua, quindi ha un livello di liquidità molto migliore rispetto al metodo di trading P2P. Inoltre, puoi anche preimpostare il prezzo che desideri acquistare o vendere e l’ordine verrà eseguito automaticamente.

2. Ordini spot su Binance

Il trading spot è popolare perché ci sono diversi tipi di ordini. A seconda del tipo di ordine, acquisterai o venderai facilmente monete al prezzo desiderato. Per imparare e sapere come applicarlo nella pratica, ecco i 4 tipi di ordini spot su Binance:

Ordini limite

Ordine di mercato

Ordine Stop Limit

Ordine OCO.

Ordine limite

Questo è un ordine per acquistare o vendere criptovaluta ad un prezzo che hai scelto. Dopo aver inserito l’ordine, l’ordine verrà automaticamente compilato quando il prezzo di mercato raggiunge il prezzo impostato.

Esempio: attualmente, il prezzo di mercato è a 1 BTC = 32000 USDT e hai 35000 USDT. Inserisci un ordine Acquista BTC con un ordine limite, impostando il prezzo di acquisto su 30000 USDT. Quando il prezzo di mercato scende a 30000 USDT, lo scambio eseguirà il tuo ordine. Quindi avrai 1BTC e 5000 USDT nel tuo portafoglio spot.

Ordine di mercato (Mercato)

Questo è un ordine per acquistare (o vendere) una moneta al prezzo corrente di mercato.

Esempio: il mercato ha attualmente un prezzo di 1 BTC = 32000 USDT. Hai 35000 USDT nel tuo portafoglio spot. Effettui un ordine per acquistare immediatamente 1 BTC nel tuo portafoglio spot. Sono rimasti 1 BTC e 3000USDT (supponendo che la commissione di transazione sia 0).

Ordine stop-limit (Stop-limit)

Questo tipo di ordine combina 2 ordini, tra cui un ordine stop e un ordine limite. Quando si effettua un ordine stop-limit, l’ordine limite viene immediatamente attivato se il prezzo di mercato raggiunge il prezzo stop. Con un tale principio di funzionamento, i trader spesso utilizzano ordini stop-limit come ordini stop-loss nel mercato delle criptovalute.

Esempio: il mercato ha attualmente un prezzo di 1 BTC = 32000 USDT. Hai 35000 USDT nel tuo portafoglio spot. Effettui un ordine stop-limit. Acquista 1 BTC al prezzo di stop a 30000 USDT e il prezzo limite a 29000 USDT. Quando il prezzo di mercato scende a 30000, l’ordine limite in sospeso verrà attivato a 29000. Quando il mercato raggiunge il prezzo di 29000, il tuo portafoglio avrà 1 BTC e 6000 USDT.

Ordine OCO

OCO è l’acronimo di One Cancels the Other, ovvero un ordine di annullamento dell’ordine rimanente. Gli ordini OCO consentono agli utenti di effettuare due ordini contemporaneamente. L’ordine OCO è una combinazione di un ordine stop (stop) e un ordine stop-limit (stop-limit). Quando 1 ordine viene evaso, lo scambio annullerà immediatamente l’altro ordine.

Esempio: il mercato ha attualmente un prezzo di 1 BTC = 32000 USDT. Hai 35000 USDT nel tuo portafoglio spot. Effettui un ordine OCO Acquista 1 BTC come segue:

Ordine limite: Prezzo (il prezzo di un ordine limite) a 33000 USDT. Quando il mercato raggiunge questo prezzo, l’ordine Buy BTC a 33000 viene immediatamente attivato e annulla l’ordine stop-limit.

Ordine stop-limit: Fermati a 31000USDT. A questo prezzo, viene attivato l’ordine limite dell’ordine stop-limit.

Limitato a 30000USDT. A questo prezzo, l’ordine di acquistare BTC a 30000 verrà evaso e allo stesso tempo annullerà l’ordine limite a 33000

3. Portafoglio di trading spot su Binance

Spot wallet su Binance è un portafoglio per conservare le monete che usi per scambiare spot. Quando vuoi scambiare uno spot, devi avere una moneta nel tuo portafoglio spot. Se le tue monete sono in un portafoglio P2P, devi eseguire un trasferimento da un portafoglio p2p a un portafoglio spot prima di effettuare una transazione spot. Inoltre, puoi anche depositare monete da altri scambi sul portafoglio spot di Binance e viceversa. Inoltre, se non fai trading, puoi anche conservare le monete su un portafoglio spot.

Per accedere al portafoglio spot, fai quanto segue: seleziona “Portafoglio” nella dashboard, quindi continua a selezionare Fiat e Spot.

Nell’interfaccia del portafoglio Spot, puoi tenere traccia del saldo delle monete, eseguire transazioni relative al portafoglio spot e trasferirlo all’interfaccia di altri portafogli sullo scambio Binance.

Conclusione

Abbiamo appena imparato a conoscere il trading spot, come digitare gli ordini nel trading spot e nei portafogli spot. Nei seguenti articoli, continueremo a conoscere le funzionalità e altri tipi di transazioni su Binance.