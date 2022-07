Binance Wallet: estensione e come scaricarla

Il download di Binance Wallet Extension può aiutarti a semplificare i tuoi trasferimenti crittografici.

Con la crescente popolarità di Binance, gli utenti sono ora alla ricerca di modi semplici per installare e utilizzare la nuova estensione del portafoglio Binance che rende il trading di criptovalute più semplice per loro.

Con i piani crittografici espansivi di Binance e l’introduzione a nuove iniziative educative come Binance Quiz, lo scambio ha accumulato una vasta base di utenti nel tempo.

Le crescenti funzionalità stanno costringendo gli utenti a trovare fonti che possano semplificare i processi finanziari dello scambio e aiutarli a scambiare criptovalute più facilmente. Diamo un’occhiata a come gli utenti possono scaricare l’estensione Binance Wallet.

Come scaricare l’estensione Binance Wallet

Proprio come l’estensione MetaMask chrome, il portafoglio a catena Binance è un’estensione del portafoglio basata su browser che può essere aggiunta ai browser Web selezionati.

Con l’aiuto di questa estensione, gli utenti possono inviare e ricevere trasferimenti crittografici da Binance Smart Chain ed Ethereum. L’estensione consente inoltre agli utenti di effettuare trasferimenti incrociati tra le due blockchain di Binance.

Consente inoltre agli utenti di accedere ai propri portafogli senza dover inserire ogni volta le chiavi private.

L’estensione è dotata di una struttura di archiviazione protetta da password che memorizza in modo sicuro le chiavi private per consentire agli utenti di accedere ogni volta che vogliono.

Per scaricare l’estensione del portafoglio Binance, un utente deve:

Visita la homepage di Binance

Scorri verso il basso per toccare il portafoglio Binance

Se hai selezionato Chrome come browser preferito, ti verrà chiesto di aggiungere il portafoglio come estensione preferita.

Fare clic sul pulsante Aggiungi a Chrome per eseguire la suddetta attività

Clicca su aggiungi estensione

Ora puoi accedere al tuo portafoglio tramite l’estensione del portafoglio Binance aggiunta.

L’estensione Binance Wallet funziona su dispositivi mobili?

Sfortunatamente, l’estensione del portafoglio Binance non può essere aggiunta ai browser del tuo smartphone. Se gli utenti desiderano accedere alle strutture del portafoglio Binance, dovranno aggiungere l’estensione al proprio chrome desktop / laptop per accedere ai suoi servizi.

Per ora, è specificamente disponibile per le versioni desktop / laptop. L’estensione è disponibile per il download per Google Chrome, Firefox e il browser web Brave.