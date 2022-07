Moonrunner NFT: collezione e come coniarli

I Moonrunners NFT sono 10.000 personaggi NFT unici che stanno prendendo d’assalto Internet

Il recente crollo del mercato NFT deve ancora dissuadere gli appassionati di NFT dall’esplorare il mercato più avanti, con i nuovi Moonrunners NFT che fanno ondate nello spazio.

Ma cos’è la collezione Moonrunners NFT?

Prendendo ispirazione dal progetto Goblintown NFT recentemente rilasciato, Moonrunners è stato anche elogiato per il suo design eccentrico.

Diamo un’occhiata a cosa tratta questo nuovo progetto?

Cos’è la collezione Moonrunner NFT?

Il progetto Moonrunners NFT è una raccolta di 10.000 NFT raffiguranti personaggi pixelati simili a lupi.

Commercializzato come un progetto NFT free-to-mint, l’idea di Moonrunners NFT è fortemente ispirata ai recenti NFT Goblintown e alla collezione We’re All Going To Die NFT.

Il progetto è stato lanciato senza una roadmap o il suo Discord ufficiale. Moonrunners lo spiega sul suo sito web, affermando:

Ci siamo stufati di vedere le roadmap BS presentate nella speranza di guadagnare fiducia. Invece, miriamo a sotto promessa e consegna eccessiva. Segui la storia su Twitter e goditi il viaggio. Abbiamo molto da offrire.

Secondo il sito, Moonrunners è anche un progetto “story-driven”.

Oltre a vantare le ovvie caratteristiche NFT, il progetto Moonrunners NFT è un progetto basato su CCO, il che significa approssimativamente che non ha un elemento di copyright ad esso collegato come parte della Creative Commons.

Ciò consente agli utenti di utilizzare i loro NFT secondo la loro scelta, senza problemi e complicazioni.

Per quanto riguarda il fattore di utilità del progetto, i creatori dei progetti devono ancora rivelare i vantaggi dell’acquisto di un Moonrunners NFT, tuttavia, hanno promesso che il progetto ha “molte utilità da offrire”.

Come coniare gli NFT Moonrunner?

Commercializzato come NFT free-to-mint, ogni individuo può coniare fino a due NFT Moonrunners gratuitamente e pagare solo le tasse sul gas sostenute per la seguente transazione.

Al momento della scrittura, il prezzo minimo dei corridori lunari NFT è seduto a 0,849 ETH.

Naturalmente, mentre Moonrunners sta attirando una notevole quantità di attenzione come nuovo progetto NFT, rimane un’incognita relativa quando si tratta del team e dell’obiettivo finale. Una certa cautela dovrebbe sempre essere esercitata quando si tratta di nuovi progetti.