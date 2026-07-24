Bitcoin a 64.000$: strategie istituzionali e strette normative UE

Bitcoin fluttua tra 64.000 e 65.000 dollari mentre gli operatori istituzionali adottano strategie difensive. Scopri le ultime novità sul mercato crypto.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di assestamento, con Bitcoin che oscilla tra 64.000 e 65.000 dollari. I rendimenti obbligazionari USA in rialzo stanno alimentando le attese di tassi più alti da parte della Fed pesando sugli asset rischiosi. Gli analisti segnalano una fase di consolidamento piuttosto che di panico, con forti divergenze tra dinamiche di breve periodo e strategie di lungo termine.

Bitcoin tra pressioni macro e segnali misti di mercato

Secondo i desk di trading, Bitcoin ha più volte bucato al ribasso la soglia dei 64.000 dollari, complice l’aumento dei rendimenti dei Treasury USA. Su piattaforme come Binance sono stati notati ordini di acquisto concentrati per difendere i livelli chiave e evitare un crollo più profondo. Gli analisti on-chain rilevano che l’offerta di Bitcoin in profitto si avvicina al 60%, in risalita dai minimi toccati nel 2026.

Tuttavia, diversi commentatori parlano di un possibile falso recupero il rimbalzo di inizio giugno si è rapidamente esaurito e il rischio è che i prezzi tornino a invertire la rotta al ribasso. In parallelo, il mercato delle opzioni mostra un quadro più costruttivo: su Deribit si è formato un cluster da circa 5 miliardi di dollari concentrato su call Bitcoin a 70.000 e 72.000 dollari, con le opzioni call che superano nettamente le put.

Istituzionali tra ristrutturazioni, M&A e nuovi casi d’uso

Nel mondo delle aziende crypto e quotate continuano i movimenti di portafoglio. Strategy la società legata a Michael Saylor ha aggiornato il proprio framework di reporting per dare ai piccoli azionisti una visione più chiara dell’esposizione netta in Bitcoin. La scelta arriva in un contesto di bear market prolungato e necessità per diversi Bitcoin treasury companies di vendere parte delle riserve per rimborsare debiti e riposizionarsi.

Nel segmento infrastrutturale, la piattaforma di trading istituzionale LMAX sta valutando, con il supporto di Morgan Stanley e della banca d’investimento KBW opzioni strategiche che includono una possibile vendita o una IPO. Allo stesso tempo, il market maker B2C2 controllato dal gruppo giapponese SBI avrebbe ricevuto negli ultimi 18 mesi più proposte di acquisizione.

L’attenzione degli investitori si sposta anche sulle applicazioni reali della blockchain. In Brasile, alcuni agricoltori hanno tokenizzato le loro vacche da latte per ottenere finanziamenti, aggirando i tradizionali limiti di credito bancario. Grazie a collari smart che monitorano lo stato di salute del bestiame, i prestiti vengono garantiti in modo più trasparente e con minori rischi di frode.

Regolamentazione, stablecoin e nuovo equilibrio post-memecoin

Sul fronte normativo, l’Unione Europea ha annunciato il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, che per la prima volta prende di mira in modo massiccio l’ecosistema crypto. Il pacchetto, che coinvolgerebbe reti per circa 120 miliardi di dollari, include la possibile messa al bando di provider crypto di Paesi terzi e colpisce 14 società del settore.

Negli Stati Uniti, la politica continua a intrecciarsi con il dibattito sulle valute digitali. La Casa Bianca ha indicato che i Democratici al Senato hanno ottenuto da Donald Trump l’accettazione di potenziali limiti alle sue attività crypto più redditizie, nell’ambito del discusso Clarity Act. Secondo osservatori politici, le restrizioni discusse sarebbero considerate insufficienti da parte di alcuni senatori, ma rappresentano comunque un segnale di crescente attenzione istituzionale verso i conflitti di interesse nel settore.

Nel comparto stablecoin, Ripple continua a sviluppare il proprio token RLUSD. Gli analisti segnalano un calo del 25% dei volumi mensili di trasferimento, scesi a circa 10,95 miliardi di dollari, a fronte però di una crescita del numero di holder. La società ha lanciato una piattaforma di minting istituzionale e ha integrato RLUSD nella rete di compliance di Notabene.

In Corea del Sud, il colosso finanziario Mirae sta pianificando una profonda trasformazione dell’exchange Korbit che sarà rebrandizzato in Digital X con l’idea di creare un ecosistema che colleghi asset del mondo reale (RWA), stablecoin e crypto in un’unica infrastruttura.

Outlook: mercati nervosi, focus sugli istituzionali

Guardando alle prossime settimane, gli analisti prevedono un contesto ancora volatile, fortemente dipendente dalle aspettative sui tassi USA e dalle tensioni geopolitiche. La tenuta dell’area 64.000–65.000 dollari per Bitcoin è considerata un livello psicologico importante, mentre l’accumulo di opzioni call su strike più alti suggerisce che una parte rilevante del capitale istituzionale resta orientata a scenari di medio termine meno negativi.

Nel frattempo, il progressivo afflusso di soggetti istituzionali – tra exchange regolamentati, market maker, aziende quotate e grandi gestori – sembra aver ridimensionato la stagione delle memecoin, spostando l’attenzione su infrastrutture, compliance e casi d’uso concreti. Secondo molti osservatori, sarà proprio la capacità del settore di offrire servizi stabili, regolamentati e integrati con l’economia reale a determinare il prossimo ciclo.