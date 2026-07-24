Truffe con criptovalute a Milano: strategie legali per vittime e indagati

Le truffe con criptovalute a Milano sono sempre più sofisticate. Scopri come difenderti e quali sono le strategie legali per recuperare i tuoi fondi.

Milano è diventata un epicentro delle truffe con criptovalute in Italia. La città, cuore finanziario del Paese, vede un aumento costante di casi legati a falso tradingexchange fraudolenti e riciclaggio online. Queste frodi non seguono più i vecchi schemi: sono più rapide, tecniche e complesse da rintracciare.

Il denaro non scompare semplicemente da un conto corrente, ma viene convertito, spostato tra wallet digitali e trasferito su exchange esteri, rendendo la ricostruzione dei flussi finanziari un compito arduo. In questo contesto, l’intervento di un avvocato penalista specializzato in criptovalute diventa cruciale, sia per difendere chi è indagato sia per assistere le vittime nella costruzione di una querela efficace.

Le forme di truffa più comuni

Le truffe con criptovalute a Milano assumono diverse forme, ma una delle più frequenti è il falso trading online. Le vittime vengono contattate tramite social network, telefono o piattaforme di messaggistica con offerte apparentemente credibili. Inizialmente, viene richiesto un piccolo investimento, spesso poche centinaia di euro. Successivamente, una dashboard mostra guadagni rapidi, il presunto consulente invita a reinvestire e la fiducia cresce.

Il problema emerge quando la persona tenta di prelevare i fondi. A quel punto, compaiono presunte tasse, commissioni o spese di sblocco. Questa seconda fase è spesso la vera firma della truffa: non serve a liberare il capitale, ma a prolungare il raggiro. Per un avvocato penalista, la domanda non è solo quanto è stato versato, ma dove sono finiti i fondi, quali wallet sono stati utilizzati e quanto tempo è passato dall’ultimo trasferimento.

Casi emblematici e interventi legali

Un caso significativo è l’operazione Trust coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Polizia Postale. Questa indagine ha riguardato una rete transnazionale dedita a frodi informatiche e riciclaggio online di criptovalute, con attività che hanno coinvolto Milano, Monza, Lodi e altre città italiane. L’operazione ha portato a perquisizioni, sequestri di dispositivi e criptovalute, dimostrando come questi schemi possano colpire vittime anche al di fuori del territorio nazionale.

Un altro caso centrale è quello di The Rock Trading considerato uno dei procedimenti più rilevanti in Italia in materia di criptovalute. La vicenda ha riguardato il collasso dell’exchange, con il coinvolgimento di oltre 18.000 investitori e una bancarotta quantificata in circa 66 milioni di euro. Il Tribunale di Milano ha riconosciuto responsabilità per bancarotta fraudolenta, false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale e infedeltà patrimoniale.

Riciclaggio e autoriciclaggio

Molti fascicoli sulle truffe in criptovalute non si fermano alla truffa. Quando i proventi vengono convertiti in Bitcoin, Ethereum o altri asset digitali per ostacolare la tracciabilità, possono emergere contestazioni di riciclaggio o autoriciclaggio. La difesa deve verificare se esista davvero un reato presupposto, se i fondi abbiano provenienza illecita e se il trasferimento abbia avuto una finalità dissimulatoria.

Strategie di difesa e assistenza legale

Per le vittime, uno degli errori più frequenti è presentare una denuncia generica. Una querela efficace deve contenere dati tecnici precisi: indirizzi dei wallet, hash delle transazioni, screenshot delle conversazioni, cronologia dei versamenti e qualsiasi elemento utile a ricostruire il percorso del denaro. Lo Studio Penale Boccia, con sede a Milano, interviene in questa fase con analisi del caso, raccolta dei dati digitali, consulenza tecnica e redazione della querela.

Dall’altra parte, per gli indagati, la difesa non può limitarsi a negare. Bisogna ricostruire se l’indagato fosse realmente titolare del wallet, se le credenziali siano state usate da altri e se i fondi provenissero da attività lecite. La distinzione tra gestione di asset digitali e uso di asset digitali per nascondere proventi illeciti è il cuore della difesa penale in materia di criptovalute.

In un contesto in cui le indagini si muovono velocemente, l’intervento tempestivo di un avvocato specializzato può fare la differenza. Lo Studio Penale Boccia offre assistenza completa, dalla raccolta delle prove alla difesa contro contestazioni sproporzionate o tecnicamente deboli.