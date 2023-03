Bitcoin diventerà la più grande piattaforma di contratti intelligenti in criptovaluta?

I contratti intelligenti sono la linfa vitale dell’ecosistema delle criptovalute. Come programmi autoeseguibili, alimentano tutto, dalle transazioni di criptovaluta alle royalties musicali e alla gestione della supply chain. In altre parole, forniscono la base delle affermazioni secondo cui la tecnologia blockchain sta dando vita a un’economia globale decentralizzata e più aperta, in cui Web3, token non fungibili, DeFi e metaverse giocheranno tutti un ruolo sempre più importante.

Mentre tali affermazioni stanno diventando sempre più comuni, la maggior parte delle persone all’interno dell’ecosistema delle criptovalute si è abituata a pensare alla nuova economia basata su contratti intelligenti in termini di Ethereum, Cardano, Solana o qualsiasi numero di reti proof-of-stake. Tuttavia, le ultime settimane e mesi hanno visto l’emergere di una nuova narrativa, in cui la blockchain di Bitcoin stessa diventerà lo strato sottostante di un ecosistema basato su contratti intelligenti.

Causata in gran parte dal lancio del protocollo NFT Ordinals a gennaio, questa narrazione si è manifestata nella crescita di Stacks, una rete di livello due che porta i contratti intelligenti su Bitcoin. Il suo token nativo STX è stato finora uno dei token più performanti del 2023, con un aumento del 50% in una settimana, del 230% negli ultimi 30 giorni e del 366% dall’inizio dell’anno (al momento della scrittura). La sua crescente adozione e traffico si è fuso con altri tentativi di trasformare Bitcoin in qualcosa di più di una semplice riserva di valore e, dati i suoi recenti progressi, sembra che potrebbe riuscire a fare proprio questo.

Cos’è Stacks? Come trasforma Bitcoin in una piattaforma di contratti intelligenti?

Come spiegato sul suo sito web, Stacks è una rete di livello due che “porta funzionalità di contratto intelligente a Bitcoin, senza modificare Bitcoin stesso”. Gestisce i propri nodi, ha il proprio token nativo e consente agli sviluppatori di eseguire contratti intelligenti e dApp (app decentralizzate) su di esso, ma tutte le sue transazioni sono alla fine regolate sulla blockchain Bitcoin sottostante. In quanto tale, offre funzionalità aggiuntive e maggiore scalabilità a Bitcoin, ma garantisce anche che quest’ultimo rimanga la “rete blockchain più decentralizzata, più sicura e più immutabile” nell’ecosistema delle criptovalute.

Stacks è diverso da molte soluzioni di livello due (ad esempio “sidechain” come Polygon e Optimism) in quanto registra la sua intera storia sulla blockchain di Bitcoin. Per questo motivo, afferma di essere immutabile come Bitcoin stesso e più robusto di altri livelli due per altre blockchain.

Dal lancio nel 2019, Stacks è cresciuto costantemente in termini di utilizzo e numero di app in esecuzione su di esso. Attualmente elenca 88 app sul suo sito Web, tra cui piattaforme DeFi open source come Alex e social network basati sulla messaggistica come Console. Per quanto riguarda il suo valore totale bloccato (una misura di quanta criptovaluta è memorizzata sulle sue app), questo rimane modesto a $ 353 milioni. Detto questo, questa cifra è aumentata di oltre il 250% dall’inizio dell’anno, indicando quanto velocemente Stacks stia crescendo.

Perché STX Rally? E cosa sono gli ordinali?

Per quanto riguarda il motivo per cui la crescita di Stacks ha accelerato nelle ultime settimane, questo è in gran parte il risultato di una nuova narrativa emersa a gennaio e da allora ha solo preso piede. Questa è la narrativa che circonda gli NFT basati su Bitcoin, iniziata il 21 gennaio, quando lo sviluppatore Casey Rodarmor ha lanciato Ordinals, un protocollo che consente “artefatti digitali nativi della blockchain di Bitcoin”.

Il lancio della mainnet Ordinals ha scatenato un’ondata di eccitazione, polemiche e attività quando è arrivato alla fine del mese scorso. Ha abilitato token non fungibili basati su Bitcoin, con numerosi osservatori che hanno commentato che ha anche segnato la nascita di una nuova era, in cui Bitcoin diventa più di una semplice criptovaluta.

La cosa forse più eccitante del lancio di Ordinals è che ha già attirato un afflusso di nuovi utenti Bitcoin. Secondo i dati compilati da Dune Analytics, fino ad oggi sono state create poco più di 210.000 iscrizioni ordinali, indicando quanto potrebbero diventare popolari in futuro – e altri NFT basati su Bitcoin.

Il punto da sottolineare qui è che la fretta di creare questi NFT indica la forte domanda di Bitcoin come livello base per nuovi servizi di criptovaluta, oggetti digitali e qualsiasi altra cosa. Ciò è stato indicato anche da quanto fortemente Stacks (STX) è aumentato sulla scia del lancio di Ordinals, in quanto il mercato ha riconosciuto che Stacks potrebbe anche aiutare a creare un nuovo ecosistema basato su Bitcoin in combinazione con protocolli come Ordinals.

È stato anche indicato dalla notizia più recente che Yuga Labs – i creatori della serie NFT Bored Ape Yacht Club – lancerà la propria collezione di NFT basati su Bitcoin. E probabilmente non sarà la prima azienda a farlo quest’anno.

Perché Bitcoin potrebbe diventare la più grande piattaforma di contratti intelligenti in criptovaluta

Inutile dire che c’è una forte domanda di un ecosistema di criptovaluta che si è stabilito in Bitcoin, e non semplicemente dagli utenti. Tale domanda – forse la più richiesta – verrà da imprenditori, startup e aziende, che vogliono utilizzare una nuova ondata di app NFT e DeFi per attingere alla capitalizzazione di mercato di $ 500 miliardi di Bitcoin..

Come notato sopra, Bitcoin rimane la blockchain più sicura nel settore delle criptovalute, data la sua vasta rete e il suo uso costante di un meccanismo di consenso proof-of-work. Inoltre, con un limite fisso di soli 21 milioni di BTC, rimane anche il denaro “più duro” dell’ecosistema, probabilmente deflazionistico nel tempo.

Ciò significa che, se diventa tecnologicamente fattibile eseguire contratti intelligenti e varie dApp sulla blockchain di Bitcoin, la maggior parte degli utenti e degli sviluppatori sceglierà di farlo. Preferiranno la sicurezza e l’immutabilità di Bitcoin rispetto ai suoi rivali proof-of-stake, e le reti di livello due come Stacks li aiuteranno a sfruttare tale sicurezza e immutabilità.

E non è solo Stacks, perché altre piattaforme stanno portando contratti intelligenti su Bitcoin, a testimonianza di quanto le persone siano desiderose di attingere a quest’ultimo come solida base per un ecosistema di app. Ciò include l’Internet Computer, che l’anno scorso si è integrato con Bitcoin a livello di protocollo, consentendo agli utenti di eseguire contratti intelligenti basati su IC che effettuano transazioni con BTC sulla blockchain di Bitcoin.

Se aggiunte alle soluzioni di secondo livello esistenti come Lightning Network e Liquid Network, tali piattaforme rivelano che Bitcoin ha davvero il potenziale per diventare un importante livello di regolamento per contratti e app intelligenti. Sì, potrebbe essere lento e non molto scalabile, ma con Stacks e innovazioni come il protocollo Ordinals, Ethereum potrebbe avere ancora un altro nuovo rivale con cui competere.