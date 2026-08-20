Bitcoin e criptovalute in ascesa dopo l’appello di Trump al Congresso

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha esortato il Congresso ad approvare il Clarity Act, una legge che potrebbe dare un forte impulso al settore delle criptovalute. Bitcoin ha raggiunto un massimo di quasi tre mesi, sfiorando i 70.000 dollari.

Il mercato delle criptovalute ha registrato un’impennata significativa giovedì, dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato il Congresso ad approvare il Clarity Act una legge che potrebbe rivoluzionare il settore. Bitcoin in particolare, ha guidato questo rally, raggiungendo un massimo di quasi tre mesi e sfiorando i 70.000 dollari.

L’invito al Congresso è arrivato durante un incontro alla Casa Bianca con i leader del settore crypto, tra cui Brian Armstrong CEO di Coinbase e Vlad Tenev CEO di Robinhood. All’incontro hanno partecipato anche alti funzionari, come il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC)Mike Selig e il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC)Paul Atkins.

Il Clarity Act e le sfide legislative

Il Clarity Act è rimasto bloccato in Congresso a causa di persistenti disaccordi sulla natura delle criptovalute e sulle divergenze riguardanti i pagamenti di rendimento sui depositi in stablecoin. Questo ultimo punto è stato particolarmente controverso per il settore bancario, che sostiene che i pagamenti di rendimento sulle stablecoin potrebbero minacciare i conti di risparmio fruttiferi.

Durante l’incontro, Trump ha anche accennato alla possibilità di regolamentare Hyperliquid un exchange decentralizzato che sta guadagnando popolarità tra i trader come piattaforma principale per il trading di futures perpetui.

Le previsioni di mercato e l’impatto del Tesoro

Geoffrey Kendrick responsabile globale della ricerca sugli asset digitali presso Standard Chartered ha osservato che l’annuncio del Tesoro statunitense di raddoppiare i riacquisti di debito pubblico a lunga scadenza e aumentare il livello di supporto “è esattamente il tipo di cosa che Bitcoin apprezza”. Kendrick ha aggiunto che “gli investitori dovrebbero ora posizionarsi per un rialzo a 100.000 dollari entro la fine del 2026”.

L’incontro alla Casa Bianca si è svolto in un contesto di crescente interesse per le criptovalute, con Trump che ha esortato il Congresso ad approvare il Clarity Act già a luglio, dopo la morte del senatore Lindsey Graham un grande sostenitore della legge. Trump ha detto che i legislatori al Senato avrebbero dovuto portare avanti il Clarity in onore di Graham.

Le dichiarazioni alla stampa dei dirigenti delle aziende crypto sono arrivate un giorno prima che la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dovesse tenere una riunione del suo Innovation Advisory Committee. Il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato che l’agenzia avrebbe valutato la possibilità di procedere con le normative sulle crypto durante la riunione, dato che il Congresso non sarebbe tornato in sessione per un altro mese.

L’incontro alla Casa Bianca si è svolto nella stessa settimana in cui la Securities and Exchange Commission ha proposto regole sulle crypto che offrono alle aziende un porto sicuro per evitare che i token vengano trattati come contratti di investimento e alcune esenzioni per l’emissione di token.