Criptovalute e IA: Trump incontra i CEO mentre World Liberty ottiene charter bancaria

L'ex presidente Donald Trump è pronto a incontrare i vertici delle principali aziende crypto e IA alla Casa Bianca, mentre World Liberty Trust Co. ottiene una charter bancaria condizionata dall'OCC.

Il panorama delle criptovalute negli Stati Uniti è in procinto di vivere una svolta significativa. L’ex presidente Donald trump è pronto a incontrare i CEO delle principali aziende del settore crypto e dell’intelligenza artificiale alla Casa Bianca mentre World Liberty Trust Co. un progetto sostenuto dallo stesso Trump, ha ottenuto una charter bancaria condizionata dall’Office of the Comptroller of the Currency (OCC).

Questi sviluppi potrebbero segnare l’inizio di un nuovo capitolo per il settore crypto negli USA, con implicazioni che vanno ben oltre i confini nazionali.

Un incontro storico alla Casa Bianca

Secondo fonti vicine al dossier, l’incontro alla Casa Bianca, previsto per la prossima settimana, vedrà la partecipazione di CEO di piattaforme crypto, operatori di prediction markets e aziende di AI. L’obiettivo principale del summit è discutere il futuro quadro regolamentare negli Stati Uniti, in un momento in cui il settore chiede norme più chiare su tokenstablecoin e attività di trading.

La presenza di Trump, se confermata, sarebbe interpretata dagli osservatori come un segnale politico forte verso un approccio più aperto alle innovazioni digitali. Il confronto diretto con i vertici industriali potrebbe toccare temi cruciali come la tutela degli investitori retail, la competitività rispetto ad altre giurisdizioni, e il ruolo delle crypto nei pagamenti e nella finanza decentralizzata.

World Liberty: la prima banca crypto sotto supervisione OCC

In parallelo, l’OCC ha concesso una preliminary conditional approval a World Liberty Trust Co., un passo formale importante che consente al progetto di avanzare lungo il percorso autorizzativo. Questa charter bancaria condizionata, sebbene non rappresenti un via libera pieno, è un segnale significativo per il settore.

Secondo gli esperti regolatori, una banca con focus su asset digitali ma sotto supervisione OCC potrebbe rappresentare una struttura ponte tra finanza tradizionale e crypto. Tra i servizi offerti potrebbero esserci la custodia regolamentata, i pagamenti, la gestione di riserve per stablecoin e soluzioni per investitori istituzionali interessati a bitcoin ed Ethereum ma vincolati a standard prudenziali elevati.

Le implicazioni per il mercato crypto USA

Gli osservatori del settore sottolineano che sia il possibile summit alla Casa Bianca sia la charter preliminare a World Liberty non producono effetti immediati sui prezzi di Bitcoin o delle principali altcoin. Tuttavia, potrebbero incidere sulle aspettative regolamentari.

Un dialogo più strutturato con Washington, unito a nuove entità bancarie crypto-native ma regolamentate, viene visto come un tassello verso una maggiore istituzionalizzazione del comparto negli Stati Uniti. Molto dipenderà dalle condizioni definitive che l’OCC imporrà a World Liberty e dagli eventuali impegni di policy che emergeranno dall’incontro con i CEO.

Secondo gli analisti, il mercato resta in una fase di attesa e valutazione. I prossimi mesi diranno se queste iniziative si tradurranno in norme più chiare, nuovi prodotti finanziari regolamentati e un coinvolgimento crescente di banche e grandi investitori nel mondo degli asset digitali.