Bitcoin e Ethereum volano dopo l’appello di Trump al Congresso

Le criptovalute hanno registrato un'impennata dopo l'intervento di Donald Trump a favore del Clarity Act. Scopri i dettagli di questo rally e le implicazioni per il mercato

Il mercato delle criptovalute ha vissuto una giornata di grande fermento, con Bitcoin ed Ether che hanno registrato un forte rialzo. Questo movimento è stato scatenato dall’intervento di Donald Trump che ha esortato il Congresso a procedere con l’approvazione del Clarity Act una legge che potrebbe dare un nuovo impulso al settore.

L’annuncio è arrivato durante un incontro alla Casa Bianca dove il presidente ha discusso con i principali esponenti del settore delle valute digitali. Tra i partecipanti, spiccano i nomi di Brian Armstrong CEO di Coinbase e Vlad Tenev CEO di Robinhood. Anche i vertici delle autorità di regolamentazione, come la CFTC e la SEC erano presenti all’incontro.

Il Clarity Act e le sue implicazioni

Il Clarity Act è una proposta di legge che mira a creare un quadro normativo chiaro per il mercato delle criptovalute. Uno dei punti più controversi riguarda la classificazione dei token come titoli finanziari o materie prime digitali. Questo aspetto ha creato tensioni tra il settore bancario e gli operatori delle valute digitali, in particolare riguardo ai pagamenti di rendimento sui depositi in stablecoin.

Trump ha anche accennato alla possibilità di regolamentare Hyperliquid un exchange decentralizzato che sta guadagnando popolarità tra i trader per il trading di futures perpetui. Il token di Hyperliquid ha registrato un aumento del 23% nelle ultime 24 ore, sfiorando quota 72 dollari.

L’impatto sul mercato

Il rialzo delle criptovalute è stato ulteriormente sostenuto dall’annuncio del Dipartimento del Tesoro statunitense di raddoppiare i riacquisti di debito pubblico a lunga scadenza. Questo tipo di intervento è visto come un segnale positivo per gli asset più rischiosi, come le valute digitali.

Geoffrey Kendrick responsabile globale della ricerca sugli asset digitali presso Standard Chartered ha osservato che questo tipo di annuncio è esattamente ciò che Bitcoin apprezza. Secondo Kendrick, gli investitori dovrebbero prepararsi a vedere la regina delle criptovalute raggiungere quota 100.000 dollari entro la fine del 2026.

L’ottimismo è condiviso anche da altri analisti. Max Stuedlein responsabile delle partnership presso Sygnum Apac ha sottolineato che l’attuale andamento del Bitcoin riflette una convergenza di fattori macroeconomici e politici. Quando i rendimenti dei T-bond scendono, gli investitori tendono a orientarsi verso asset più rischiosi, come le criptovalute.

Le prospettive future

I movimenti nel mercato delle criptovalute negli ultimi due giorni sono stati così ampi da innescare la seconda più grande liquidazione di posizioni short della storia. Questo ha spinto anche Ethereum a raggiungere il massimo degli ultimi tre mesi, con un aumento del 19% a 2.251 dollari.

Secondo Thomas Lee co-fondatore e responsabile della ricerca presso Fundstrat questi movimenti considerevoli hanno creato un’ondata di ottimismo nel settore. Tuttavia, è importante monitorare da vicino l’evoluzione del mercato e le eventuali decisioni normative che potrebbero influenzare il settore delle valute digitali.