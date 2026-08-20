ETF su Solana: afflussi record e performance del mercato

Gli ETF su Solana hanno attirato 10,26 milioni di dollari nella settimana del 14 agosto, con Bitwise e Morgan Stanley come protagonisti. Scopri di più su questa tendenza.

Il mercato degli ETF su Solana ha registrato un’impennata significativa nella settimana del 14 agosto, con afflussi che hanno raggiunto i 10,26 milioni di dollari. Questo risultato rappresenta un aumento esponenziale rispetto ai 144.930 dollari della settimana precedente, segnando la settimana più forte dal 22 maggio.

L’interesse per gli ETF su Solana è stato trainato principalmente da due fondi, che hanno generato quasi l’intero importo in sole due sessioni di trading. Questo fenomeno ha lasciato gli altri fondi, come quelli di VanEck, Fidelity, 21Shares, Franklin Templeton e Grayscale, con zero flussi netti durante tutta la settimana.

Bitwise e Morgan Stanley guidano gli afflussi

L’ETF su Solana di Bitwise identificato come BSOL, ha raccolto 8,8 milioni di dollari il 10 agosto, rappresentando la maggior parte degli afflussi settimanali. Questo importo ha anche segnato il maggiore afflusso in un solo giorno per il fondo dal 12 maggio.

Il Solana Trust di Morgan Stanley identificato come MSOL, ha seguito con 1,43 milioni di dollari in afflussi l’11 agosto. Insieme, i due fondi hanno rappresentato praticamente l’intero totale settimanale di 10,26 milioni di dollari.

Performance del mercato e volume di trading

Nonostante la rinnovata domanda per gli ETF, il movimento del prezzo di Solana (SOL) è rimasto debole. Il token ha perso l’1,18%, lasciando i recenti afflussi negli ETF ampiamente scollegati dalla sua performance. Al momento della pubblicazione, SOL era scambiato a 75,51 dollari.

Anche l’attività di trading si è indebolita. Il volume d’affari settimanale complessivo degli ETF su Solana è sceso a 159,7 milioni di dollari rispetto ai 167,3 milioni della settimana precedente, suggerendo che l’interesse nel trading è rimasto scarso anche se i flussi di capitale netto sono migliorati.

Confronto con gli ETF su Bitcoin ed Ethereum

Nel frattempo, gli ETF su Bitcoin (BTC) hanno registrato deflussi per 389,7 milioni di dollari dopo afflussi di 853,5 milioni di dollari la settimana precedente. Anche l’attività di trading si è assottigliata parallelamente ai riscatti.

Il volume settimanale degli scambi sui fondi su Bitcoin è sceso a 6,94 miliardi di dollari, il valore più basso da. I prodotti su Ethereum (ETH) hanno chiuso quasi invariati, perdendo 2,26 milioni di dollari dopo afflussi di 244,9 milioni la settimana precedente.