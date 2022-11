Bitcoin è davvero importante per la società?

Bitcoin è qualcosa di più che pubblicare enormi ritorni per HODLers? La criptovaluta svolgerà un ruolo importante nella società con il passare del tempo? Cosa può effettivamente fare la blockchain? Queste sono le domande che gli utenti di criptovalute si pongono man mano che l’industria delle criptovalute matura.

La linea di fondo è che Bitcoin potrebbe svolgere un ruolo molto importante per la società in futuro e vogliamo dare un’occhiata più da vicino al potenziale impatto che l’uso diffuso di Bitcoin avrebbe sul mondo di oggi.

Prima di andare oltre, è importante riconoscere il ruolo che il denaro svolge attualmente nella società.

In primo luogo, immaginiamo un mondo senza denaro: dovremmo fare affidamento sul baratto se volessimo scambiare beni e servizi con gli altri.

Il baratto non scala, tuttavia, perché le due persone coinvolte in un commercio raramente hanno le quantità esatte di merci per fare un commercio equo. Henry David Thoreau scrisse di questo concetto mentre viveva nella sua capanna di Walden, dopo aver avuto una conversazione con un “semplice boscaiolo” che lavorava nei boschi vicini:

“Se un bue era proprietà [del boscaiolo] e desiderava prendere aghi e filo al negozio, pensava che sarebbe stato scomodo e impossibile presto ipotecare una parte della creatura ogni volta per quella quantità”.

Il denaro risolve questo problema, noto come “coincidenza dei desideri”, e ci consente di immagazzinare e scambiare valore nel tempo. Il semplice boscaiolo può vendere il suo bue per soldi e poi usare i soldi per comprare i suoi aghi e filo, così come qualsiasi altra cosa abbia bisogno di comprare.

Affinché qualcosa sia utile come denaro, richiede le seguenti proprietà:

Divisibilità : il denaro buono può essere utilizzato sia per transazioni di valore molto basso che molto alto.

: il denaro buono può essere utilizzato sia per transazioni di valore molto basso che molto alto. Portabilità : i buoni soldi sono facili da trasportare e da trasferire.

: i buoni soldi sono facili da trasportare e da trasferire. Durabilità : il buon denaro può essere facilmente immagazzinato nel tempo senza degradarsi.

: il buon denaro può essere facilmente immagazzinato nel tempo senza degradarsi. Vendibilità : il buon denaro rimane molto richiesto nel tempo e nello spazio.

: il buon denaro rimane molto richiesto nel tempo e nello spazio. Durezza: il buon denaro è denaro duro, e se un denaro è difficile da produrre, allora sarà resistente all’inflazione.

Il denaro ha giocato un ruolo enorme nel progresso della civiltà. Ha permesso alle persone di specializzarsi in settori dell’agricoltura, della scienza, della tecnologia, della filosofia e altro ancora. Tutta la nostra società esiste come oggi a causa dell’iperspecializzazione che il denaro permetteva.

Problemi con il denaro di oggi

In origine, l’oro era probabilmente considerato prezioso semplicemente perché era una roccia lucida. Nel corso del tempo, tuttavia, l’oro è diventato il denaro più comunemente usato a causa della sua estrema durata, vendibilità e difficoltà di produzione. L’oro ha i suoi lati negativi come denaro in quanto è difficile da trasportare e dividere, il che ha portato alla sostituzione dell’oro nel 20 ° secolo con denaro fiat del governo.

I soldi fiat, come il dollaro USA, consistono in note cartacee e registrazioni contabili, rendendo banale il trasporto e la divisione secondo necessità. Il denaro fiat ha funzionato bene per un po’, ma nello stesso modo in cui la società è diventata troppo grande per la stampa e il fax, così anche noi abbiamo superato il denaro fiat.

I maggiori problemi con il denaro fiat derivano dalla sua facilità di produzione: i governi possono facilmente creare tutto ciò di cui hanno bisogno dal nulla. Il controllo che i governi hanno sul denaro ha sempre portato ad abusi, con conseguente inflazione, disuguaglianza di ricchezza e censura finanziaria.

Inflazione

L’inflazione è tipicamente definita come il tasso al quale i prezzi aumentano. Una causa principale dell’inflazione dei prezzi è l’inflazione dell’offerta di moneta. Creando più denaro, i governi aumentano l’offerta senza un uguale aumento della domanda. Ciò fa sì che il potere d’acquisto del denaro diminuisca, diluendo il valore dei risparmi in contanti delle persone. La capacità di gonfiare l’offerta di moneta rompe fondamentalmente uno degli usi più importanti del denaro: immagazzinare valore nel tempo.

L’inflazione è un’area in cui bitcoin è senza dubbio un denaro migliore. L’offerta di bitcoin semplicemente non può essere gonfiata – è un fatto ben noto che non ci possono mai essere più di 21 milioni di bitcoin. La fornitura di bitcoin è codificata nel software bitcoin in esecuzione su migliaia di computer in tutto il mondo. Una volta estratto l’ultimo bitcoin, la rete bitcoin rifiuterà qualsiasi ulteriore aumento della sua offerta di moneta, rendendo il bitcoin il denaro più difficile mai esistito.

Distribuzione iniqua della ricchezza

Il controllo del governo sul denaro fiat ha portato a un’estrema disuguaglianza di ricchezza. Il nostro sistema monetario è progettato in modo da consentire solo ai ricchi di partecipare, mentre il resto di noi è lasciato seduto in disparte, vivendo stipendio per stipendio e guardando il valore dei nostri risparmi svanire.

Una delle principali cause di un’iniqua distribuzione della ricchezza è il beneficio che un aumento dell’offerta di moneta ha sui ricchi a spese dei non ricchi. Le società e gli individui ricchi ottengono il primo accesso a nuovo denaro man mano che viene creato. Ciò consente loro di fare acquisti con il nuovo denaro mentre i prezzi di mercato riflettono ancora la vecchia offerta di moneta, essenzialmente dando ai ricchi uno sconto. Le piccole imprese e gli individui della classe operaia sono gli ultimi ad avere accesso al nuovo denaro, e quindi sono quelli che pagano per lo sconto concesso ai ricchi. Questo effetto è noto come effetto Cantillon..

Con bitcoin, le regole sono le stesse per tutti. Bitcoin non può risolvere la disuguaglianza di ricchezza, ma livella il campo di gioco in modo che chiunque possa partecipare senza permesso.

Censura finanziaria

Il nostro sistema monetario è molto centralizzato attorno a governi, banche e fornitori di servizi di pagamento. Queste autorità centrali possono facilmente censurare le transazioni come meglio credono, comprese le transazioni di coloro che cercano di trasferirsi in un paese più pacifico o di coloro che hanno opinioni politiche opposte.

Bitcoin è un sistema monetario decentralizzato e peer-to-peer. Le transazioni Bitcoin possono essere elaborate da chiunque, quindi non abbiamo più bisogno di fare affidamento su governi, banche e fornitori di servizi di pagamento per trasferire valore.

Bitcoin è denaro per il 21° secolo

Il nostro sistema monetario è stato progettato per il mondo fisico, ma così tante cose accadono online ora. Il sistema monetario fiat non può tenere il passo con la natura istantanea di Internet. Ciò ha portato miliardi di persone ad essere escluse dal sistema monetario di oggi perché non ha senso per le istituzioni finanziarie operare in aree in cui non possono operare in modo redditizio.

Per partecipare al sistema monetario bitcoin, tutto ciò che serve è una connessione Internet, che molti di questi individui “unbanked” hanno già. Chiunque abbia accesso a Internet può inviare denaro in tutto il mondo in pochi minuti: 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, 365 giorni all’anno. Bitcoin è un sistema monetario costruito per l’era digitale.