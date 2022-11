Acquistare Bitcoin è davvero così difficile?

L’acquisto di bitcoin per la prima volta può essere intimidatorio perché il concetto stesso di bitcoin è complesso e diverso dalle valute tradizionali. Bitcoin è anche molto diverso dai beni fisici come l’oro e gli immobili: non puoi vedere o sentire un bitcoin! Inoltre, scegliere dove e come acquistare bitcoin può essere un compito scoraggiante, ma se sei disposto a dedicare tempo e sforzi per imparare le basi, il processo di acquisto di bitcoin può essere facile.

Questo articolo ti aiuterà a capire quali sono queste basi in modo che l’acquisto di bitcoin sia meno intimidatorio.

La curva di apprendimento

Se sei nuovo in bitcoin potresti chiederti da dove iniziare. Comprendere bitcoin ha una curva di apprendimento e ti consigliamo di dedicare del tempo a imparare come funziona. Avere una migliore comprensione del bitcoin renderà più facile l’acquisto perché conoscerai il “perché” dietro i passaggi coinvolti.

Innanzitutto, vorrai conoscere le transazioni bitcoin e la blockchain perché quando acquisti bitcoin incontrerai cose come le commissioni di transazione e la necessità di attendere le conferme delle transazioni. Le transazioni Bitcoin consistono in firme crittografiche che contengono chiavi pubbliche e private. Le tue chiavi private controllano i tuoi bitcoin e se qualcun altro ha accesso alle tue chiavi, può spendere i tuoi bitcoin. Quindi, è molto importante avere una buona comprensione della sicurezza bitcoin.

I portafogli Bitcoin controllano le tue chiavi pubbliche e private per te e ogni portafoglio ha diversi compromessi tra sicurezza e facilità d’uso. Assicurati di scegliere un portafoglio che abbia le funzionalità di cui hai bisogno. Dai un’occhiata alla nostra recensione dei migliori portafogli di criptovaluta.

Registrazione dello scambio

Esistono diversi modi per acquistare bitcoin, dai bancomat bitcoin ai venditori locali, ma la maggior parte delle persone sceglie di acquistare i propri bitcoin da uno scambio online.

Gli scambi di bitcoin sono mercati che consentono agli utenti di scambiare valute tradizionali per bitcoin e viceversa. Alcune aziende acquistano bitcoin e vendono bitcoin direttamente ai loro clienti. Queste aziende non sono tecnicamente scambi, ma sono spesso chiamati scambi a causa della loro somiglianza dal punto di vista di un utente. Quando menzioniamo gli scambi in questo articolo, includiamo anche questo tipo di attività.

Una volta apprese le basi del bitcoin, il passo successivo è scegliere uno scambio da cui acquistare bitcoin. Questo può aggiungere alla difficoltà di acquistare bitcoin perché ci sono così tanti scambi tra cui scegliere. Dai un’occhiata all’elenco CryptoVantage dei migliori scambi di criptovalute per aiutarti a prendere la tua decisione.

Quando ti iscrivi a uno scambio, in genere ti verrà richiesto di dimostrare la tua identità inviando un documento d’identità con foto insieme ad alcune informazioni personali aggiuntive. Gli scambi sono tenuti a conoscere le identità dei loro utenti – una regola nota come Know Your Customer (KYC) – a causa delle leggi antiriciclaggio (AML). Questo può essere un grosso ostacolo per i nuovi arrivati poiché è un processo di registrazione molto più complesso rispetto ai normali siti web. Tuttavia, una volta che ti sei registrato e dimostrato la tua identità, sarai in grado di continuare ad acquistare bitcoin senza ripetere il processo. Dai un’occhiata alle nostre recensioni sugli scambi per ulteriori informazioni sui processi specifici di registrazione e identificazione di molti scambi popolari.

Responsabilità

Potresti essere riluttante ad acquistare il tuo primo bitcoin perché sei preoccupato per la responsabilità che deriva dal tenerlo al sicuro. Con una piccola ricerca, scoprirai che ci sono molte risorse disponibili per aiutarti in questo. La cosa più importante da tenere a mente è che chiunque abbia accesso alla tua chiave privata può spendere i tuoi bitcoin, quindi assicurati di proteggere le tue chiavi! Dai un’occhiata alla nostra guida “Come individuare le truffe di criptovaluta” per proteggerti dai truffatori che cercano di rubare le tue chiavi private e ricorda di conservare più backup fisici delle tue chiavi.

Conclusione

All’inizio può sembrare molto, ma molte delle cose che rendono difficile l’acquisto di bitcoin devono essere fatte solo una volta: devi solo imparare i requisiti di conoscenza una volta e devi registrarti con uno scambio solo una volta. Dopodiché, puoi acquistare bitcoin con facilità.