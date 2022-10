Bitcoin, Ether, Uniswap: ecco le monete che continuano a salire

La crescente domanda di criptovalute è la prova che il business delle criptovalute sta ricevendo molta attenzione. Queste monete virtuali offrono rendimenti abbastanza considerevoli da rendere l’investimento utile. Ha senso che ci siano così tante criptovalute diverse. Il grande dilemma, però, è sempre scegliere quelli in cui investire.

Trovare le migliori criptovalute che vale la pena investire in attività del 2023 può essere difficile dato che ci sono già più di 22000 monete disponibili.

Tuttavia, la notizia che ha colto di sorpresa il mercato delle criptovalute si è verificata oggi. Un paio di criptovalute hanno registrato un incredibile aumento di valore. Queste criptovalute hanno registrato un aumento oggi, con Bitcoin, la risorsa digitale più grande e conosciuta, scambiata in più di oltre il 5% a $ 19.088.

Oltre a Bitcoin, anche alcuni altri token hanno registrato un aumento.

In questo pezzo, esamineremo queste criptovalute e come l’aumento dei prezzi avrà un impatto sul loro futuro nel mercato delle criptovalute. Queste cinque criptovalute includono:

1. IMPT

2. Bitcoin

3. Tamadoge

4. Ethereum

5. Uniswap

Nel tentativo di aiutare le persone a ridurre le loro impronte di carbonio e aiutare con il problema climatico, IMPT è una nuova piattaforma crittografica che ha già stabilito accordi con oltre 10.000 aziende di fama internazionale.

Con l’aiuto di IMPT, gli utenti saranno in grado di guadagnare crediti di carbonio mentre fanno acquisti. Questi crediti possono quindi essere utilizzati per finanziare una vasta gamma di progetti ambientali controllati e approvati e di enti di beneficenza.

Il team dietro l’iniziativa basata su Ethereum è completamente doxxed e vanta anni di esperienza nel business e nelle telecomunicazioni. Dall’inizio della prevendita, 600 milioni di token sono stati resi disponibili ad un prezzo di $ 0,018 fino al 25 novembre.

Sebbene IMPT sia ancora nelle primissime fasi della sua prevendita, è un progetto di criptovaluta unico che fornisce una soluzione a un problema del mondo reale, che potrebbe renderlo un fantastico investimento a lungo termine. In poche settimane dal lancio della sua prima prevendita, il progetto ha accumulato più di $ 4 milioni dei $ 10 milioni proposti. Se stai cercando criptovalute che esploderanno nei prossimi mesi, IMPT dovrebbe essere in cima alla tua lista.

Bitcoin (Bitcoin)

La durata della vita di Bitcoin (BTC) è stata la più lunga di qualsiasi criptovaluta. Possiamo capire perché è il leader, date le sue commissioni e la capitalizzazione di mercato, che sono entrambe molto più grandi di qualsiasi altra opzione di investimento crittografico. Fin dalla sua creazione, la valuta digitale decentralizzata ha mantenuto il primo posto in termini di capitalizzazione di mercato.

È un acquisto saggio per qualsiasi investitore cripto. Allo stesso modo, numerose aziende accettano già Bitcoin come pagamento. Ad esempio, Visa utilizza bitcoin per le transazioni. Inoltre, dopo una pausa di quattro anni in criptovaluta, Stripe consentirà agli utenti di accettare pagamenti in bitcoin. Anche le banche più grandi hanno iniziato a incorporare transazioni bitcoin nei loro servizi. Inoltre, Tesla potrebbe ancora una volta diventare più ecologica se estranea, nonostante la sua limitata accettazione del solo bitcoin. L’impennata dei prezzi che si è verificata inaspettatamente ha anche aumentato l’interesse di diversi investitori.

Tamadoge

Tamadoge (TAMA) è stato creato come parte del gioco di metaverso Tamadoge play-to-earn. In Tamadoge, i giocatori possono coniare animali domestici NFT e prendersi cura di loro mentre crescono in particolari animali adulti. Come piattaforma decentralizzata play-to-earn (P2E) che utilizza TAMA come valuta principale. I giocatori possono costruire, allevare e competere con i loro avatar doge NFT in questo ecosistema per guadagnare dogepoints. La criptovaluta nativa del Tamaverse, TAMA, viene utilizzata per regolare premi, acquistare NFT ed elaborare transazioni. Il fulcro di questo concetto di criptovaluta sono gli animali domestici Tamadoge. Ogni animale domestico può essere allevato dai proprietari e utilizzato per competere sul Tamaverse per guadagnare gettoni TAMA. Ogni animale domestico viene creato come NFT utilizzando la funzionalità di contratto intelligente.

L’affascinante tokenomica della moneta Tamadoge è ciò che supporta il suo ecosistema. Tamadoge è stato quotato su OKX, un importante scambio di criptovaluta utilizzato da oltre 20 milioni di investitori. Indipendentemente dalle limitazioni geografiche, TAMA sarà disponibile per tutti gli utenti su entrambi gli scambi centralizzati e decentralizzati di OKX. A causa del potenziale aumento del volume di trading che gli elenchi di token possono portare, non c’è dubbio che Tamdoge (TAMA) si unirà alla lista delle migliori criptovalute. (Acquista Tamdoge Token qui, Acquista Tamadoge NFT qui)

Ethereum

Entro la fine del 2022, Ethereum potrebbe valere tra $ 8.000 e $ 10.000, secondo alcune previsioni. Tuttavia, anche il prezzo di ETH è sceso a causa della recente crisi del mercato, sollevando alcune domande. D’altra parte, il token può essere salvato dalle modifiche più recenti alla rete Ethereum, in particolare il passaggio al metodo proof-of-stake pronto per Web3.

Come ogni tecnologia di successo, Ethereum (ETH) ha una roadmap che include numerosi miglioramenti infrastrutturali per garantirne la fattibilità. Il recente aggiornamento a Ethereum, noto come The Merge, ha segnato un punto di svolta nel mercato delle criptovalute e ha posizionato Ethereum (ETH) per una maggiore sicurezza, redditività e scalabilità. Le ultime due ore hanno visto un enorme picco di prezzo per Ethereum, lasciando la prova di quanto sia affidabile il progetto.

Uniswap

Uniswap (UNI) è una nota piattaforma di criptovaluta. È uno scambio decentralizzato (DEX) che consente il trading di criptovaluta peer-to-peer (P2P) senza la necessità di un’autorità centralizzata o di intermediari di terze parti. Uniswap (UNI) ha visto una crescita sostanziale sia della sua base di utenti che della quota di mercato nel settore DEX dalla sua introduzione più di tre anni fa.

Uniswap (UNI) si è distinta come uno degli asset di criptovaluta più performanti. L’interesse degli investitori per la moneta potrebbe essere stato ispirato dalle notizie favorevoli che circondano la raccolta fondi di serie B di Uniswap Labs. La società utilizzerà i proventi del suo più recente sforzo di raccolta fondi per lanciare nuovi beni e servizi che saranno estremamente utili per lo sviluppo della sua moneta nativa. Inoltre, gli attuali sforzi di posizionamento sul mercato NFT da parte di Uniswap (UNI) sembrano progredire costantemente.

Conclusione

Mentre ogni criptovaluta in questo elenco ha registrato un aumento di valore e ha un potenziale di crescita, si prevede che IMPT sia il più redditizio in cui investire in questo momento. Questo perché, nonostante il suo status di nuova moneta ecologica, la sua prevendita ha appena preso una svolta molto positiva. Quindi, acquista token IMPT ora per salvare il mondo e costruire ricchezza per il futuro!