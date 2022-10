Bitcoin pronto per il 5° Super Ciclo nel 2022

Bitcoin è pronto per il suo 5 ° ciclo. Scopri in questo articolo perché è una buona notizia per questi cryptos in rally nel 2022.

Bitcoin, l’improbabile re delle criptovalute, ha raggiunto il suo massimo storico di $ 65.000 nel novembre 2021, aumentando ulteriormente le prospettive del settore.

Puoi immaginare l’impatto creato nella comunità crittografica, con molte fonti di alternative a basso costo per il profitto. Tuttavia, la moneta ha perso il 50% del suo valore e sta ancora lottando.

Il 2022 non è stato un buon anno per molti altcoin, con alcune eliminazioni definitive. Ciò ha causato un calo dell’interesse del mercato, poiché molti ritengono che investire ora sarebbe inutile. Tuttavia, se il 5 ° superciclo passa, ci sarà una rinascita o addirittura un’esplosione di valore.

I nuovi sviluppi in utility come NFT hanno suscitato un rinnovato interesse per le criptovalute. Una volta pubblicizzate come soluzioni di pagamento decentralizzate, queste monete stanno facendo molto di più che far accadere le transazioni. Di conseguenza, molti ora li vedono come beni che vale la pena detenere per il futuro.

Il Super Ciclo Bitcoin e cosa significa per le altre monete

Bitcoin ha avuto una corsa negativa nel 2022, lottando per mantenere gran parte del suo valore precedente nel 2021.

Nonostante la tendenza ribassista, si colloca ancora sopra tutti gli altcoin, con i rivali più vicini che sono Ethereum e Binance Coin.

Un super ciclo si riferisce a un mercato delle materie prime rialzista a lungo termine che dura diversi anni. Durante questo periodo, il prezzo della materia prima aumenta e mantiene una crescita costante. Anche se potresti non considerare BTC come una merce, la criptovaluta ha assistito a quattro cicli, con l’ultimo che ha portato al suo massimo storico.

Il primo super ciclo per Bitcoin è iniziato nel 2009 fino al 2011, mentre il secondo è andato dal 2012 al 2015. Poco dopo, il terzo ciclo è continuato fino al 2019, quando ha ceduto al quarto ciclo che si era appena concluso. Il più grande salto di prezzo di Bitcoin è arrivato nella quarta corsa rialzista, con un sorprendente $ 65.000.

Durante questi cicli, la moneta passava attraverso due fasi, speculativa e accumulazione. Lo speculativo vedeva la moneta come un investimento ad alto rischio, mentre quest’ultima vedeva gli investitori acquistarla per la detenzione.

Dopo aver completato il suo quarto super ciclo, è ora più probabile che BTC inizi il quinto. Sebbene le previsioni siano ancora confuse poiché il mercato delle criptovalute è altamente volatile, Bitcoin potrebbe tornare nella zona di acquisto. Ciò stimolerà una corsa alla sua acquisizione, poiché molti si aspettano di trarre profitto nel prossimo anno.

Cosa significa per altri Altcoin

Bitcoin è già costoso e avrai bisogno di un capitale significativo per investirlo. Il super ciclo porterà un rinnovato interesse per gli altcoin mentre le persone cercano alternative a basso costo a BTC. Inoltre, è meglio spendere meno soldi in questo mercato crittografico altamente speculativo.

Anche tra gli altcoin, non tutti hanno il potenziale per fare una corsa al rialzo dopo il 5 ° super ciclo di Bitcoin. Di conseguenza, devi considerare attentamente le tue opzioni prima di investire in esse.

Fortunatamente, alcuni mantengono ancora molte promesse. Mi vengono subito in mente due criptovalute: TAMA e IMPT. Questi progetti sono stati propagandati per essere la prossima grande novità nel settore delle criptovalute. Ciò non sorprende poiché la comunità si muove verso la sostenibilità ambientale e l’utilità simbolica. Vediamo di valutare questi token in mezzo al Bitcoin 5esimo Super ciclo nel 2022.

TAMA – Il meme incontra l’utilità

Questa attraente moneta meme ha raccolto oltre $ 15 milioni di prevendite e gli esperti ritengono che raggiungerà 10x in futuro. Coloro che hanno acquistato al suo valore di prevendita di $ 0,01 hanno già rastrellato il 400% di rendimenti. Naturalmente, molti altri vorranno trarre profitto da questa interruzione dell’ecosistema.

Tamadoge combina un gioco di metaverso play-to-earn (P2E) con NFT e una moneta meme. Questa combinazione gli conferisce una posizione di forza e la spinge verso la sostenibilità ambientale. Come visto, non è solo un token incentrato sui pagamenti, ma un ecosistema completo.

Il gioco P2E utilizza NFT come animali domestici, con la valuta ufficiale che è TAMA. Riuniscili e abbiamo il Tamaverse spumeggiante che consente agli utenti di uscire e competere.

Il gioco prende ispirazione dagli animali digitali Tamagotchi, che Bandai, un produttore di giocattoli giapponese, ha creato alla fine del 1990. Gli utenti li comprano o li coniano durante l’infanzia e li addestrano fino a quando non sono pronti per la battaglia. Inoltre, le vincite del gioco danno Dogepoints, che gli utenti possono riscattare per i token TAMA.

È una configurazione piuttosto eccitante che potrebbe volare con il 5 ° super ciclo di Bitcoin. Il basso costo e il potenziale di crescita nei prossimi mesi rappresentano un’opportunità unica. Attualmente, il token è disponibile in vari scambi, tra cui LBank, Uniswap, OKX e BitMart.

IMPT – Un progetto eco-compatibile

IMPT è diverso da altre criptovalute sul mercato. Sebbene sia ancora in prevendita, che presenta un’opportunità perfetta per trarre profitto, la moneta mira a risolvere un problema del mondo reale. Si colloca tra le migliori criptovalute ecologiche e offre il potenziale per alleviare la crisi climatica globale.

IMPT lavora con migliaia di aziende e organizzazioni in tutto il mondo per aiutarle a ridurre la loro impronta di carbonio. Tale strategia genererà increspature nella comunità crittografica, con conseguente aumento dell’interesse.

La “fusione” di Ethereum ha comportato la riduzione del consumo energetico del 99,5%, un’impresa impressionante se ce lo chiedi. Potresti chiederti perché abbiamo menzionato ETH e come si relaziona con IMPT.

Questo progetto eco-compatibile proviene dalla blockchain di Ethereum e trarrà beneficio dal cambiamento della rete in un meccanismo di consenso proof-of-stake. La sua prevendita durerà fino al 25 novembre o fino a quando non esaurirà i suoi 600 milioni di token a $ 0,018.

Ci sarà una seconda fase con 660 milioni di token in vendita e una terza con 540 milioni di token. IMPT è un forte concorrente nel 5 ° super ciclo di Bitcoin perché è economico, utile e buono per l’ambiente.

Il 5 ° Super Ciclo di Bitcoin – Conclusioni

Mentre Bitcoin si prepara ad entrare nel suo quinto super ciclo, potrebbe esserci un rinnovato interesse per le criptovalute nel 2022. Coloro che non hanno abbastanza da investire nel mercato costoso ma speculativo di Bitcoin possono optare per altcoin a basso costo. Tra questi, spiccano TAMA e IMPT.

Entrambe le monete hanno un valore di utilità che le vedrà sopravvivere a molte opzioni incentrate sui pagamenti. Quindi, se stai cercando alternative praticabili per il 2022, queste opzioni a basso costo potrebbero essere la soluzione perfetta.