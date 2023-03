Bitcoin fornirà un rendimento?

È importante capire che Bitcoin non è progettato per generare un rendimento. La criptovaluta numero uno può essere utilizzata come riserva di valore e come mezzo di scambio, ma non fornisce alcun rendimento intrinseco come gli strumenti di investimento tradizionali come obbligazioni o azioni.

Tuttavia, nuovi ed entusiasmanti sviluppi nello spazio delle criptovalute consentono la generazione di rendimento attraverso protocolli di finanza decentralizzata (DeFi). Questi protocolli offrono nuovi prodotti e servizi finanziari basati sulla tecnologia blockchain, come l’yield farming, lo staking e la fornitura di liquidità. Queste attività possono comportare premi per i partecipanti, come pagamenti di interessi o incentivi simbolici.

Nell’edizione odierna di Ask CryptoVantage, esploreremo se è possibile per gli investitori Bitcoin generare rendimento sulle loro partecipazioni in Bitcoin.

Cos’è il rendimento?

DeFi usa il termine rendimento, ma può significare lo stesso di interesse. Puoi confrontare i rendimenti con gli interessi che ricevi dal denaro guadagnato duramente che hai depositato nel conto di risparmio della tua banca finanziaria tradizionale.

Ci sono tre modi principali per generare rendimento nel mondo delle criptovalute:

Picchettamento Estrazione di liquidità Prestare il vostro patrimonio

Dai un’occhiata a questo articolo per maggiori dettagli su come guadagnare rendimento attraverso lo staking, il mining di liquidità e il prestito.

Come puoi guadagnare rendimento su Bitcoin?

Ci sono diversi modi per guadagnare rendimento su Bitcoin.

Uno dei modi più consolidati per guadagnare un possibile rendimento su Bitcoin è prestare il tuo Bitcoin ad altri investitori crittografici attraverso una piattaforma di prestito peer-to-peer e guadagnare interessi. Tuttavia, ci sono sempre rischi sostanziali di default, quindi è importante scegliere una piattaforma di prestito affidabile e diversificare i prestiti.

Puoi anche partecipare all’yield farming, che è un processo di fornitura di liquidità agli scambi decentralizzati e guadagnare premi sotto forma di token. L’yield farming comporta l’assunzione di rischi di liquidità, quindi è importante comprendere i protocolli sottostanti e il potenziale di perdita.

Puoi anche scegliere l’opzione di un prestito garantito da Bitcoin. Questo è un tipo di prestito garantito in cui le tue partecipazioni Bitcoin sono detenute come garanzia da colui che ti presta la quantità di denaro desiderata. Ciò significa che puoi ricevere un prestito, pur mantenendo la proprietà del tuo Bitcoin. Con un prestito BlockFi, ad esempio, puoi prendere in prestito fino al 50% del valore del tuo Bitcoin. A sua volta, puoi utilizzare questo prestito cripto-garantito per acquistare una varietà di monete crittografiche diverse, diversificare il tuo portafoglio o raggiungere altri obiettivi finanziari.

Qualunque sia il modo in cui scegli di intraprendere il tuo viaggio di generazione di rendimento, è importante notare che tutte queste attività generatrici di rendimento comportano rischi e dovrebbero essere accuratamente studiate e comprese prima di tentare. È anche saggio ricordare che le prestazioni passate non sono una garanzia di risultati futuri.

Questo ci porta alla domanda se dovresti tentare di generare un rendimento sulle tue partecipazioni in Bitcoin.

Dovresti cercare un rendimento su Bitcoin?

Anche se comprendiamo la caccia alla generazione di un rendimento sulle tue partecipazioni in Bitcoin, gli eventi del 2022 (FTX, Celsius Network, crollo di BlockFi) hanno dimostrato che inseguire quei rendimenti non vale sempre il rischio. Dopo tutto, c’è il rischio di liquidità, il rischio di volatilità dei prezzi, il rischio di piattaforma, il rischio normativo e così via. Un sacco di rischi che possono far sciogliere il tuo cervello e incendiare il tuo portafoglio, e non in senso positivo.

Quindi chiediti, perché dovresti rischiare un asset scarso che si sta apprezzando in media del 50% ogni anno negli ultimi cinque anni per un magro rendimento a una cifra?

Bitcoin ha dimostrato che semplicemente tenere le tue preziose borse Bitcoin aumenta il tuo potere d’acquisto nel tempo e che non c’è bisogno di rendimento poiché è sufficiente tenere le tue monete BTC.

Prestare il tuo Bitcoin lo mette a rischio. Tenerlo in un portafoglio freddo fino al prossimo mercato rialzista infuriato non lo fa.

Conclusione: non diventare avido

Mentre Bitcoin in sé non genera un rendimento, ci sono molte nuove opportunità nello spazio DeFi che possono fornire opportunità di generazione di rendimento per le tue partecipazioni Bitcoin. Tuttavia, è fondamentale ricercare e comprendere a fondo i potenziali rischi e benefici prima di investire in questi tipi di attività generatrici di rendimento.

Assicurati sempre di diversificare il tuo portafoglio e non mettere tutte le uova nello stesso paniere.