Bitcoin potrebbe raggiungere $ 200.000 nel 2022?

Bitcoin (BTC) è la più grande moneta per capitalizzazione di mercato, che è più di $ 827 miliardi al momento della stesura di questo documento. L’anno scorso Bitcoin ha avuto un prezzo rispettabile del 60%, ma attualmente è scambiato a un calo del 35% dal suo massimo storico di quasi $ 67.000 l’8 novembre 2021.

Essendo la criptovaluta più preziosa e consolidata, attira molta attenzione, critiche e speculazioni – e giustamente. La grande domanda nella mente degli osservatori di Bitcoin è: “Qual sarà il suo prezzo massimo nel 2022?”

Mentre nessuno lo sa con certezza, ci sono diversi analisti che hanno recentemente pesato con le loro previsioni sui prezzi di Bitcoin.

Gli analisti prevedono che il prezzo di Bitcoin sarà compreso tra $ 10K e $ 318K nel 2022

Gli analisti di criptovaluta sono un gruppo eccentrico e opinionista. Un articolo pubblicato due settimane fa su Insider.com – ex Business Insider – citava le seguenti previsioni sui prezzi degli analisti di investment banking: Goldman Sachs prevede che BTC raggiungerà $ 100.000 nel 2022; JPMorgan lo aveva a $ 148.000 lo scorso novembre, ma lo ha tagliato a $ 38.000 il mese scorso; mentre Citigroup ha previsto che Bitcoin raggiungerà $ 318.000 entro dicembre 2021 e non ha rivisto tale obiettivo.

Cathie Wood, ardente crypto bull e gestore di fondi di ARK Investment Management, ha affermato numerose volte che un Bitcoin da $ 100.000 è possibile nel 2022, citando il fatto che il volume di regolamento di Bitcoin ha superato Mastercard. Aggiunge inoltre che i recenti aggiornamenti della rete e l’uso crescente dell’app di pagamento Lightning Network sulla blockchain di Bitcoin stanno guidando la sua scala e utilità. Wood prevede che il valore di un singolo Bitcoin potrebbe superare i $ 500.000 entro il 2026 e $ 1 milione entro il 2030.

Mentre sul rovescio della medaglia di quell’hype Bitcoin, hai un convinto critico crittografico Peter Schiff che afferma che la sua analisi dei grafici tecnici dei prezzi suggerisce che Bitcoin ha sperimentato un modello “double top”. Un “double top” è un modello di prezzo nel tempo che tende ad essere ribassista se viene superata una soglia di supporto chiave. Schiff afferma che se Bitcoin scende al di sotto dell’attuale soglia di $ 30.000 per moneta, non ci sarà nulla che impedisca che raggiunga il suo obiettivo di prezzo di $ 10.000.

Se accadono due cose nel 2022, Bitcoin potrebbe raggiungere $ 200K per moneta

Nonostante le ampie oscillazioni di previsione degli analisti precedenti, un altro tracker bitcoin ha affermato che ci sono due fattori che potrebbero alla fine spingere il prezzo bitcoin a raggiungere il suo obiettivo di prezzo di $ 200.000. Il cofondatore di Fundstrat Global Advisor, Tom Lee, ha dichiarato durante un’intervista di lunedì su CNBC Crypto World, i due fattori necessari per raggiungere il suo prezzo obiettivo sono gli attuali investitori che si spostano in cripto e azioni normative per legittimare il settore degli asset digitali.

“Il modo più semplice per vedere una grande funzione di passo in cripto, è convincere gli investitori esistenti negli Stati Uniti – non nuovi investitori – ad allocare a Bitcoin. Il settantasei per cento della ricchezza in America è controllato da persone di età superiore ai 65 anni. Si tratta di quasi $ 100 trilioni detenuti da persone che pensano che Bitcoin sia un hobby o cose con cui le persone vivono nel seminterrato. Penso che la regolamentazione potrebbe sbloccare gran parte di questo movimento. Immagina se il 2% su $ 100 trilioni allocati alla crittografia, potresti vedere un aumento da cinque a 10, 15 volte del valore totale della rete. ”

Bitcoin potrebbe raggiungere $ 200.000 quest’anno?

Mentre un Bitcoin da $ 200.000 quest’anno sarebbe fantastico, è improbabile che si verifichi. Se si considera il livello di disfunzione al Congresso, la regolamentazione delle criptovalute non sarà una questione prioritaria prima che i politici si fermino per la pausa estiva a luglio per iniziare la campagna per le elezioni di medio termine a novembre. Inoltre, non sembra esserci un catalizzatore per innescare un trasferimento di investimento del 2% dai conti pensionistici dei baby boomer alle criptovalute.

Mentre nessuno può prevedere il futuro con certezza al 100%, sappiamo che negli ultimi 10 anni Bitcoin ha sovraperformato ogni altra classe di attività fornendo rendimenti annualizzati di oltre il 230%. Anche se è probabile che bitcoin non raggiungerà $ 200.000 quest’anno, sarebbe un tratto raggiungere anche $ 100.000 se le condizioni macroeconomiche diventassero instabili. Tuttavia, data la forte natura deflazionistica di Bitcoin e dei fondamentali sottostanti, è possibile che Bitcoin raggiunga un nuovo massimo storico nel campo da $ 75.000 a $ 90.000.

E per “ballpark” intendo la mia ipotesi personale basata sul feedback della mia sfera Magic 8 e della sfera di cristallo – quindi non prendere questo come un consiglio finanziario e assicurati di fare le tue ricerche.