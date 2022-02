Coinbase NFT: cos’è e data di rilascio

Quando gli utenti di Coinbase potranno mettere le mani sugli NFT?

Dopo aver annunciato per la prima volta i piani per il suo mercato NFT a ottobre, i possessori di criptovalute stanno aspettando con impazienza la data di rilascio di Coinbase NFT.

Il mercato NFT è esploso nel 2021, con un volume medio di scambi di $ 10,7 miliardi. In effetti, ha registrato $ 5 miliardi di volume di scambi nel solo gennaio 2022. Per affrontare la rapida ondata di NFT, i principali scambi crittografici come Binance hanno già esteso il supporto agli NFT, aggiungendosi all’elenco dei luoghi in cui acquistare NFT.

Tuttavia, Coinbase, uno dei principali scambi, deve ancora consentire il trading NFT sulla sua piattaforma, scatenando pesanti speculazioni tra gli investitori che stanno anticipando il lancio di NFT.

Coinbase NFT Data di uscita

Coinbase deve ancora confermare la data di rilascio ufficiale per il suo mercato NFT, con la pagina di annuncio che afferma ancora che gli NFT sono “Coming Soon”. Anche i potenziali titolari di NFT possono comunque registrarsi nella lista d’attesa NFT.

Coinbase ha affermato che il suo mercato NFT chiamato Coinbase NFT comprenderà “funzionalità sociali” e propagherà il concetto di “economia dei creatori”, un termine usato per descrivere le persone che guadagnano denaro pubblicando contenuti online.

Afferma inoltre che il mercato supporterà prima i token ERC-721 e ERC-1155 basati su Ethereum, prima di passare al supporto multi-catena.

The Verge e TechCrunch riferiscono entrambi che Coinbase lancerà il suo mercato NFT “entro la fine dell’anno”. Nel frattempo, Fortune ha dichiarato a ottobre che il mercato verrà lanciato entro il prossimo trimestre o due. Ciò suggerisce che una versione da inizio a metà 2022 potrebbe essere sulle carte.

Gli NFT sono diventati un’opzione di investimento popolare per gli investitori, consentendo loro di possedere esclusivamente oggetti da collezione digitali. Gli NFT sono impossibili da replicare, consentendo agli investitori di possedere oggetti da collezione digitali unici nel loro genere che non possono essere duplicati o falsificati.

Coinbase NFT Collezioni

Un segno che il lancio del mercato NFT di Coinbase arriverà molto presto proviene dai suoi annunci di partner di lancio.

A partire dall’8 febbraio, l’account Twitter di Coinbase NFT ha rivelato diverse collezioni NFT con cui lo scambio collaborerà per il suo lancio NFT. I partner attuali includono:

888InnerCircle

KaijuKingz

Doodles

HAPE

Pudgy Penguins

Long Neckie Ladies

Oltre a queste collezioni, Coinbase ha collaborato con diversi creatori di NFT, tra cui Baeige, Pak e Matt Gondek.