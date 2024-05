Bitcoin Runes: cosa sono e come funzionano

I Bitcoin Runes rappresentano uno degli eventi più discussi nel settore delle criptovalute per il 2024.

Questo nuovo standard di token semplifica la creazione di token fungibili sulla blockchain di Bitcoin, offrendo nuove possibilità per sviluppatori e investitori.

L’Impatto dei Bitcoin Runes

Origini e Innovazione

Lanciati dopo il quarto halving di Bitcoin il 20 aprile 2024, i Bitcoin Runes hanno avuto un impatto significativo sulle commissioni di transazione, che hanno raggiunto nuovi record lo stesso giorno, con un costo medio superiore a $127. Casey Rodarmor, lo sviluppatore noto per aver introdotto gli Ordinals nel settembre 2023, è anche il creatore dei Bitcoin Runes.

Innovazione degli Ordinals

Gli Ordinals consentono di incorporare NFT direttamente su Bitcoin tramite iscrizioni, ovvero pezzi di dati integrati nei satoshi, le unità più piccole di Bitcoin. Questa innovazione ha aperto la strada a nuovi standard di token come i Bitcoin Runes.

Problemi Risolti dai Bitcoin Runes

Limitazioni della Blockchain di Bitcoin

Originariamente, la blockchain di Bitcoin era progettata per supportare solo la sua criptovaluta nativa, BTC. A differenza della rete Ethereum, che includeva una macchina virtuale per smart contract, dapp, e token fungibili e non fungibili, Bitcoin era limitato

dai vincoli del suo linguaggio di scripting. Questo ha impedito lo sviluppo di smart contract e altri tipi di token sulla sua piattaforma. Tuttavia, la situazione ha cominciato a cambiare nel 2023 con l’introduzione degli Ordinals.

L’Emergenza degli Ordinals e BRC-20

All’inizio del 2023, gli Ordinals hanno trasformato il panorama della blockchain di Bitcoin, permettendo agli utenti di incorporare diversi tipi di dati direttamente sulla blockchain. Subito dopo, un sviluppatore pseudonimo noto come Domo ha introdotto lo standard BRC-20, che permetteva la creazione e il trasferimento di token fungibili direttamente sulla rete Bitcoin tramite iscrizioni Ordinal.

Critiche e Congestione della Rete

Nonostante l’approccio innovativo, lo standard BRC-20 ha affrontato critiche per aver causato congestione della rete. I token BRC-20 hanno generato un alto volume di UTXO (Unspent Transaction Outputs), che ha sovraccaricato la rete. Gli UTXO rappresentano i resti di Bitcoin dopo le transazioni, simili al resto ricevuto da un pagamento in contanti.

Funzionamento dei Bitcoin Runes

Gestione delle Transazioni

Il protocollo Runes semplifica la creazione di token fungibili sulla blockchain di Bitcoin. Ogni transazione sulla rete Bitcoin richiede input e output sotto forma di UTXO. Un UTXO rappresenta una certa quantità di asset digitali derivanti da una transazione precedente, in attesa di essere utilizzata.

Efficienza del Protocollo Runes

Il protocollo Runes utilizza la funzione OP_Return per gestire l’emissione e il tracciamento dei token, etichettando ogni asset con dati critici senza influenzarne la spendibilità. L’implementazione di OP_Return nei Bitcoin Runes limita gli utenti ad aggiungere fino a 80 byte di dati per asset, rendendo il sistema più efficiente rispetto allo standard BRC-20, che richiede fino a 4MB.

Acquistare Bitcoin Runes

Collezioni NFT a Tema Runes

Il protocollo Bitcoin Runes non ha un token dedicato, ma ci sono diverse collezioni innovative di NFT a tema Runes che utilizzano il protocollo Ordinals, come Satoshi Nakamoto, RSIC, Genesis Rune, Meme Economics, e Dog Go To The Moon.

Procedura di Acquisto

Per comprare o vendere Runes, segui questi passaggi:

Seleziona un portafoglio Bitcoin che supporta Runes (ad esempio XVerse e Magic Eden). Assicurati di avere dei BTC per gestire le transazioni Runes e pagare le commissioni associate. Accedi a un marketplace che supporta Bitcoin Runes, come UniSat, OKX, o Magic Eden. All’interno del marketplace, scegli un progetto Runes, esamina i suoi metriche di trading come volume, libro ordini e cronologia dei prezzi, e procedi con il trading.

Conclusioni

Efficienza e Vantaggi

Il protocollo Runes offre un metodo altamente efficiente per creare e emettere token fungibili sulla blockchain di Bitcoin. Questo sistema riduce la congestione della rete riciclando e riutilizzando gli UTXO, migliorando l’efficienza complessiva della rete.

Compatibilità e Applicazioni

Un ulteriore vantaggio dei Bitcoin Runes è la loro compatibilità con la rete Lightning di Bitcoin, permettendo l’emissione e il trading di Runes in pochi secondi e beneficiando delle tariffe significativamente più basse delle soluzioni Layer 2 di Bitcoin. I Bitcoin Runes possono essere utilizzati per avviare vari progetti di token fungibili, similmente ai token ERC-20 sulla rete Ethereum, anche se non supportano smart contract a causa della programmabilità limitata del protocollo.