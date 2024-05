Come Ottenere un Bonus in Notcoin nel Portafoglio Telegram

| Guida Dettagliata

Meta Descrizione: Scopri come guadagnare bonus in Notcoin nel Portafoglio Telegram con la nostra guida dettagliata.

Impara i passaggi e i dettagli chiave per partecipare e vincere!

Introduzione

Una promozione nel Portafoglio Telegram è recentemente emersa, offrendo agli utenti l’opportunità di ricevere bonus in Notcoin (NOT). Il fondo totale per questa promozione è di un impressionante miliardo di NOT! Approfondiamo i dettagli di questa promozione e scopriamo quanti NOT puoi guadagnare partecipando.

Panoramica della Promozione Bonus Notcoin

Nuova Sezione “Bonus” nel Portafoglio Telegram

Il Portafoglio Telegram ha introdotto una nuova sezione “Bonus”. Questa nuova funzionalità, parte della campagna di guadagno Notcoin del Portafoglio o “Bonus Notcoin,” è iniziata l’11 maggio e continuerà fino al 25 maggio. I partecipanti devono seguire passaggi specifici per ricevere NOT. Vediamo insieme come fare.

Un Miliardo di Notcoin per i Generosi Detentori di TON

La promozione “Guadagna Notcoin su TON” consente agli utenti di ricevere NOT quando ricaricano un account bonus in TON. Questa opportunità è disponibile per chiunque possieda TON. Tuttavia, alcuni paesi sono esclusi a causa di restrizioni. Questi includono:

USA

Repubblica Democratica Popolare di Corea

Iran

Afghanistan

Haiti

Liberia

Libia

Mali

Myanmar

Somalia

Sud Sudan

Repubblica Araba Siriana

Yemen

Cuba

Anche i residenti o cittadini di paesi o territori non riconosciuti non sono idonei.

Passaggi per Ricevere il Tuo Bonus in Notcoin

Partecipare al Sorteggio

Per partecipare al sorteggio di un miliardo di Notcoin, gli utenti devono accedere al proprio Portafoglio e navigare nella scheda “Guadagna con il Portafoglio”. È essenziale effettuare il primo deposito in qualsiasi giorno durante il periodo della promozione, ma non oltre 24 ore prima della conclusione del programma bonus.

Scegliere il Programma Bonus Giusto

Nella scheda “Guadagna con il Portafoglio”, i partecipanti troveranno due programmi bonus. Quello rilevante per questa promozione è “Guadagna Notcoin su TON”. Questo programma permette agli utenti di guadagnare “fino a 7.000 NOT in 14 giorni.”

Verifica e Depositi

Per partecipare, gli utenti devono depositare TON e possono potenzialmente ricevere 7.000 NOT in due settimane. Le caratteristiche principali della promozione includono opzioni di ricarica e prelievo flessibili, ma la verifica dell’account è obbligatoria. Gli utenti idonei devono avere livelli di verifica “Estesa” o “Avanzata”, che possono essere verificati nelle impostazioni del Portafoglio.

Iniziare a Guadagnare Notcoin

Cliccando su “Inizia a Guadagnare”, gli utenti saranno invitati a inserire l’importo di TON che desiderano depositare. È importante notare che l’investimento massimo non deve superare 100 TON. Ogni giorno, i partecipanti possono guadagnare 5 NOT per ogni TON, e questi premi saranno disponibili dopo il 16 maggio. I premi sono riscattabili cliccando sul pulsante “Ritira Premi”.

Dettagli e Considerazioni Importanti

Flessibilità del Programma e Rischi

Il Portafoglio si riserva il diritto di estendere o interrompere il programma bonus, modificare le regole, alterare gli importi dei premi e adattare i limiti massimi di investimento in TON. Partecipando, gli utenti accettano queste possibili modifiche.

È cruciale riconoscere che il Portafoglio declina ogni responsabilità, non garantisce profitti o la protezione dei depositi, e avvisa gli utenti di considerare la partecipazione come un rischio.

Vale la Pena Partecipare alla Campagna “Un Miliardo dal Portafoglio”?

La collaborazione tra il team di Notcoin e il Portafoglio ha lanciato un’iniziativa di marketing intrigante, portando Notcoin sotto i riflettori. Sebbene la promozione sembri semplice, i partecipanti devono procedere con cautela. I creatori dichiarano esplicitamente che le condizioni possono cambiare senza preavviso e non vengono fornite garanzie.

Investire in TON dovrebbe essere fatto con la consapevolezza che i risultati possono variare. Partecipare a tali promozioni può migliorare l’esperienza di trading e investimento, ma è sempre fondamentale rimanere vigili e DYOR (Do Your Own Research).