Il valore del Bitcoin in tempo reale

Questa mattina, il valore del Bitcoin ha toccato un momento cruciale, avvicinandosi ai 99mila dollari. Questo traguardo rappresenta un’importante soglia psicologica per gli investitori e gli appassionati di criptovalute. Tuttavia, nelle ore successive, il Bitcoin ha subito una leggera flessione, allontanandosi dal tanto atteso traguardo dei 100mila dollari.

Flessione e recupero del Bitcoin

Nel pomeriggio, il Bitcoin ha registrato una perdita del 3,2%, scambiandosi brevemente sotto i 95mila dollari e toccando un minimo di 94.525 dollari. Questo calo ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori, ma successivamente il Bitcoin ha recuperato, superando nuovamente la soglia dei 95mila dollari. Attualmente, la criptovaluta sta testando una resistenza significativa in questa fascia di prezzo.

Impatto sul mercato finanziario

La chiusura di Piazza Affari è stata incolore, con il Ftse Mib che ha terminato pressoché invariato. Tra le notizie di rilievo, Banco Bpm ha brillato dopo l’offerta pubblica di scambio di Unicredit. Nel frattempo, Thyssenkrupp ha annunciato un piano per ridurre o esternalizzare 11.000 posti di lavoro nella sua divisione acciaio entro il 2030, a causa delle pressioni sui costi energetici e della concorrenza internazionale. L’obiettivo è ridurre i costi del personale del 10% per mantenere la competitività.

Chiusura delle borse cinesi e nomine politiche

Le borse cinesi hanno registrato una chiusura mista, con l’indice di Shanghai in calo e quello di Shenzhen in rialzo, mentre Hong Kong ha visto una flessione. La nomina di Scott Bessent come segretario al Tesoro americano da parte di Donald Trump ha influenzato il mercato, che attende nuove indicazioni sull’economia nazionale. Gli investitori sono in attesa di segnali che possano influenzare le politiche economiche e monetarie.

Innovazioni nel settore dei pagamenti

In un contesto di cambiamenti e sfide, Revolut ha lanciato il suo nuovo dispositivo POS, il Revolut Terminal, in Italia. Questo rende l’Italia il terzo mercato europeo a ricevere il prodotto, dopo Regno Unito e Irlanda. Il terminale promette velocità e affidabilità nei pagamenti, con un uptime della piattaforma del 99,99% e connessioni sempre attive, rappresentando un passo avanti significativo nel settore dei pagamenti digitali.