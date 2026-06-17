Bitcoin sotto pressione: analisi dei fattori che stanno influenzando il prezzo

Bitcoin sta affrontando una fase di forte pressione ribassista. Scopriamo insieme i fattori che stanno influenzando il prezzo e i livelli di supporto chiave.

Il mondo delle criptovalute sta vivendo un momento di grande turbolenza, con Bitcoin che sta affrontando una fase di forte pressione ribassista. Dopo un inizio d’anno promettente, il prezzo della principale criptovaluta ha registrato un calo significativo, mettendo alla prova la resistenza degli investitori.

In questo contesto, è fondamentale comprendere i fattori che stanno influenzando il mercato e identificare i livelli di supporto che potrebbero fermare la discesa. Vediamo insieme cosa sta succedendo e quali potrebbero essere le prossime mosse.

I fattori che stanno influenzando il prezzo di Bitcoin

Diversi elementi hanno contribuito al recente calo di Bitcoin. Tra questi, un ruolo importante è stato giocato dalle aspettative deluse legate alle promesse politiche di Donald Trump sullo sviluppo del comparto. Inoltre, i costi energetici più elevati e la crescente competizione con il settore dell’intelligenza artificialesempre più energivoro, hanno sottratto risorse e attenzione al mining e alla blockchain.

Sul fronte macro, il rendimento reale positivo dei Treasurycon tassi nominali vicini al 5%, rappresenta un’alternativa più attrattiva rispetto agli asset risk-on. Questo contesto ha contribuito anche a prese di profitto sull’oroun asset tradizionalmente considerato sicuro.

L’impatto degli ETF su Bitcoin

Il lancio degli ETF spot su Bitcoin da parte di iShares e altri emittenti aveva alimentato le aspettative di un nuovo ciclo rialzista. Tuttavia, la pressione di vendite da parte di investitori più deboli, entrati sul trend rialzista e usciti durante la fase di correzione, ha contribuito ad accelerare la discesa.

Nonostante il rendimento positivo per chi ha investito su Bitcoin attraverso il primo ETF di iShares (IBIT), il prezzo si è più che dimezzato rispetto ai massimi di. Questo ha aperto spazio a possibili approcci contrarian, ma il sentiment generale rimane debole.

I livelli di supporto chiave per Bitcoin

Dal punto di vista tecnico, è fondamentale monitorare i livelli di supporto che potrebbero fermare la discesa di Bitcoin. Un elemento rilevante è la presenza del ritracciamento di Fibonacci al 61,8% dell’intero rialzo iniziato nel 2026, collocato poco sotto area 60.000 dollari.

Inoltre, l’RSI settimanale si trova in area di ipervenduto, mentre gli stessi livelli coincidono con precedenti minimi rilevanti del 2026. Se questi supporti dovessero cedere, il rischio di un ulteriore ribasso nell’ordine del 20% non può essere escluso.

Uno scenario negativo non è trascurabile. Una possibile proiezione tecnica di una figura di testa e spalle, una volta completata, non esclude estensioni fino all’area 40.000 dollari. Una variante più moderata del conteggio indica invece 50.000 dollari, derivata da un approccio proporzionale sulla struttura del movimento.

Il rischio di un bear market

I livelli di supporto risultano attualmente sotto forte pressione. In assenza di una reazione significativa, un ulteriore ribasso potrebbe riportare Bitcoin in linea con dinamiche tipiche dei bear market successivi agli halving, storicamente caratterizzati da fasi correttive profonde prima di nuovi cicli rialzisti.

In questo contesto, è fondamentale monitorare da vicino l’evoluzione del mercato e valutare attentamente le prossime mosse. La volatilità delle criptovalute è nota, e Bitcoin non fa eccezione. Tuttavia, la capacità di resilienza e la potenziale ripresa del mercato rimangono elementi da non sottovalutare.