Bitcoin stabile a 64.000 dollari mentre cresce la finanza su blockchain

Bitcoin si mantiene stabile intorno ai 64.000 dollari, mentre il settore crypto subisce una profonda trasformazione con l'emergere di nuovi strumenti finanziari basati su blockchain.

Il mercato delle criptovalute sta vivendo una fase di stabilità e trasformazione. Bitcoin, la criptovaluta più famosa al mondo, si mantiene stabile intorno ai 64.000 dollari nonostante i segnali macro favorevoli dagli Stati Uniti. Gli operatori osservano una bassa volatilità mentre l’industria crypto sta subendo una profonda trasformazione con l’emergere di nuovi strumenti finanziari basati su blockchain.

Bitcoin stabile a 64.000 dollari: i fattori in gioco

I dati sull’inflazione alla produzione USA (PPI) confermano un raffreddamento dei prezzi, spingendo al rialzo i listini azionari e offrendo un sostegno moderato anche a Bitcoin. Tuttavia, il cambio resta vicino a 63.500-64.000 dollari con movimenti limitati dopo il recente dato sull’inflazione al consumo (CPI).

Secondo diversi analisti on-chain, la debolezza di Bitcoin in prossimità dei massimi recenti sarebbe legata ai detentori di breve periodo, che approfittano di ogni rialzo per vendere e rientrare in pareggio dopo aver acquistato a prezzi più alti (area 68.000-69.000 dollari). Questo flusso di offerta tende a ‘incollare’ il prezzo sotto le resistenze.

Allo stesso tempo, i rendimenti ancora elevati dei Treasury USA a lungo termine mantengono una forte concorrenza per asset privi di cedola come Bitcoin, rendendo oggi meno convincenti, secondo molti strategist, le previsioni più estreme che parlano di un Bitcoin verso 1 milione di dollari nel breve-medio periodo.

Il settore crypto in trasformazione: dati in calo e boom per fintech su blockchain

Il quadro settoriale appare misto. La banca online svizzera Swissquote ha tagliato le previsioni di ricavi e utili per l’intero anno dopo un crollo dei volumi crypto nel primo semestre, con reazione negativa in Borsa. Anche la piattaforma di trading Bullish ha registrato una perdita trimestrale di circa 280 milioni di dollari, dovuta in buona parte a una svalutazione di 244,6 milioni sulle proprie riserve in Bitcoin.

In controtendenza, il lender specializzato nella tokenizzazione Figure ha visto i ricavi trimestrali raddoppiare a 226 milioni di dollari grazie a un forte aumento dei volumi sul marketplace di prestiti su blockchain, saliti a 4,3 miliardi di dollari. I dati suggeriscono che, mentre il trading puro rallenta, cresce l’uso della tecnologia blockchain per il credito e la finanza strutturata.

In Asia, il provider di liquidità B2C2 punta sulla clientela istituzionale, assumendo un ex presidente di Schroders Wealth Management Asia per intercettare family office e gestori patrimoniali interessati agli asset digitali.

Tokenizzazione, bond crypto e nuovi rischi

L’interesse per la finanza onchain si manifesta anche sul fronte obbligazionario. In Giappone, MUFG sta preparando un test di regolamento in tempo reale su blockchain per le transazioni in Japanese Government Bonds (JGB), utilizzando la rete Canton: un passo che, secondo gli osservatori, potrebbe accelerare l’adozione di soluzioni di settlement digitale anche da parte di altre banche.

In parallelo, la società giapponese Metaplanet nota per il suo tesoretto in Bitcoin, ha lanciato BitBonds con una prima emissione privata di debito per circa 1,3 milioni di dollari. Si tratta di bond non garantiti che offrono un rendimento annuo fino al 4,3% ma che espongono gli investitori sia al rischio di credito dell’emittente sia alla volatilità del bilancio legata a Bitcoin.

Non mancano, inoltre, i profili di sicurezza e regolamentari. Il produttore di wallet hardware Trezor ha avvisato circa 14.000 clienti dopo una violazione di dati presso un partner logistico, con esposizione degli indirizzi di spedizione (ma non delle chiavi private). In Corea del Sud, il CEO del lender CeFi Delio è stato condannato a 15 anni di carcere per una presunta frode da 50 milioni di dollari ai danni di oltre 1.100 clienti, episodio che rafforza l’attenzione delle autorità sui rischi per i risparmiatori.

Nell’insieme, il mercato crypto vive una fase di bassa volatilità ma alta trasformazione: Bitcoin resta laterale, mentre si moltiplicano sperimentazioni su tokenizzazione, bond legati a bilanci in Bitcoin e progetti di settlement su blockchain. Secondo molti analisti, l’evoluzione dei tassi USA e dei rendimenti obbligazionari, insieme alla risposta regolamentare a casi di frode e a incidenti di sicurezza, rimarranno i principali driver da monitorare nei prossimi mesi per capire se l’attuale pausa dei prezzi sarà l’anticamera di una nuova fase direzionale o di un prolungato consolidamento.