Deficit federale Usa: balzo del 48% a luglio, massimi da marzo 2026

Il deficit federale degli Stati Uniti ha toccato i 432,3 miliardi di dollari a luglio, il livello più alto da marzo 2026. Scopri le cause e le implicazioni.

Le finanze pubbliche degli Stati Uniti stanno affrontando una situazione critica. A luglio, il deficit federale ha raggiunto i 432,3 miliardi di dollari segnando un aumento del 48% rispetto allo stesso mese del 2026. Questo dato rappresenta il livello più alto dal marzo 2026 un periodo ancora segnato dagli effetti dell’emergenza Covid.

Il deficit federale è la differenza negativa tra le entrate e le uscite del governo degli Stati Uniti. Quando la spesa pubblica supera le entrate fiscali e contributive, lo Stato deve finanziarsi emettendo nuovo debito. Questo meccanismo rende più difficile ridurre il deficit senza interventi su tasse o spesa pubblica.

Le cause principali del deficit record

L’aumento del deficit è stato attribuito principalmente a due fattori: l’impennata dei costi di Medicare e il peso continuo degli interessi sul debito.

Medicare, il grande programma federale di assicurazione sanitaria destinato principalmente agli over 65 e ad alcune categorie di persone con disabilità, ha visto un aumento significativo dei costi. Questo ha contribuito in modo sostanziale al peggioramento del deficit.

Allo stesso tempo, il peso degli interessi sul debito continua a crescere. Quando il Debito pubblico è elevato e i tassi di interesse restano alti, la spesa per interessi tende a crescere in modo significativo, sottraendo margini ad altre voci di bilancio.

L’andamento del deficit nei primi 10 mesi dell’anno fiscale

Guardando non solo al singolo mese, ma all’andamento dell’intero esercizio, il quadro resta impegnativo. Nei primi dieci mesi dell’anno fiscale – che negli Stati Uniti inizia tradizionalmente il 1° ottobre – il deficit complessivo è salito a quasi 1.800 miliardi di dollari.

Il Dipartimento del Tesoro segnala che questo livello supera il dato registrato nello stesso periodo dell’anno precedente, indicando un deterioramento progressivo dei conti pubblici rispetto al 2026.

Le implicazioni per i mercati e l’economia

L’andamento del disavanzo federale statunitense è osservato con attenzione dagli investitori internazionali perché influenza:

il volume di titoli del Tesoro Usa che il governo deve emettere per finanziare la spesa pubblica;

le aspettative sulla sostenibilità del debito e sulle future scelte di politica fiscale;

il contesto in cui opera la Federal Reserve la banca centrale americana, nelle sue decisioni su tassi e liquidità.

Numeri come quelli diffusi a luglio confermano che il tema del deficit e del debito federale rimane centrale nel dibattito economico e politico degli Stati Uniti, con possibili ricadute sui mercati obbligazionari e, in ultima analisi, sull’andamento del dollaro e dei listini azionari globali.