BitKong: è sicuro o è una truffa?

BitKong è un casinò bitcoin unico e uno dei migliori con giochi che possono soddisfare tutte le esigenze di gioco degli appassionati di criptovalute. Era tra i primi casinò che aveva offerto giochi Bitcoin. In questo articolo intitolato “BitKong Review”, spiegheremo tutto ciò che devi sapere su questa piattaforma.

Sommario (TL;DR)

BitKong aveva fatto un posto notevole nel mercato delle criptovalute sin dalla sua fondazione nel 2009.

BitKong offre un approccio dinamico al crypto gaming con il suo gioco singolo e garantisce un’esperienza unica e divertente.

I giochi offerti dalla piattaforma sono dimostrabilmente equi e sicuri da giocare.

Oltre a coinvolgere le persone nei giochi, la piattaforma offre anche la libertà di giocare con più criptovalute e la possibilità di utilizzare un rubinetto gratuito.

Ci sono molti bonus e cashback disponibili per i giocatori sul sito web.

Cos’è BitKong?

BitKong è considerato un veterano del settore ed è stato fondato nel 2009. È riconosciuto nel settore dei giochi d’azzardo Bitcoin come uno dei primi casinò a offrire un gioco Bitcoin. Sono meglio conosciuti per il loro singolo gioco di approccio, che ti attira con un’esperienza unica diversa da qualsiasi altra. Inoltre, BitKong supporta tutte le principali criptovalute nello spazio, offrendo un’ampia selezione tra cui scegliere.

Inoltre, quando depositi e prelevi, puoi utilizzare Bitcoin, Dash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin e Ripple.

Come iniziare con BitKong Casino?

Creare un account sul casinò BitKong è veloce e non richiede informazioni noiose. Di seguito sono riportati i passaggi che tutti voi dovete seguire per procedere con l’iscrizione a BitKong:

Visita il sito web di BitKong e clicca su Registrati.

Quindi, verrai passato a una pagina di registrazione in cui devi inserire il tuo indirizzo email.

Un codice verrà quindi inviato al tuo indirizzo e-mail per la conferma e completato con la registrazione.

Quindi, sarebbe meglio se creassi il tuo nome utente e, dopo questo, puoi iniziare a giocare su BitKong.

Dopo la registrazione, un codice verrà inviato alla tua e-mail ogni volta che accedi al casinò, fungendo da password univoca per quella sessione. Non è richiesto alcun KYC o documentazione aggiuntiva.

Recensione di BitKong: caratteristiche

Il casinò BitKong è un sito di gioco d’azzardo bitcoin dimostrabilmente equo con un rubinetto gratuito.

Ci sono depositi istantanei e prelievo di fondi nella tua criptovaluta preferita. I depositi possono essere BTC, ETH, LTC, DOGE e DASH.

Puoi conservare i tuoi fondi nella tua valuta fiat locale con il loro portafoglio all’avanguardia.

BitKong offre oltre $ 100.000 jackpot ai propri utenti e, per vincere quei jackpot, devi avere una scommessa vincente.

Il casinò offre anche il miglior programma di affiliazione di criptovaluta, cioè ottieni lo 0,3% di ogni scommessa scommessa che il tuo affiliato fa.

Hanno abilitato pratiche di sicurezza di livello industriale, inclusa l’autenticazione a due fattori, per garantire che i tuoi fondi rimangano in completa protezione.

Recensione di BitKong: Giochi

Il gioco BitKong offre un concetto interattivo che attirerà davvero la tua attenzione e sarà dimostrabilmente equo. La maggior parte dei giochi sono facili e offrono vari livelli di difficoltà per soddisfare i diversi giocatori.

Dalla fondazione del casinò, questo è stato l’unico gioco che la piattaforma offre ed è uno dei giochi crittografici più accessibili da giocare. Il gioco è simile a quello di Minesweeper; tuttavia, hanno anche diversi colpi di scena unici per mantenere i giocatori interessati.

Questo gioco mira a continuare a muoversi verso l’alto; scegli un campo con frutta sotto di esso; in questo modo, passerai al livello successivo. Se vinci, la tua scommessa aumenterà a seconda del prezzo mostrato nel campo che hai scelto.

Come si gioca a BitKong?

Inizia trovando il tuo stile, cioè segui le linee guida e crea la migliore strategia per il tuo tempo in natura. Scegli tra i vari livelli di difficoltà come Facile, Medio, Difficile, Estremo e Incubo. Per determinare la dimensione della tua scommessa usa i pulsanti “+” e “-“. Puoi anche usarli per regolare la dimensione della scommessa in qualsiasi momento. Inoltre, ogni importo può essere compilato manualmente. Fai clic sul pulsante Riproduci e inizia con il gioco. Per prima cosa, scegli la cella che ritieni sia la migliore per nascondere le merci. Puoi selezionare un’altra cella nella riga successiva se vinci e, infine, puoi prendere le tue vincite semplicemente facendo clic sul pulsante “Prendi”. Se c’è una “cacca” sotto qualsiasi cella, significa che hai perso la scommessa.

1. Dadi fortunati

Il secondo gioco disponibile sul sito web per i giocatori è Lucky Dice. Questo gioco è anche semplice, ma è esilarante. Per andare avanti con il gioco, devi solo selezionare la dimensione della tua scommessa e impostare un moltiplicatore di pagamento. Inoltre, puoi anche selezionare le opzioni “Sotto” o “Sopra” e quindi premere il pulsante “Roll”.

Come si gioca a Lucky Dice?

Inizia trovando il tuo stile, cioè selezionando dalla modalità Classica e dalla modalità Digitale. Utilizza i pulsanti “+” e “-” per selezionare la dimensione della scommessa. Se il gatto ha alzato la zampa destra e ha convocato buona fortuna, premi il pulsante “+” per aumentare la dimensione della tua scommessa. Se essere in futuro è abbastanza spigoloso per te, premi il pulsante “-” per ridurre la dimensione della tua scommessa. Ogni importo può anche essere riempito manualmente. Seleziona uno dei moltiplicatori di pagamento, “Under” o “Over”, per mettere finalmente alla prova la tua fortuna. Quindi premi il pulsante “Roll” e inizia a guadagnare.

2. Dadi semplici

È un gioco di dadi bitcoin facile da giocare che mira a fornire un’esperienza senza soluzione di continuità dei giochi di casinò bitcoin online intrecciati con un design user-friendly. Il gioco Simple Dice ti consente anche di giocare in due modalità, ovvero la modalità Classica e La Modalità Digitale. In questo gioco, è necessario scegliere un numero compreso tra 3 e 11 e poi tirare due dadi e vedere cosa succede dopo.

Come si gioca a Simple Dice?

Avvia il gioco scegliendo tra le due modalità Classic e Digital. Utilizza i pulsanti “+” e “-” per determinare la dimensione della tua scommessa. Puoi regolare la dimensione della scommessa in qualsiasi momento utilizzando questi pulsanti. Inoltre, puoi compilare l’importo manualmente. Seleziona i moltiplicatori di pagamento “Under” o “Over” per mettere alla prova la tua fortuna, quindi premi il pulsante “Roll”. Saresti fortunato se facessi l’ipotesi giusta.

Recensione di BitKong: bonus

BitKong offre un numero immenso di potenziali bonus e ricompense extra ai giocatori. I giochi sono dimostrabilmente equi e sono un’ultima possibilità di vincere alla grande. La percentuale del jackpot che vinci dipende totalmente dalla dimensione della scommessa. Assicurati che per vincere il jackpot, devi avere una scommessa vincente.

Il casinò offre anche premi giornalieri, settimanali e mensili in cui i giocatori che hanno i punti più alti riceveranno l’importo del bonus. La dimensione dei bonus dipende dal Total Bonus Pool per ogni periodo.

Inoltre, ci sono anche offerte cashback in offerta. Potresti ricevere un rimborso a seconda del tuo rango e può variare tra lo 0,1% e lo 0,3%. Questo cashback viene calcolato da ogni scommessa e aggiunto a ciascun conto ogni 24 ore alle 00:00 GMT. Inoltre, questi sono assegnati in crediti.

Recensione di BitKong: tornei

L’adesione alla piattaforma BitKong comporta molti vantaggi e uno di questi è anche l’opportunità di competere nei tornei. Questi tornei hanno un’altra possibilità di consentire ai giocatori di vincere alla grande. Inoltre, i tornei sono strutturati in modo che tutti finiscano con qualche premio. Il denaro totale assegnato per il jackpot è di circa $ 100.000 e non ci sono abilità richieste per vincerlo e rendere la tua giornata.

Recensione di BitKong: depositi e prelievi

BitKong supporta una varietà di criptovalute come Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Litecoin, XRP e altro. Queste criptovalute vengono utilizzate sia per i depositi che per i prelievi. Inoltre, offrono la possibilità di utilizzare molte altre valute legali.

Depositare

È facile depositare al casinò. Devi solo selezionare la criptovaluta che desideri utilizzare, quindi vedrai l’importo minimo che puoi depositare con quella particolare moneta. Nessuna commissione verrà addebitata se si deposita un importo considerevole; tuttavia, verrà addebitata una commissione se depositi meno. Ad esempio, se stai depositando BTC e l’importo del deposito è inferiore a 0,00050000 BTC, verrà detratta una commissione di 0,00005000 BTC. La criptovaluta che hai depositato verrà accreditata dopo una conferma, ma in alcuni casi potrebbero essere richieste ulteriori conferme.

Prelievi

Per prelevare le tue criptovalute, devi solo passare attraverso il portafoglio e fare clic su “Prelievo”. Quindi, seleziona la criptovaluta da cui desideri prelevare e inserisci l’indirizzo del portafoglio e l’importo. L’indirizzo utilizzato dovrebbe essere lo stesso della criptovaluta selezionata; in caso contrario, perderà definitivamente il prelievo. C’è un importo minimo per ogni cripto e una commissione addebitata con ogni prelievo. Ad esempio, se hai a che fare con Bitcoin, il Bitcoin minimo che può essere ritirato è 0,00050000 BTC e la commissione addebitata sarà di 0,00010000 BTC.

Bitkong è giusto?

Giocare sul sito web è sicuro ed equo. L’equità delle scommesse è indiscutibile in quanto utilizzano la crittografia per garantire che ogni scommessa sia equa in modo trasparente e possa essere controllata dai giocatori. I giocatori possono anche verificare l’integrità di ogni scommessa tramite la procedura di verifica di BitKong. Inoltre, il casinò utilizza il Server Seed e il Client Seed per aumentare l’equità del gioco.

Bitkong è sicuro?

La sicurezza delle piattaforme è di grande preoccupazione per gli utenti in quanto desiderano che i loro dati siano archiviati in modo sicuro, senza correre rischi. BitKong inculca anche pratiche come l’autenticazione a due fattori. Significa che i tuoi fondi rimarranno al sicuro nel tuo portafoglio dove li hai lasciati fino a quando non sarai pronto a spostarli da solo.

Recensione di BitKong: app mobile

Gli utenti che amano utilizzare i loro cellulari più spesso possono scegliere tra un servizio basato sul web o un’app scaricabile, entrambi i quali supportano i tre giochi sopra menzionati. Inoltre, l’app di gioco d’azzardo bitcoin viene fornita con modelli nuovi e migliorati. Tuttavia, a volte potresti riscontrare un alto livello di latenza quando giochi per un periodo prolungato. Inoltre, l’app mobile è disponibile per il download per gli utenti Android.

Recensione di BitKong: assistenza clienti

BitKong offre un servizio di assistenza clienti decente. Il servizio include anche un’opzione di chat dal vivo in cui è possibile inserire qualsiasi domanda di cui si possa dubitare e desiderare una risposta adeguata. C’è anche una FAQ in cui vengono menzionate le domande più frequenti. Si noti che per utilizzare la chat dal vivo, è necessario accedere alla piattaforma.

Recensione di BitKong: pro e contro

Pro Contro Il casinò supporta giochi dimostrabilmente equi. I depositi e i prelievi minimi sono un po ‘più alti. Più rubinetti di gioco e bonus eccellenti sono disponibili per i giocatori. Mancanza di giochi sul sito web, questi pochi giochi potrebbero non essere di tutti i gusti. Il sito web di BitKong è semplice e ha un design intuitivo. La piattaforma a volte si blocca durante il gioco. I giocatori possono moltiplicare i livelli di difficoltà per soddisfare i loro appetiti di assunzione di rischi. I nuovi giocatori potrebbero impiegare un po’ di tempo per vincere i premi. La registrazione dell’account è veloce e anonima. Sono disponibili app basate sul Web e per dispositivi mobili.

Recensione di BitKong: Conclusione

BitKong offre agli utenti un sito Web user-friendly con un design elegante, una navigazione semplice e una cronologia dettagliata delle scommesse. Inoltre, i giocatori possono guadagnare denaro in vari modi utilizzando i loro giochi di rubinetti bitcoin e ottenendo rubinetti o offerte di cashback per i giocatori frequenti. Inoltre, il tema nostalgico del gioco ti farà sicuramente divertire per ore.

Quanto tempo impiegano i tuoi depositi per apparire su BitKong?

Generalmente ci vuole circa un’ora prima che i tuoi depositi appaiano sul tuo account. Tuttavia, a volte potrebbero esserci ritardi nei depositi perché i portafogli potrebbero aggiungere una piccola commissione sulla transazione o solo perché c’è un sovraccarico nella Blockchain.

A quanto ammontano i pagamenti massimi?

Non ci sono limiti come quanto puoi prelevare da BitKong. Inoltre, non limitano le vincite; puoi vincere qualsiasi importo e prelevare tutto.

Come faccio a cambiare le valute?

È possibile scambiare valute con qualsiasi valuta disponibile sul sito Web e scambiare valute legali. Inoltre, c’è una funzione di scambio disponibile nel portafoglio, rendendolo più conveniente per i giocatori. L’intero processo è veloce, diretto e facile.

Posso ottenere ricompense per la promozione del sito web?

Sì, riceverai ricompense per la promozione del sito Web in quanto hanno il loro programma di affiliazione, che ti consente di invitare i tuoi colleghi, amici o parenti a partecipare.