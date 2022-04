Cryptosmart, conoscere il mondo Bitcoin e Crypto in sicurezza: come fare e quali sono i servizi

Cryptosmart è una piattaforma italiana ideata e gestita da imprenditori seri e rigorosi, con una lunga carriera di successi aziendali. Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Alice Ubaldi, Massimo Zamporlini, Fabio Persichetti e Alessandro Frizzoni sono i suoi fondatori. Ciascuno di loro ha investito i propri soldi: si tratta del cosiddetto “Skin in the Game”, l’espressione inglese per indicare gli imprenditori che rischiano capitali personali. Si tratta di un segnale di forte impegno e determinazione. All’interno del mondo di Cryptosmart, infatti, la voglia di fare e lo spirito innovativo sono due costanti che fanno la differenza, garantendo una crescita costante. La società è soggetta alla legislazione italiana e ha sede a Perugia. Offre servizi innovativi per permettere ai clienti di prendere dimestichezza con il mondo di bitcoin e crypto, mostrando sempre uno sguardo attento sulle dinamiche attuali, garantendo proficui investimenti futuri e aiutando aziende e singoli utenti a incrementare il proprio capitale.

Cryptosmart, quali servizi offre?

Aderendo alla piattaforma Cryptosmart, il mondo crypto apparirà chiaro, facile e immediato. L’azienda affianca il cliente garantendo sicurezza e trasparenza, due cavalli di battaglia per Cryptosmart, affinché ciascuno possa operare secondo le proprie esigenze e con massima affidabilità. In questo modo, chiunque potrà avvicinarsi e prendere confidenza con un settore all’apparenza complesso e contorto, intricato e nel quale farsi strada sembra un’impresa non priva di difficoltà.

Come iscriversi a Cryptosmart? I passaggi sono semplici:

Registrazione : aprire un account personale è gratuito, veloce e sicuro. Basta seguire le istruzioni per aprire e attivare il proprio conto;

: aprire un account personale è gratuito, veloce e sicuro. Basta seguire le istruzioni per aprire e attivare il proprio conto; Dati personali : per assicurare massima sicurezza all’utente, è necessario inserire e verificare alcuni dati personali nel totale rispetto della privacy;

: per assicurare massima sicurezza all’utente, è necessario inserire e verificare alcuni dati personali nel totale rispetto della privacy; Passa all’azione: completati i primi due passaggi, l’attivazione è immediata e al cliente non resta altro che operare come preferisce, servendosi di criptovalute, tokens e asset digitali.

Tra i diversi servizi messi a disposizione degli utenti, l’azienda offre assistenza personale e personalizzata, per soddisfare qualsiasi esigenza e risolvere eventuali dubbi. Via chat o al telefono, infatti, un operatore esperto di cripto basato in Italia fornisce tutto il supporto di cui si ha bisogno. Cryptosmart, inoltre, permette di mettere le crypto dei clienti a staking, al fine di ottenere un aumento. L’utente partecipa così alla produzione e convalida dei nuovi blocchi della blockchain, lasciando a Cryptosmart le operazioni tecniche di gestione dei nodi. Trasferisce i bitcoin nell’economia reale e aiuta le aziende ad aumentare il proprio guadagno. In che modo? Basta scoprire i suoi servizi.

Il servizio di exchange: di cosa si tratta?

Il servizio exchange è una delle principali opportunità messe a disposizione dei clienti, che possono comprare, vendere, depositare criptovalute o altri beni digitali. L’operazione sarà facile e immediata, senza la necessità di un intermediario. Il cliente può così acquistare autonomamente Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Cardano, Dogecoin e Polkadot attraverso un semplice bonifico bancario.

Con il servizio di exchange, inoltre, è possibile trasferire in Cryptosmart le criptovalute che il cliente ha depositato su un altro conto.

Il servizio di staking: cos’è e come funziona?

Con il servizio di staking, un’altra opportunità offerta dall’azienda umbra, le proprie criptovalute possono essere sfruttate per partecipare al meccanismo di proof of stake utilizzato dalla rete blockchain per la convalida dei versamenti e la registrazione di un “nuovo blocco”.

Lo staking dispone di altre potenzialità. Chi possiede un Wallet Cryptosmart, infatti, può aumentare le proprie criptovalute vincolando una parte anche non cospicua del proprio portafoglio digitale. Di norma, la stima annua di nuove crypto si attesta tra 4% e 12%.

Rispettando le condizioni di servizio di Cryptosmart inizialmente sottoscritte, all’utente viene data la possibilità di cambiare l’uso delle crypto indirizzate verso il servizio di staking.

Il servizio di CSpay, il modo giusto per estendere il fatturato di un’azienda

Un’opportunità preziosa e imperdibile per le aziende che non si stancano di crescere e di allargare le proprie tasche è data dal servizio CSpay, attraverso cui le società possono lasciare ai propri clienti la possibilità di pagare attraverso criptovalute.

Quando viene registrato il pagamento in Bitcoin o altre criptovalute, queste vengono istantaneamente convertite in Euro. Si tratta di un’offerta allettante per non imporre alcun limite ai clienti.

Il servizio di CSMarket, il modo giusto per trasferire criptovalute nell’economia reale

Con il servizio di CSMarket le criptovalute possono essere usate nell’economia reale e in questo modo gli utenti possono acquistare gift card digitali dei migliori marchi della grande distribuzione presenti nel nostro Paese. Il pagamento, inoltre, può essere effettuato in bitcoin.