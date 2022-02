Blockchain.com: cos’è, come funziona ed è affidabile?

in

In questa recensione, daremo uno sguardo approfondito a Blockchain.com, uno dei principali scambi e portafogli di criptovaluta. In particolare, analizzeremo le funzionalità della piattaforma per acquistare, vendere e archiviare criptovalute in cima al suo portafoglio, le commissioni di trading della piattaforma, la sicurezza e altro ancora.

Introduzione

Con sede in Europa, Lussemburgo, Blockchain.com si è sviluppata in una delle principali case di finanza crittografica del mondo dal 2011, fornendo servizi a individui, progetti, protocolli e istituzioni.

Come uno dei primi pionieri nello spazio delle criptovalute, la società ha sviluppato un Blockchain Explorer che ha permesso a chiunque di guardare le transazioni e analizzare la blockchain oltre a un’interfaccia di programmazione delle applicazioni (API) che ha permesso alle aziende di costruire su Bitcoin.

La piattaforma fornisce anche uno dei portafogli di criptovaluta più popolari e comunemente usati, consentendo a chiunque di gestire i propri fondi ovunque.

Blockchain.com fornisce i seguenti prodotti di base:

Sostituzione: Lo scambio offre un rapido trading di criptovalute con oltre 40 distinti accoppiamenti crittografici e tre valute legali da scambiare.

Portafoglio: Blockchain.com ha un portafoglio non custodiale e intuitivo che può essere gestito da un desktop o da un dispositivo mobile. Gli utenti possono acquistare e vendere criptovaluta in pochi minuti nel portafoglio e guadagnare fino al 13,5% in premi.

Esploratore: Gli utenti possono ottenere i prezzi più aggiornati e segnali di mercato critici per confermare le transazioni e valutare il mercato utilizzando grafici leader del settore che includono di tutto, dall’hashrate ai dati di blocco alle statistiche di mining.

Istituzionale: Institutional Markets fornisce soluzioni specializzate di prestito, trading e custodia a società cripto-native e clienti istituzionali. NFT: i token non fungibili (NFT) saranno resi disponibili su Blockchain.com nel prossimo futuro, con la funzionalità ora in stato BETA. I clienti saranno in grado di acquistare, vendere e conservare i loro NFT sullo scambio e nel loro portafoglio.

Perché gli utenti si fidano di Blockchain.com?

I trader di criptovaluta sono sempre alla ricerca della migliore piattaforma per acquistare e scambiare criptovaluta in un ambiente sicuro con i costi più bassi, motivo per cui Blockchain.com, una delle prime piattaforme da lanciare in questo campo, ha avuto così tanto successo.

In particolare, la piattaforma registrata Money Services Businesses (MSB) è ben nota nello spazio criptovaluta per essere un’azienda rispettabile con oltre 31 milioni di utenti verificati in tutto il mondo. Lo scambio è anche sostenuto da rinomati investitori dalla Silicon Valley a Wall Street e Londra.

Oltre a elaborare più di $ 1 trilione di transazioni sin dal suo inizio, lo scambio ha visto un terzo di tutte le transazioni di rete Bitcoin (BTC) passare attraverso Blockchain.com, il che è degno di nota dato che BTC è la risorsa digitale più preziosa nel mercato delle criptovalute.

Di seguito abbiamo elencato alcuni dei motivi principali per cui le persone utilizzano lo scambio:

Oltre 200 paesi in tutto il mondo hanno accesso alla piattaforma oltre a 81 milioni di portafogli creati finora;

Il team di gestione globale di Blockchain.com ha un’esperienza combinata di oltre 200 anni in alcune delle istituzioni finanziarie, delle aziende tecnologiche e delle startup più riconosciute al mondo;

Blockchain.com è orgogliosa di essere “l’unico scambio a fornire ai propri clienti un servizio di chat dal vivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”;

Attraverso un modello maker-taker lo scambio offre commissioni competitive;

Lo scambio offre una sicurezza a più livelli per garantire che i tuoi fondi siano sicuri;

Ricerche e dati di livello istituzionale sono disponibili per offrirti approfondimenti per aiutarti a formulare la tua strategia di trading.

Blockchain.com prodotti e le caratteristiche principali

1. Scambio

Blockchain.com scambio che viene utilizzato da milioni di clienti in tutto il mondo offre agli utenti commissioni competitive con operazioni rapide e un’esperienza professionale con oltre 40 coppie di trading disponibili e altre programmate per essere aggiunte in futuro.

Inoltre, lo scambio offre agli utenti altri vantaggi come:

Cruscotto: Una dashboard semplice e diretta che consente agli utenti di acquistare e vendere in microsecondi con transazioni velocissime che forniscono prezzi di mercato in tempo reale;

Coppie di trading: Trader oltre 40 diverse coppie di trading, tra cui BTC, ETH, DOGE, DeFi, Stablecoin e molti altri;

Risparmiare: Più operazioni fai, più economiche saranno le tue commissioni;

Supporto per guanti bianchi: Aumenta il volume degli scambi mensili per ottenere assistenza per i guanti bianchi. L’assistenza per i guanti bianchi è disponibile quando scambi più di $ 100.000 di volume in un periodo di 30 giorni. Man mano che fai trading di più ogni mese, le tue commissioni diminuiranno;

Supporto valutario globale: Acquista, vendi e fai trading con dollari USA (USD), euro (EUR) e sterline inglesi (GBP).

Trading a margine

Il trading a margine consente agli utenti di Blockchain.com a 5 volte il loro potenziale profitto in quanto i clienti possono sfruttare il valore delle attività che detengono per aumentare il proprio potere d’acquisto.

Determinate la tecnica più efficace per la gestione del rischio per il vostro portafoglio utilizzando una gestione flessibile dei fondi per diversificare il vostro patrimonio.

Gli utenti ottengono un vantaggio competitivo sullo scambio sfruttando alcuni dei tassi di interesse più bassi disponibili.

Funzionalità di trading

Grafici personalizzabili – I grafici integrati di TradingView consentono agli utenti di modificare i propri grafici con una vasta gamma di analisi tecniche e illustrazioni.

Liquidità profonda – Approfitta di un pool di liquidità profondo fornito da un consorzio di market maker globali.

Velocità di esecuzione – Esegui gli ordini in microsecondi utilizzando uno dei motori di corrispondenza più veloci del settore crittografico.

Blockchain si connette – Trasferisci fondi senza sforzo tra il tuo conto di trading Exchange e il portafoglio Blockchain non custodito.

Commissioni di trading

Blockchain.com offre commissioni competitive con una struttura dei prezzi semplice del modello maker-taker che inizia con un livello iniziale.

Gli ordini che forniscono liquidità al mercato sono definiti “maker”, mentre gli ordini che rimuovono liquidità dal mercato sono chiamati ordini “taker”.

La struttura delle commissioni della borsa compensa i produttori con un tasso ridotto in cambio dell’assistenza nella fornitura di liquidità necessaria per mantenere un mercato competitivo e ordinato.

Trading spot

In poche parole, più fai trading, più basse saranno le tue commissioni. Il grafico sottostante mostra un elenco delle commissioni di trading spot e dei dodici livelli in base al volume scambiato in 30 giorni.

Commissioni di trading a margine

La commissione di negoziazione del margine è dello 0,02%, con interessi di margine composti ad un tasso dello 0,02% ogni periodo di quattro ore.

Primo

Lo scambio Prime è per istituzioni, società, market maker e trader professionisti. Fornisce a questa clientela un’abbondanza di vantaggi come:

Bassa latenza: Piattaforma a bassa latenza con prestazioni leader del settore implementata in LD4 con colocation per market maker certificati;

Credito e prestiti: La fornitura di linee di credito e l’assunzione di prestiti di attività è resa possibile tramite accordi personalizzati;

Corrispondenza binaria FIX: Il motore di corrispondenza binario FIX di Blockchain.com è il motore di trading di scambio più veloce disponibile;

Commissioni di trading competitive: I fornitori di liquidità attivi sono ricompensati con piani tariffari bassi;

Compensazione giornaliera: Utilizzando una rete di banche leader in Europa e negli Stati Uniti, sono disponibili finestre di regolamento personalizzate;

Assistenza guanti bianchi: Per una clientela di alto valore in tutto il mondo, Blockchain.com fornisce un servizio clienti personalizzato.

Programma di affiliazione

Nel programma, gli affiliati guadagnano fino al 50% di commissioni per i primi sei mesi da ogni nuovo trader a cui fai riferimento quando negoziano su Blockchain.com Exchange.

Il programma di affiliazione offre i seguenti vantaggi:

I pagamenti vengono effettuati direttamente sul tuo conto bancario e sono disponibili oltre 46 valute diverse;

Non ci sono limiti a quanto puoi guadagnare come affiliato, più i tuoi affiliati commerciano, meglio è;

I dati in tempo reale forniscono report accurati delle statistiche sulle prestazioni.

2. Portafoglio di criptovaluta

Come accennato in precedenza, il portafoglio Blockchain.com è uno dei portafogli crittografici più popolari al mondo con oltre 81 milioni di portafogli creati, consentendo agli utenti di acquistare, vendere e guadagnare criptovaluta.

Il Blockchain Wallet è accessibile in 25 lingue e serve i consumatori in oltre 200 paesi, consentendo a milioni di persone di acquistare criptovalute tramite il proprio dispositivo mobile o computer desktop.

Attraverso il portafoglio, i clienti possono acquistare criptovalute in pochi minuti in tre semplici passaggi:

Verifica la tua identità; Aggiungi un metodo di pagamento al tuo account, come una carta di debito/credito o un conto bancario; Acquista la tua criptovaluta.

Conto Premi

Trasferisci la tua criptovaluta su un account Rewards all’interno del portafoglio e guadagnerai fino al 13,5% in premi annuali, che verranno depositati sul tuo account su base mensile.

Blockchain.com collabora anche con progetti innovativi per aiutarli a distribuire il loro token ai clienti Wallet tramite Airdrops che sono idonei. Gli airdrop precedenti hanno presentato token come Stellar (XLM) e Blockstack, così come Hiro e Stacks (STX).

Sicurezza del portafoglio

Blockchain.com private key wallet, che operano secondo il principio “non le tue chiavi, non le tue criptovalute”, sono i portafogli più ampiamente utilizzati per mantenere l’auto-custodia della tua criptovaluta.

Gli utenti che sono pronti a prendere il controllo delle loro chiavi private possono farlo con l’uso di una frase di recupero della chiave privata segreta, inclusa nel software del portafoglio crittografico.

3. Blockchain.com Explorer

Oltre ad esplorare le principali blockchain, l’esploratore consente anche agli utenti di confermare le transazioni, valutare il mercato e saperne di più sulla criptovaluta in generale.

Inoltre, i clienti beneficiano dei prezzi delle criptovalute in tempo reale poiché ottengono i prezzi e i grafici più aggiornati, nonché i principali segnali di mercato.

A parte questo, lo strumento explorer fornisce statistiche best-in-class, che vanno dall’hashrate ai dati di blocco alle informazioni di mining e oltre, consentendo agli utenti di creare strategie di trading cruciali per entrare nel mercato con fiducia.

Infine, una robusta API Blockchain Data è anche resa disponibile agli utenti; che tu sia un analista di dati o solo un appassionato di crittografia, la sofisticata interfaccia di programmazione delle applicazioni ti sarà utile.

4. Mercati istituzionali

Blockchain.com Institutional Markets si è affermata come il principale partner di capitale strategico per le migliori società di trading, investimento e mining al mondo nel campo delle criptovalute sin dal suo inizio nel 2017.

Avere una solida scheda finanziaria e una significativa esperienza nel settore consente Blockchain.com di fornire prezzi competitivi e soluzioni personalizzate.

Di seguito è riportato un elenco di vantaggi offerti dai mercati istituzionali.

Volume degli scambi: Oltre $ 5 miliardi di volume di scambi istituzionali;

Prestiti originati: Fino a $ 4,8 miliardi di prestiti originati;

Capitale proprio: 537 milioni di dollari di capitale proprio raccolto;

Prodotti strutturati: I clienti beneficiano della vasta esperienza di Blockchain.com nel settore delle criptovalute e dei suoi forti legami con il settore;

Spot OTC e opzioni: Per ogni importante asset digitale, la piattaforma fornisce quotazioni di contratti spot e di opzione mettendo in comune la liquidità internamente e in oltre 20 sedi in tutto il mondo.

5. Blockchain.com NFT (BETA)

I token non fungibili (NFT) arriveranno presto Blockchain.com, con la funzione attualmente in modalità BETA. I clienti avranno la possibilità di acquistare, vendere e conservare NFT.

Blockchain.com commissioni di deposito e prelievo

Tasse Fiat

Vale la pena ricordare che le commissioni di deposito fiat negli Stati Uniti, in Europa e nel Regno Unito sono tutte gratuite.

Commissioni Crypto

Blockchain.com non addebita alcuna commissione quando trasferisci qualsiasi criptovaluta allo scambio, ma ti verrà richiesto di pagare una commissione alla rete di mining per confermare la transazione, come nel caso di tutte le transazioni di criptovaluta.

Quando invii un deposito dal tuo Portafoglio Blockchain allo Scambio Blockchain, hai la possibilità di personalizzare le commissioni di rete a tuo piacimento scegliendo una commissione regolare o prioritaria al momento dell’invio della transazione.

Le commissioni regolari sono meno costose, ma le transazioni potrebbero richiedere fino a un’ora per essere elaborate e verificate.

sono meno costose, ma le transazioni potrebbero richiedere fino a un’ora per essere elaborate e verificate. Le commissioni di priorità sono più costose, ma sono regolate in modo tale che le transazioni vengano completate entro un’ora.

Quando prelevi criptovalute dal tuo account, Blockchain Exchange può garantire che i tuoi prelievi crittografici vengano gestiti rapidamente e che i tuoi fondi siano prontamente disponibili calcolando la migliore commissione di rete per ogni transazione.

Nota: Blockchain.com addebita una modesta commissione di prelievo su tutti i prelievi crittografici dallo scambio. Per vedere l’importo dei prelievi minimi per ogni criptovaluta supportata, clicca qui.

Il Blockchain.com è sicuro?

Lo scambio impiega misure di sicurezza leader del settore, tra cui la conservazione a freddo offline per i fondi e una funzione per la gestione delle chiavi private. Inoltre, Blockchain.com non ha una reputazione negativa nel settore e non è stata di alcun incidente di hacking.

Misure di sicurezza per celle frigorifere

Il 95% di tutti i fondi sono detenuti in portafogli freddi offline;

I fondi sono distribuiti in tutto il mondo in strutture ad alta sicurezza in siti dedicati alla salvaguardia fisica di beni di alto valore;

L’uso della convalida multi-firma garantisce che nessuno possa accedere ai fondi da solo;

In conformità con le best practice crittografiche, le chiavi private non sono autorizzate a uscire dai moduli di sicurezza hardware in cui sono conservati i fondi.

Crittografia AES-256

Sia il Portafoglio che Exchange supportano l’autenticazione a due fattori, utilizzano la crittografia AES-256 e le chiavi private per i fondi di custodia sono conservate su dispositivi certificati FIPS 140-2;

Blockchain.com richiede TLS 1.2 per tutte le app con connessione Internet e conduce controlli periodici della crittografia supportata;

I cifrari forti vengono utilizzati per crittografare i dati archiviati nel cloud e in locale.

Chiavi private

La gestione delle chiavi private lato client è il software crittografico più utilizzato al mondo;

Possedere chiavi private significa possedere la tua criptovaluta.

Privacy e fiducia

Blockchain.com non monitora i fondi conservati in portafogli a chiave privata non custodiali, ma solo i fondi detenuti in conti di custodia di scambio;

Il team di conformità di Blockchain.com garantisce che l’azienda rispetti tutti gli standard AML e KYC applicabili a livello internazionale, assicurando che tu possa fidarti Blockchain.com e qualsiasi controparte;

Tutte le informazioni di identificazione personale sono conservate su Google Cloud Platform, che è protetta da una sicurezza digitale leader del settore.

Programma di bug bounty

Blockchain.com offre un generoso programma di bug bounty; pertanto, se scopri vulnerabilità attuali o zero-day, la piattaforma ti invita a inviarle tramite il programma; se vengono confermati e corretti, potresti ricevere fino a $ 2.000 come ricompensa.

Come creare Blockchain.com account (passo dopo passo)

Fase 1: Vai a https://www.blockchain.com e fai clic su [Iscriviti] nell’angolo in alto a destra.

Fase 2: Quindi, selezionare [crea un account di Exchange].

Passo 3: Seleziona il tuo paese di residenza prima di inserire il tuo indirizzo e-mail e la password e fare clic su [Crea account].

Passo 4: Verifica il tuo intento inserendo il tuo nome e cognome, nonché la tua data di nascita.

Passo 5: Prima di selezionare [Continua], fornisci le informazioni sul tuo indirizzo, che dovrebbero includere il tuo paese di residenza, l’indirizzo, il codice postale e la città.

Passo 6: Vai al tuo account e-mail per verificare la tua email.

Passo 7: Dopo aver aperto l’e-mail da Blockchain.com, fai clic su [Verifica la mia email].

Passo 8: Seleziona [Deposita per fare trading] ed effettua un deposito della tua fiat o criptovaluta sul conto di scambio prima di poter iniziare a fare trading. L’intera procedura è semplice e diretta dall’inizio alla fine e non dovrebbe richiedere più di due minuti per essere completata.

Blockchain.com assistenza clienti

Blockchain.com ha un centro di supporto per lo scambio in cui gli utenti possono trovare articoli popolari per risolvere le loro domande. Se i clienti hanno bisogno di ulteriore supporto, possono contattare lo scambio inviando una richiesta.

La funzione di supporto live chat 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ti consente di comunicare con i rappresentanti del servizio clienti direttamente all’interno dello scambio in qualsiasi momento del giorno o della notte.

Gli utenti possono trovare tutte le comunicazioni con i clienti attraverso il centro di supporto di Blockchain.com. Inoltre, i clienti possono seguire Blockchain.com sui social media per rimanere aggiornati su nuove funzionalità, notizie di mercato e altri sviluppi vitali.

Su Instagram;

Medio;

Cinguettare.

Pro e contro

Pro

Commissioni di trading competitive;

Scelto da milioni di utenti dal 2011;

Lo scambio ha un proprio portafoglio non custodito;

Nessuna commissione di deposito fiat negli Stati Uniti, nel Regno Unito o in Europa;

Funzionalità di trading avanzate per clienti regolari e istituzionali;

Disponibile su desktop o mobile;

Sviluppo costante nello spazio, inclusa l’aggiunta di nuove coppie di criptovalute e funzionalità NFT.

Contro

Ci sono solo oltre 40 diversi abbinamenti crittografici disponibili per il trading e molte criptovalute richieste non sono ancora attualmente disponibili.

Considerazioni finali

Nel complesso, Blockchain.com è una piattaforma di criptovaluta con una storia forte e “pulita” sul mercato che i trader di tutti i livelli di abilità possono sentirsi sicuri di utilizzare, indipendentemente dalla loro esperienza o livello di competenza.

Dal 2014, la piattaforma è stata supportata da un gruppo di investitori affidabili provenienti da Silicon Valley, Wall Street e Londra, che hanno contribuito con oltre $ 500 milioni in azioni contribuendo ad aggiungere all’attuale valore di mercato della società di oltre $ 5 miliardi.

Inoltre, lo scambio è un pioniere nel mercato delle criptovalute, in quanto implementa costantemente le soluzioni più aggiornate e all’avanguardia per i suoi clienti.

Inoltre, la piattaforma presta particolare attenzione all’interfaccia utente (UX) e alle specifiche, il che rende la piattaforma eccezionalmente facile da usare, come si vede dalla funzione di scambio fluido dall’account al portafoglio client, tra le altre caratteristiche e funzioni.

Infine, l’azienda è totalmente trasparente, accessibile in oltre 200 paesi in tutto il mondo, con assistenza clienti 24 ore su 24, che è qualcosa che qualsiasi utente di criptovaluta troverebbe davvero utile.

Domande frequenti su Blockchain.com

Cos’è Blockchain.com?

Blockchain.com è in attività dal 2011 ed è uno scambio di criptovaluta ben consolidato. Offre ai suoi utenti oltre 40 diversi abbinamenti di criptovaluta per fare trading con uno dei motori di corrispondenza crittografica più veloci al mondo per eseguire operazioni.

Quali sono le commissioni su Blockchain.com?

Blockchain.com offre commissioni di trading competitive su un sistema di livelli modello maker-taker. Gli utenti sono incentivati a fare trading poiché più fai trading, più basse sono le commissioni di trading. I trader possono finanziare i loro portafogli digitali e acquistare criptovalute utilizzando la loro carta di debito o carta di credito, così come i bonifici bancari, per finanziare i loro conti.

Il Blockchain.com è sicuro?

Blockchain.com è uno scambio sicuro con più livelli di sicurezza, inclusa la crittografia AES-256, per proteggere tutte le transazioni. La piattaforma utilizza software leader del settore e gestione delle chiavi private con il 95% delle risorse archiviate in portafogli freddi offline in strutture ad alta sicurezza che utilizzano dispositivi certificati FIPS 140-2.

Blockchain.com ha un portafoglio crittografico?

Sì, include un portafoglio di criptovaluta user-friendly che consente agli utenti di acquistare e vendere criptovalute in pochi minuti, guadagnare fino al 13,5% in premi e mantenere il controllo completo sulle proprie risorse grazie alla funzione di chiave privata del portafoglio.