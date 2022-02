Liquidity Mining | Guida per principianti

Una delle applicazioni più popolari della tecnologia blockchain è la finanza decentralizzata (DeFi) e un modo popolare per gli investitori di criptovalute di partecipare alla DeFi è quello di estrarre liquidità. In questa guida, introdurremo il concetto di estrazione di liquidità, perché è importante, quali piattaforme consentono agli utenti di estrarre liquidità, i suoi benefici e i rischi connessi a questa strategia di investimento.

Introduzione

Guadagnare reddito passivo è uno dei modi migliori per investire in criptovalute e ci sono diversi modi per farlo, tra cui puntare i tuoi beni, prestarli e produrre in piattaforme DeFi (finanza decentralizzata).

La finanza decentralizzata è una nuova applicazione fintech che cerca di interrompere i mercati finanziari tradizionali utilizzando reti decentralizzate come le blockchain. Le piattaforme DeFi funzionano eliminando gli intermediari finanziari centralizzati che consentono ai partecipanti al mercato di interagire in modo peer-to-peer (P2P).

L’agricoltura del rendimento è un’ampia categorizzazione per tutti i metodi utilizzati dagli investitori per guadagnare reddito passivo per prestare le loro criptovalute. Possono ricevere interessi, una parte delle commissioni maturate sulla piattaforma che stanno prestando i loro token o nuovi token emessi da queste piattaforme.

L’estrazione di liquidità è uno dei modi più comuni di agricoltura del rendimento in cui gli investitori possono guadagnare un flusso costante di reddito passivo.

In questa guida, discuteremo di cosa si tratta, compresi i rischi e i benefici per gli investitori impegnati nella pratica. Non solo, ma evidenziamo anche alcune delle migliori piattaforme di mining di liquidità per chiunque cerchi di utilizzare la propria criptovaluta.

Cos’è il Liquidity Mining?

Il mining di liquidità è una strategia di investimento in cui i partecipanti all’interno di un protocollo DeFi contribuiscono con le loro risorse crittografiche per rendere più facile per gli altri fare trading all’interno di una piattaforma.

In cambio dei loro contributi, i partecipanti vengono premiati con una quota delle commissioni della piattaforma o token di nuova emissione.

Il termine liquidità indica la facilità con cui un asset può essere convertito in denaro spendibile, quindi più è facile da spendere per un asset, più è liquido. Il mining, d’altra parte, è una sorta di termine improprio in questa situazione che si riferisce al modo più comune di essere ricompensati nelle reti Proof of Work (PoW) come Bitcoin per aver contribuito alla verifica delle transazioni.

Tuttavia, l’uso del termine mining in questo titolo allude all’idea che questi fornitori di liquidità (LP) siano alla ricerca di alcuni premi – commissioni e / o token – per i loro sforzi.

Come funziona il liquidity mining

Partecipare a questi pool di liquidità è molto semplice in quanto comporta il deposito delle attività in un pool comune chiamato pool di liquidità. Il processo è simile all’invio di criptovaluta da un portafoglio all’altro. Un pool è in genere costituito da una coppia di trading come ETH / USDT. Come minatore di liquidità (o fornitore), un investitore potrebbe scegliere di depositare entrambi gli asset nel pool.

Depositando le loro attività nelle piattaforme Defi, gli (LP) rendono più facile per i trader entrare e uscire dalle posizioni con le commissioni di trading in parte utilizzate per premiarli.

Più un LP contribuisce a un pool di liquidità, maggiore è la quota dei premi che riceverà. Piattaforme diverse hanno implementazioni diverse, ma questa è l’idea di base alla base del mining di liquidità.

Termini e concetti chiave (spiegato)

Per partecipare efficacemente a un protocollo DeFi come fornitore di liquidità, ci sono termini e concetti con significato contestuale di cui dovrai essere consapevole e comprendere. Alcuni di questi includono:

DEX – questa è una forma abbreviata per lo scambio decentralizzato, che è una piattaforma che funziona autonomamente senza intervento diretto da una parte centralizzata come un’azienda. Gli dex sono piattaforme di trading a cui i fornitori di liquidità contribuiscono con le loro risorse digitali.

– questa è una forma abbreviata per lo scambio decentralizzato, che è una piattaforma che funziona autonomamente senza intervento diretto da una parte centralizzata come un’azienda. Gli dex sono piattaforme di trading a cui i fornitori di liquidità contribuiscono con le loro risorse digitali. Rendimento : questa è la ricompensa offerta ai fornitori di liquidità sotto forma di commissioni di trading o token LP. In altre piattaforme DeFi, il rendimento è il tasso di interesse maturato dai partecipanti per fornire liquidità o detenere partecipazioni in questi progetti.

: questa è la ricompensa offerta ai fornitori di liquidità sotto forma di commissioni di trading o token LP. In altre piattaforme DeFi, il rendimento è il tasso di interesse maturato dai partecipanti per fornire liquidità o detenere partecipazioni in questi progetti. CeFi – sta per finanza centralizzata e si riferisce alle istituzioni all’interno del mercato delle criptovalute che offrono servizi finanziari. È l’opposto di DeFi.

– sta per finanza centralizzata e si riferisce alle istituzioni all’interno del mercato delle criptovalute che offrono servizi finanziari. È l’opposto di DeFi. TradFi – in pieno, questo termine sta per finanza tradizionale e si riferisce alle istituzioni finanziarie convenzionali come banche, borse e hedge fund. TradFi è diverso da CeFi anche se entrambi i termini si riferiscono a strutture finanziarie centralizzate, i contesti variano perché CeFi è usato in riferimento alla blockchain e TradFi è usato in riferimento ai mercati finanziari convenzionali.

– in pieno, questo termine sta per finanza tradizionale e si riferisce alle istituzioni finanziarie convenzionali come banche, borse e hedge fund. TradFi è diverso da CeFi anche se entrambi i termini si riferiscono a strutture finanziarie centralizzate, i contesti variano perché CeFi è usato in riferimento alla blockchain e TradFi è usato in riferimento ai mercati finanziari convenzionali. AMM (Automated market maker) – Gli AMM sono contratti intelligenti progettati per detenere le riserve di liquidità all’interno di un pool. Sono gli AMM a cui gli LP depositano le loro attività e i trader interagiscono per scambiare le loro criptovalute.

Vantaggi del Liquidity Mining

Il mining di liquidità presenta molti vantaggi non solo per i fornitori di liquidità, ma anche per le piattaforme DeFi e la comunità blockchain in generale. Ecco come:

Equa distribuzione dei token di governance : questo non si applica a tutti i protocolli DeFi, ma a quelli che premiano i fornitori di liquidità con token di governance. In genere, la maggior parte delle piattaforme premia gli LP in base al rapporto tra i loro contributi al pool di liquidità. Gli LP con contributi più elevati vengono premiati con più token commisurati al rischio che devono sopportare. I token di governance possono essere utilizzati per: Votazione sulle proposte di sviluppo; Vota le modifiche cruciali ai protocolli, come il rapporto di condivisione delle commissioni e l’esperienza utente, tra gli altri.

: questo non si applica a tutti i protocolli DeFi, ma a quelli che premiano i fornitori di liquidità con token di governance. In genere, la maggior parte delle piattaforme premia gli LP in base al rapporto tra i loro contributi al pool di liquidità. Gli LP con contributi più elevati vengono premiati con più token commisurati al rischio che devono sopportare. I token di governance possono essere utilizzati per:

Anche con un’equa distribuzione dei token di governance, questo sistema è ancora soggetto a disuguaglianze in quanto alcuni grandi investitori sono in grado di usurpare il ruolo di governance.

Reddito passivo : l’estrazione di liquidità è un mezzo eccellente per guadagnare reddito passivo per gli LP, simile a come gli stakeholder passivi all’interno delle reti di staking.

: l’estrazione di liquidità è un mezzo eccellente per guadagnare reddito passivo per gli LP, simile a come gli stakeholder passivi all’interno delle reti di staking. Il risultato win-win-win nei protocolli di liquidità : tutte le parti all’interno di un mercato DeFi beneficiano di questo modello di interazione. Gli LP vengono premiati per aver prestato i loro token, i trader beneficiano di un mercato efficiente e altamente liquido mentre la piattaforma beneficia di una vivace comunità di utenti da LP e trader a sviluppatori e altri fornitori di servizi di terze parti.

: tutte le parti all’interno di un mercato DeFi beneficiano di questo modello di interazione. Gli LP vengono premiati per aver prestato i loro token, i trader beneficiano di un mercato efficiente e altamente liquido mentre la piattaforma beneficia di una vivace comunità di utenti da LP e trader a sviluppatori e altri fornitori di servizi di terze parti. Bassa barriera all’ingresso : è facile per i piccoli investitori partecipare al mining di liquidità poiché la maggior parte delle piattaforme consente il deposito di piccole quantità e gli investitori possono recuperare i loro guadagni per aumentare le loro partecipazioni all’interno dei pool di liquidità.

: è facile per i piccoli investitori partecipare al mining di liquidità poiché la maggior parte delle piattaforme consente il deposito di piccole quantità e gli investitori possono recuperare i loro guadagni per aumentare le loro partecipazioni all’interno dei pool di liquidità. Governance aperta – dato che chiunque può partecipare al mining di liquidità indipendentemente dalla propria partecipazione, chiunque può anche richiedere i token di governance e quindi votare su proposte di sviluppo che influenzano il progetto e altre decisioni critiche determinate dagli stakeholder. Questo porta ad un modello più inclusivo in cui anche i piccoli investitori possono contribuire allo sviluppo di un mercato.

Rischi dell’estrazione di liquidità

Ogni strategia di investimento che ha benefici comporta anche dei rischi, che ogni investitore deve considerare prima di investire, e l’estrazione di liquidità non fa eccezione. I rischi connessi all’estrazione di liquidità includono:

Perdita impermanente – uno dei maggiori rischi affrontati dai minatori di liquidità è la possibilità di subire una perdita nel caso in cui il prezzo dei loro token diminuisca mentre sono ancora bloccati nel pool di liquidità. Questa è chiamata una perdita impermanente poiché può essere realizzata solo se il minatore decide di ritirare i token con prezzi depressi. A volte questa perdita non realizzata può essere compensata dai guadagni derivanti dalle ricompense LP; tuttavia, le risorse crittografiche sono altamente volatili con movimenti di prezzo selvaggi.

– uno dei maggiori rischi affrontati dai minatori di liquidità è la possibilità di subire una perdita nel caso in cui il prezzo dei loro token diminuisca mentre sono ancora bloccati nel pool di liquidità. Questa è chiamata una perdita impermanente poiché può essere realizzata solo se il minatore decide di ritirare i token con prezzi depressi. A volte questa perdita non realizzata può essere compensata dai guadagni derivanti dalle ricompense LP; tuttavia, le risorse crittografiche sono altamente volatili con movimenti di prezzo selvaggi. Exit scam – la possibilità che gli sviluppatori principali dietro una piattaforma DeFi chiudano il negozio e scompaiano con i fondi degli investitori è molto reale e, sfortunatamente, un evento comune in vari mercati blockchain. L’incidente più recente che si è verificato all’interno dello spazio DeFi è il tappeto Compounder Finance che ha visto gli investitori perdere quasi $ 12,5 milioni.

Nota: Compounder Finance non è correlato a un altro noto protocollo DeFi chiamato Compound Finance.

Rischi per la sicurezza : le vulnerabilità tecniche potrebbero indurre gli hacker a sfruttare i protocolli DeFi per rubare fondi e causare il caos. Tali incidenti di sicurezza sono comuni all’interno dello spazio criptovaluta perché la maggior parte dei progetti sono open source, con il codice sottostante pubblicamente disponibile per la visualizzazione. Gli hack di sicurezza possono portare a perdite dovute al furto di token detenuti all’interno dei pool di liquidità o a un calo del prezzo dei token a seguito della pubblicità negativa.

: le vulnerabilità tecniche potrebbero indurre gli hacker a sfruttare i protocolli DeFi per rubare fondi e causare il caos. Tali incidenti di sicurezza sono comuni all’interno dello spazio criptovaluta perché la maggior parte dei progetti sono open source, con il codice sottostante pubblicamente disponibile per la visualizzazione. Gli hack di sicurezza possono portare a perdite dovute al furto di token detenuti all’interno dei pool di liquidità o a un calo del prezzo dei token a seguito della pubblicità negativa. Asimmetria informativa – la più grande sfida per gli investitori all’interno di reti decentralizzate con protocolli aperti come i mercati DeFi è che le informazioni non sono equamente distribuite al pubblico. L’asimmetria informativa genera mali della comunità come sfiducia, corruzione e mancanza di integrità.

Le migliori piattaforme di estrazione di liquidità

Ora che hai un’idea di cosa sia il mining di liquidità, potresti essere interessato a sapere qual è il posto migliore per applicare la strategia. Ci sono alcuni fattori da considerare durante la scelta di una piattaforma a cui potresti voler estrarre liquidità. Questi includono:

Livello di decentralizzazione : è necessario scoprire se esiste un rischio di centralizzazione da una o poche parti all’interno della comunità. Per fare ciò, controlla le metriche del progetto, incluso il numero di fornitori di liquidità, il valore totale bloccato (TVL) e la liquidità disponibile. Se sei tecnicamente incline, puoi anche controllare il codice sorgente del protocollo controllando il suo repository GitHub. Qui, vuoi vedere quanti sviluppatori contribuiscono al progetto, la frequenza e la loro identità.

: è necessario scoprire se esiste un rischio di centralizzazione da una o poche parti all’interno della comunità. Per fare ciò, controlla le metriche del progetto, incluso il numero di fornitori di liquidità, il valore totale bloccato (TVL) e la liquidità disponibile. Se sei tecnicamente incline, puoi anche controllare il codice sorgente del protocollo controllando il suo repository GitHub. Qui, vuoi vedere quanti sviluppatori contribuiscono al progetto, la frequenza e la loro identità. Sicurezza : le reti e i protocolli blockchain vengono violati su base abbastanza regolare e si desidera ridurre al minimo il rischio di perdere l’investimento scegliendo una piattaforma sicura. Per qualsiasi piattaforma DeFi tu stia considerando, controlla la sua cronologia per gli hack di sicurezza. Assicurarsi che la piattaforma effettui regolarmente un audit di sicurezza indipendente di terze parti. Infine, considera l’età della piattaforma e l’identità degli sviluppatori principali. Questo passaggio finale è necessario per eliminare possibili truffe di uscita (rug pull).

: le reti e i protocolli blockchain vengono violati su base abbastanza regolare e si desidera ridurre al minimo il rischio di perdere l’investimento scegliendo una piattaforma sicura. Per qualsiasi piattaforma DeFi tu stia considerando, controlla la sua cronologia per gli hack di sicurezza. Assicurarsi che la piattaforma effettui regolarmente un audit di sicurezza indipendente di terze parti. Infine, considera l’età della piattaforma e l’identità degli sviluppatori principali. Questo passaggio finale è necessario per eliminare possibili truffe di uscita (rug pull). Funzionalità: la maggior parte delle piattaforme DeFi supporta esclusivamente token basati su Ethereum. Se hai bisogno di fornire liquidità per un token che non è ospitato su Ethereum, vuoi cercare un DEX che supporti il token a cui sei interessato. È inoltre necessario considerare quanto sia redditizio partecipare a vari pool di liquidità all’interno dello stesso DEX e in piattaforme concorrenti.

Ecco tre dei DEX più popolari che puoi prendere in considerazione per il tuo viaggio di estrazione di liquidità:

UniSwap Balancer PancakeSwap

Consideriamo ciascuno in breve.

1. UniSwap

UniSwap è probabilmente il più grande scambio crittografico decentralizzato con un volume di scambi corrente di oltre $ 800 miliardi. La piattaforma supporta i token Ethereum ed ERC-20 (solo le risorse ospitate da Ethereum).

Per partecipare alla fornitura di liquidità, un investitore deve utilizzare un portafoglio Ethereum supportato e depositare Ether in un pool di liquidità di sua scelta. UniSwap offre un token di governance chiamato UNI ai fornitori di liquidità con il quale possono utilizzare per votare su varie questioni e rivendicare la proprietà di:

Tesoreria comunitaria UNI;

Il cambio della tariffa di protocollo;

uniswap.eth nome ENS;

Elenco predefinito Uniswap;

Token di liquidità SOCKS

I pool di liquidità più diffusi su UniSwap includono:

ETH/USDT

ETH/USDC

ETH/DAI

ETH/WBTC

Nota: Ethereum sta attualmente riscontrando commissioni di transazione elevate e tempi di conferma ritardati, un problema che gli sviluppatori principali della blockchain sperano di risolvere con l’imminente aggiornamento della rete dal mining allo staking.

2. Balancer

Balancer è un altro scambio decentralizzato focalizzato su Ethereum che offre a UniSwap una corsa per i suoi soldi. È probabilmente la migliore alternativa a UniSwap là fuori, offrendo condizioni migliori sia per i fornitori di liquidità che per i trader.

Una delle principali preoccupazioni per Balancer è che anche se il protocollo è aperto e la piattaforma decentralizzata, lo scambio dipende fortemente da Balancer Labs, la società che lo ha creato e che gestisce il sito Web del DEX attraverso il quale trader e LP possono accedere all’app DEX.

Con Balancer, i pool di liquidità non sono limitati a due token in quanto la piattaforma supporta fino a otto token diversi all’interno di un singolo pool. È più versatile e ha un’interfaccia utente più intuitiva rispetto a UniSwap. Come il suo principale rivale, gli LP e i trader di Balancer dovranno utilizzare un portafoglio Ether supportato per accedere e interagire con lo scambio.

I token più diffusi per gli LP sulla piattaforma Balancer sono:

WETH ·

BAL

USDC ·

DAI

WBTC ·

AAVE ·

3. PancakeSwap

A differenza di UniSwap e Balancer, entrambi utilizzati per il trading di token ERC-20, PancakeSwap si basa sulla più recente Binance Smart Chain (BSC), offrendo ai trader e ai fornitori di liquidità l’accesso ai token BEP-20. Ha diversi vantaggi rispetto alla concorrenza, tra cui:

È veloce;

Le commissioni di transazione sono molto più basse;

La maggior parte dei suoi pool di liquidità offre rendimenti più elevati;

È un ingresso tardivo nella scena DeFi che beneficia delle esperienze di mercato di altre piattaforme.

PancakeSwap eredita i vantaggi del BSC, che è un fork della blockchain di Ethereum. È una blockchain veloce, economica ed ecologica grazie al suo utilizzo del meccanismo Proof of Staked Authority (PoSA). Oltre al suo meccanismo di consenso, la blockchain BSC è quasi identica a Ethereum e può anche essere accessibile tramite il popolare portafoglio MetaMask Ethereum.

Considerazioni finali: ne vale la pena il liquidity mining?

Il mining di liquidità sta diventando sempre più popolare tra gli investitori di criptovalute per una buona ragione.

Offre una grande strada per guadagnare reddito passivo;

Contribuisce al decentramento del mercato blockchain;

Fornisce agli investitori un’opzione su cosa fare con le loro monete di riserva.

Lo spazio blockchain è ancora in crescita e resta da vedere se il mining di liquidità si rivelerà una strategia di investimento crittografico a lungo termine utile.

Domande frequenti sul liquidity mining

Cos’è il liquidity mining?

Il mining di liquidità è una strategia di investimento in cui gli investitori in criptovalute vengono premiati per aver contribuito alla liquidità di un asset all’interno di un mercato decentralizzato.

Come funziona l’estrazione di liquidità?

In sostanza, i fornitori di liquidità (LP) depositano le loro attività in un pool di liquidità da cui i trader accederanno ai token desiderabili e pagheranno commissioni di trading per lo scambio delle loro attività su una piattaforma decentralizzata. Queste commissioni di trading sono condivise tra la piattaforma e gli LP.

Quali piattaforme supportano il liquidity mining?

Esistono diversi scambi decentralizzati che incentivano i fornitori di liquidità a partecipare all’interno delle loro piattaforme. I più popolari sono UniSwap e Balancer, che supportano Ethereum e token correlati a Ether sullo standard ERC-20. PancakeSwap è un altro popolare DEX in cui è possibile estrarre liquidità con il supporto per le risorse basate su Binance Smart Chain.

Ne vale la pena l’estrazione di liquidità?

Il mining di liquidità è un mezzo eccellente per guadagnare reddito passivo per attività crittografiche che altrimenti avrebbero potuto essere bucate senza i benefici extra. Partecipando come fornitore di liquidità, un investitore criptato aiuta nella crescita del nascente mercato della finanza decentralizzata, guadagnando anche alcuni rendimenti.