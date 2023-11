Blockchain in Cina: le migliori 10 Azioni per investimenti vincenti

Le migliori 10 azioni per investimenti vincenti nel mondo della Blockchain in Cina, le opportunità del mercato per non perdere l’occasione di ottenere il massimo dal tuo investimento

Il fenomeno blockchain continua a lasciare il proprio segno in tutto il mondo, e la Cina non fa eccezione. La tecnologia blockchain è un settore in crescita in Cina e molti investitori stanno iniziando a considerare questa opportunità per i loro portafogli. Qui presentiamo le migliori 10 azioni per investimenti vincenti nel campo della blockchain in Cina. Tuttavia, prima di addentrarci nel mondo dell’investimento in blockchain, è utile capire cosa sia esattamente la blockchain e come funzioni.

Il contesto del mercato della blockchain in Cina è in rapida crescita, pertanto è opportuno familiarizzare con le principali 10 azioni blockchain in Cina.

La Cina, pur avendo vietato le criptovalute, adotta una posizione diversa sulla tecnologia blockchain, consentendo alle azioni blockchain in Cina di prosperare.

Il Mercato della Tecnologia Blockchain in Cina

Il mercato della tecnologia blockchain in Cina è stato valutato a circa 1,4 miliardi di dollari nel 2022, in crescita rispetto ai 14,4 milioni di dollari nel 2027.

Negli ultimi anni, il presidente Xi Jinping ha espresso il desiderio di far diventare la Cina un leader nell’industria della tecnologia blockchain. Nel 2023, Xi ha scritto su come 5G, intelligenza artificiale, cloud computing e tecnologie blockchain giocheranno un ruolo predominante nella crescita economica della Cina e nella sua leadership globale.

Il governo cinese abbraccia la blockchain per rafforzare l’infrastruttura di sicurezza informatica, e a livello provinciale e cittadino ci sono sostegni significativi. Nel 2022, ci sono state oltre 33.000 aziende blockchain registrate in Cina, più del doppio rispetto al 2016.

Situazione Attuale e Futura del Mercato

Nonostante il divieto di trading di criptovalute in Cina, molte aziende blockchain del paese non hanno subito le grandi perdite del settore emergente degli ultimi anni. Inoltre, la Cina non ha abbandonato completamente le valute digitali, con la Banca Popolare Cinese che ha lanciato una versione digitale dello yuan.

Nel maggio 2023, il governo cinese ha annunciato l’apertura di un centro nazionale di ricerca sulla blockchain a Pechino, con l’obiettivo di formare 500.000 professionisti blockchain e sviluppare una rete blockchain a livello nazionale.

Le Top 10 Azioni Blockchain in Cina

Ecco una panoramica delle prime 10 azioni blockchain in Cina, elencate in base alla capitalizzazione di mercato al 31 luglio 2023.

Alibaba Group Holdings (HKEX:9988, NYSE:BABA) Capitalizzazione di mercato: CNY 1,79 trilioni

Alibaba è un colosso dell’e-commerce, con focus su servizi ai consumatori, business e pagamento elettronico. Ant Group, affiliata di Alibaba, possiede la più grande piattaforma di pagamento digitale in Cina. Industrial and Commercial Bank of China (SHA:601398, HKEX:1398) Capitalizzazione di mercato: CNY 1,587 trilioni

ICBC è la più grande banca commerciale statale cinese, con una piattaforma tecnologica blockchain leader nel settore. China Construction Bank (SHA:601939, HKEX:939) Capitalizzazione di mercato: CNY 1,05 trilioni

Questa delle “Big Four” banche cinesi sta conducendo la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie blockchain. Ping An Insurance Company of China (SHA:601318, HKEX:2318, OTC Pink:PIAIF) Capitalizzazione di mercato: CNY 937,649 miliardi

Prima compagnia cinese a unirsi al consorzio blockchain R3 nel 2016, con successi come il sistema blockchain FiMAX. China Merchants Bank (SHA:600036, HKEX:3968) Capitalizzazione di mercato: CNY 888,35 miliardi

Offre servizi bancari sia personali che aziendali, con un impegno nello sviluppo della piattaforma di pagamento digitale yuan. Postal Savings Bank of China (SHA:601658, HKEX:1658) Capitalizzazione di mercato: CNY 500,62 miliardi

PSBC fornisce servizi bancari e finanziari con una solida presenza blockchain, inclusa la collaborazione con IBM per un sistema di gestione degli asset basato su blockchain. Baidu (HKEX:9888, NASDAQ:BIDU) Capitalizzazione di mercato: CNY 382,88 miliardi

Famosa per i servizi internet e l’IA, Baidu offre una piattaforma blockchain-as-a-service e sta espandendo la sua presenza nei mondi virtuali e nell’IA. JD.com (HKEX:9618, NASDAQ:JD) Capitalizzazione di mercato: CNY 378,76 miliardi

JD.com ha lanciato una piattaforma blockchain nel 2018, concentrandosi su innovazione, catena di approvvigionamento, reti affidabili, archiviazione digitale e tecnologia finanziaria. China CITIC Bank (SHA:601948, HKEX:0998) Capitalizzazione di mercato: CNY 257,189 miliardi

La banca commerciale offre un’ampia gamma di servizi finanziari ed è impegnata nello sviluppo della piattaforma blockchain per facilitare i pagamenti nell’industria delle costruzioni. Lenovo (HKEX:0992) Capitalizzazione di mercato: CNY 97,76 miliardi

Lenovo, specializzata in computer, smartphone, TV e dispositivi indossabili, si concentra sulla ricerca e sviluppo delle tecnologie blockchain, specialmente nella gestione della catena di approvvigionamento.

Conclusione: Opportunità di Investimento nella Crescita a Lungo Termine

Con la Cina pronta per una crescita a lungo termine nell’industria della blockchain e la prospettiva di diventare un leader globale, gli investitori dovrebbero essere familiari con queste aziende blockchain cinesi che guidano il mercato. La conoscenza di queste aziende e dei loro settori di attività è essenziale per coloro che cercano opportunità di investimento nell’ambito della blockchain.