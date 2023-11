Le 5 Migliori Blockchain ETF del 2024: le opportunità di investimento più rilevanti

Le 5 Migliori Blockchain ETF del 2024 e le più rilevanti opportunità di investimento nel settore, per investire in modo intelligente e approfittare del potenziale della tecnologia blockchain

Studi recenti del settore finanziario suggeriscono che la tecnologia blockchain non sia solo un fenomeno temporaneo, ma che stia diventando sempre più una forza trainante nel mondo degli investimenti. Gli Exchange-Traded Fund, o ETF, rappresentano un modo relativamente facile e economico per investire in blockchain senza dover dipingere con precisione le singole azioni. In questo post, esamineremo le migliori 5 opzioni di ETF blockchain per il 2024 e analizzeremo l’attrattiva di investimenti rilevanti in questo settore emergente.

Esplora il mondo dell’investimento blockchain attraverso gli ETF più grandi in termini di asset totali. Mentre le criptovalute come Bitcoin ed Ethereum continuano il loro percorso altalenante, il focus si sposta verso la tecnologia blockchain, con aziende del calibro di Meta Platforms, IBM, Microsoft e Toyota che ne riconoscono il potenziale. Se sei nuovo nel settore blockchain e cerchi chiarezza e stabilità, gli Exchange-Traded Funds (ETF) potrebbero essere la soluzione.

Le 5 Migliori Blockchain ETF del 2024

Amplify Transformational Data Sharing ETF (ARCA:BLOK)

Profilo Aziendale

Asset Totali: US$463 milioni

L’Amplify Transformational Data Sharing ETF, attivo dal gennaio 2018, offre un’esposizione dinamica alla tecnologia blockchain attraverso un mix di aziende in settori diversi, come banche, informatica, telecomunicazioni e media. Gestito attivamente, possiede 48 titoli con un rapporto spese/ricavi dello 0,75%. Tra i principali holdings: MicroStrategy, Coinbase Global e SBI Holdings.

First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF (NASDAQ:LEGR)

Profilo Aziendale

Asset Totali: US$108 milioni

Lanciato anch’esso nel gennaio 2018, il First Trust Indxx Innovative Transaction & Process ETF seleziona aziende che impiegano e sviluppano la tecnologia blockchain. Con 101 titoli, inclusi NVIDIA, Amazon e VMWare, ha un rapporto spese/ricavi dello 0,65%.

Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (ARCA:BITQ)

Profilo Aziendale

Asset Totali: US$79 milioni

Il Bitwise Crypto Industry Innovators ETF, listato nel maggio 2021, offre un’esposizione pura a aziende del settore crittografico. Con un rapporto spese/ricavi dell’0,85%, possiede 28 titoli, tra cui MicroStrategy, Coinbase Global e Riot Blockchain.

Global X Blockchain ETF (NASDAQ:BKCH)

Profilo Aziendale

Asset Totali: US$69 milioni

Lanciato nel luglio 2021, il Global X Blockchain ETF segue le performance del Solactive Blockchain Index, concentrandosi su aziende attive in svariati segmenti blockchain. Con il rapporto spese/ricavi più basso della lista (0,5%), possiede 26 titoli, tra cui Coinbase Global, Marathon Digital Holdings e Hut 8 Mining.

Siren NASDAQ NexGen Economy ETF (NASDAQ:BLCN)

Profilo Aziendale

Asset Totali: US$66 milioni

Il Siren NASDAQ NexGen Economy ETF, attivo dal gennaio 2018, è focalizzato su aziende coinvolte nella ricerca, sviluppo e applicazione della tecnologia blockchain. Con 66 titoli e un rapporto spese/ricavi dello 0,68%, vanta tra i suoi principali holdings MicroStrategy, Coinbase Global e Overstock.com.