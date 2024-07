BlockDAG: è legittimo? Previsioni di prezzo e dettagli della presale 2024-2030

BlockDAG è una criptovaluta rivoluzionaria basata su una struttura a grafo aciclico diretto (DAG), che si discosta dalle blockchain tradizionali.

Prioritizzando la sicurezza e l’ecosostenibilità, BlockDAG mira a stabilire nuovi standard di efficienza nel settore delle criptovalute. Questo articolo esamina la legittimità di BlockDAG e il suo potenziale di investimento, oltre a fornire previsioni di prezzo.

Dettagli della presale di BlockDAG

La presale di BlockDAG è strutturata in 45 batch, con i seguenti dettagli attuali:

Prezzo di listing : $0,05

: $0,05 Batch corrente : Batch 18

: Batch 18 Prezzo attuale : $0,0122

: $0,0122 Prezzo del prossimo batch : $0,014

: $0,014 Minatori venduti : 8203

: 8203 Totale vendite minatori in USD : $3,443,940

: $3,443,940 Token venduti : 11,831,623,445.71

: 11,831,623,445.71 Token rimanenti : 21,03 milioni

: 21,03 milioni Importo raccolto: $53,8 milioni

Rivendicazioni di BlockDAG

BlockDAG afferma di essere la prima catena DAG al mondo, con la capacità di gestire da 10.000 a 15.000 transazioni al secondo con commissioni minime e conferme rapide. L’infrastruttura di BlockDAG è progettata per potenzialmente offrire ritorni sull’investimento fino a 30.000 volte.

BlockDAG è legittimo?

Valutazione della legittimità

Per determinare la legittimità di un progetto, consideriamo le informazioni sul proprietario, i dettagli del KYC e l’audit del contratto. Tuttavia, sul sito ufficiale di BlockDAG, queste informazioni non sono state fornite, solitamente presenti nei siti dei token in presale.

Nonostante ciò, non concludiamo che il progetto sia falso. È necessaria un’analisi approfondita per arrivare a una conclusione definitiva.

Discussioni su Reddit sulla legittimità di BlockDAG

Le discussioni su Reddit riguardo alla legittimità di BlockDAG sono per lo più negative. Molti utenti hanno dichiarato che si tratta di una truffa, citando la mancanza di informazioni sulla squadra e la non chiarezza sulla blockchain su cui verrà rilasciato BlockDAG. Un utente ha anche menzionato che l’app di BlockDAG, che doveva essere rilasciata su Appstore e Google Play, non è stata pubblicata come promesso.

Nonostante tutte queste affermazioni, non possiamo concludere che BlockDAG sia una truffa o legittimo. Gli investitori dovrebbero fare le proprie ricerche prima di investire in questo progetto.

Sviluppi recenti di BlockDAG

BlockDAG introduce giveaway da $2M

BlockDAG Network ha introdotto un giveaway da 2 milioni di dollari. Cinquanta vincitori avranno la possibilità di condividere il premio. I passaggi per partecipare al giveaway includono seguire i canali social di BlockDAG, inviare il proprio indirizzo di wallet e completare tutte le quest.

Totale iscrizioni : 81.942

: 81.942 Giorni rimanenti: 54

Previsioni di prezzo di BlockDAG: cos’è BlockDAG?

BlockDAG è una criptovaluta proof-of-work con una struttura DAG, che offre contratti intelligenti, mining sicuro e performance ottimizzate. Ispirato da Bitcoin e Kaspa, BlockDAG si propone come la blockchain layer 1 più avanzata al mondo.

Caratteristiche di BlockDAG

Struttura DAG : permette transazioni più veloci e throughput maggiore.

: permette transazioni più veloci e throughput maggiore. Consenso ibrido : combina Proof-of-Work con meccanismi di consenso DAG.

: combina Proof-of-Work con meccanismi di consenso DAG. Scalabilità : capacità di gestire più transazioni senza rallentamenti significativi.

: capacità di gestire più transazioni senza rallentamenti significativi. Riduzione delle commissioni : meno complessità computazionale e necessità di pool di mining.

: meno complessità computazionale e necessità di pool di mining. Decentralizzazione : rete aperta a tutti i partecipanti per validazione e consenso.

: rete aperta a tutti i partecipanti per validazione e consenso. Sicurezza : combinazione di PoW e consenso DAG senza fork.

: combinazione di PoW e consenso DAG senza fork. Mobile mining: mining accessibile da dispositivi mobili.

Cos’è BDAG?

BDAG è il token nativo della piattaforma BlockDAG, utilizzato per alimentare l’intero ecosistema BlockDAG. La sua offerta massima è di 50 miliardi di monete, con il 66% destinato alla comunità, il 33% alla presale e l’1% al marketing.

BlockDAG è un buon investimento?

BlockDAG offre significativi vantaggi tecnologici e di scalabilità, ma comporta anche rischi notevoli a causa della sua novità e delle incertezze tecniche. Prima di investire, è importante fare una ricerca approfondita e comprendere i rischi coinvolti.

Come acquistare il token BDAG?

BDAG è attualmente disponibile solo tramite presale. Per acquistare BDAG, è necessario collegare il proprio wallet di criptovalute, come Metamask, Trust Wallet o Plus Wallet, e completare la transazione tramite ETH, BNB o USDT. I token saranno distribuiti al termine della presale.