Previsione di Prezzo di InQubeta 2024-2030: è un investimento legittimo?

InQubeta introduce la prima piattaforma al mondo che consente investimenti frazionari in startup di intelligenza artificiale utilizzando i token $QUBE.

Questo articolo esamina le potenzialità di InQubeta come investimento, fornendo un’analisi approfondita delle sue caratteristiche e previsioni di prezzo.

Statistiche di InQubeta

Capitalizzazione di mercato attuale : $2,66 milioni

: $2,66 milioni Offerta circolante : 1,50 miliardi

: 1,50 miliardi Detentori: 15.550

Cos’è InQubeta?

Secondo il suo whitepaper, InQubeta permette alle persone di utilizzare i token $QUBE per investire in startup di intelligenza artificiale tramite una piattaforma crypto. Le startup possono ottenere fondi e connettersi con i sostenitori offrendo ricompense NFT speciali e quote di partecipazione.

Utilità di QUBE

QUBE è un tipo speciale di token progettato per facilitare gli investimenti in startup di intelligenza artificiale. Gli investitori possono guadagnare di più mantenendo i loro token grazie a una tassa del 2% sulle transazioni che viene bruciata e a una tassa del 5% che va a un pool di ricompense. Sulla piattaforma NFT di InQubeta, gli utenti possono investire piccole somme in startup di intelligenza artificiale e ricevere in cambio ricompense NFT.

InQubeta è legittimo?

Valutazione della legittimità

InQubeta è stato sviluppato da Dexola Blockchain Solutions, includendo il token ERC-20, i contratti di staking e una pagina web per la gestione dei token. Hacken ha condotto audit completi dei contratti smart di InQubeta, assegnando un punteggio complessivo di 9.7. La qualità della documentazione e del codice ha ottenuto un punteggio di 9 su 10. La copertura dei test è stata del 100% e la sicurezza ha ottenuto un punteggio perfetto di 10. Tuttavia, sono stati evidenziati rischi come la possibilità del ruolo di amministratore di modificare gli importi delle tasse e i costi di gas aumentati a causa del meccanismo di fee-on-transfer.

Block Audit ha eseguito procedure KYC, verificando l’identità di un membro del progetto.

Governance di QUBE in InQubeta

Il token $QUBE permette ai detentori di partecipare alle decisioni per lo sviluppo, l’operazione e il futuro della piattaforma. I detentori possono proporre miglioramenti, discutere e votare su varie questioni riguardanti la piattaforma.

Come funziona

I detentori di $QUBE possono proporre miglioramenti, nuove funzionalità o cambiamenti per la piattaforma InQubeta. Le proposte vengono discusse dalla comunità di InQubeta per considerare diversi punti di vista. Dopo le discussioni, i detentori di $QUBE votano sulle idee. Più token $QUBE possiedi, maggiore è il peso del tuo voto. Se una proposta riceve abbastanza supporto, il team di InQubeta lavora per implementare i cambiamenti approvati.

Perché investire in QUBE?

QUBE è un token deflazionario ERC20 progettato per gli investitori in criptovalute. Quando acquisti o vendi QUBE, il 2% della transazione viene bruciato e il 5% va a un pool di ricompense. I detentori di QUBE possono guadagnare ricompense tramite staking. QUBE è ideale per chi è interessato a investire in startup di intelligenza artificiale e può essere utilizzato sulla piattaforma NFT di InQubeta.

Previsioni di prezzo di InQubeta

Condizioni per l’aumento delle criptovalute dopo la presale

Le criptovalute tendono ad aumentare in determinate condizioni:

Numero di elenchi sugli exchange.

Familiarità con il token o il marchio del token.

Prezzo di listino e presale rispetto ai benchmark.

Utilità percepita.

Supporto degli influencer.

Roadmap di InQubeta

Fase 1: Avvio

Lancio del sito web.

Verifica del token $QUBE per eventuali problemi.

Inizio delle vendite pubbliche.

Fase 2: Sviluppo

Test dell’app di staking.

Lancio di InQubeta Swap.

Sviluppo della piattaforma di investimento NFT.

Verifica delle prime applicazioni di startup AI.

Fase 3: Lancio

Apertura del marketplace NFT.

Inizio del trading di $QUBE su diversi exchange.

Lancio dell’app di staking.

Introduzione delle prime opportunità tecnologiche AI.

Sviluppo di app per iPhone e Android.

Fase 4: Espansione

Listing su Coin Market Cap e Coin Gecko.

Entrata in più exchange centralizzati.

Lancio di InQubeta Swap.

Fase 5: Espansione maggiore