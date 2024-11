Margini in calo e sfide nel mercato cinese

BMW, uno dei principali produttori automobilistici al mondo, ha recentemente riportato un significativo calo del margine di produzione auto, sceso al 2,3% nel terzo trimestre. Questo rappresenta il valore più basso registrato negli ultimi quattro anni e ben al di sotto dell’obiettivo aziendale di raggiungere almeno il 6% entro il 2024. La situazione è ulteriormente complicata da un richiamo costoso che ha coinvolto fino a 1,5 milioni di veicoli a causa di un difetto nel sistema di frenata fornito da Continental AG.

Impatto del richiamo e della domanda debole

Il richiamo ha costretto BMW ad accantonare quasi 1 miliardo di euro per riparare i difetti, interrompendo temporaneamente le consegne di centinaia di migliaia di veicoli di fascia alta. Questo problema si inserisce in un contesto di domanda vacillante, in particolare in Cina ed Europa, dove le vendite sono state colpite da una riduzione della spesa dei consumatori per beni di lusso. Nel terzo trimestre, le vendite in Cina sono crollate del 30%, un dato allarmante per il mercato più grande di BMW, dove i produttori locali offrono alternative più economiche.

Performance delle vendite e prospettive future

Nonostante le difficoltà, BMW ha registrato un incremento delle vendite di veicoli elettrici, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente per modelli come la berlina i4 e il SUV iX1. Tuttavia, il calo generale delle vendite ha portato a un flusso di cassa negativo di 2,48 miliardi di euro nel terzo trimestre. Il direttore finanziario Walter Mertl ha dichiarato che la domanda in Cina rimarrà debole anche nel prossimo trimestre, evidenziando le sfide che l’azienda deve affrontare. Nonostante ciò, BMW prevede di ridurre i livelli di inventario e mira a raggiungere un flusso di cassa annuo di oltre 4 miliardi di euro.

In sintesi, BMW si trova ad affrontare un periodo di grande incertezza, con margini in calo e vendite che non soddisfano le aspettative. La capacità dell’azienda di adattarsi a queste sfide e di rispondere alle esigenze del mercato sarà cruciale per il suo futuro successo.