Un’opportunità unica per i neolaureati

L’AIPB, Associazione Italiana Private Banking, si prepara a lanciare un’importante iniziativa formativa per i giovani laureati e laureandi, offrendo un Master in Private Banking che rappresenta un’opportunità unica per entrare in un settore in continua evoluzione. Questo programma è progettato per fornire competenze tecniche e soft skills, fondamentali per formare consulenti di alto profilo in grado di gestire le esigenze finanziarie delle famiglie più facoltose d’Italia.

Dettagli dell’Open Day e del Master

Il 7 novembre, presso la sede di Milano, si terrà un Open Day dedicato alla presentazione della nuova edizione del Master. Durante questo evento, i partecipanti potranno approfondire le tematiche del programma e interagire con esperti del settore. Le iscrizioni al Master saranno aperte dal giorno successivo all’Open Day, offrendo così ai giovani la possibilità di intraprendere un percorso formativo di nove mesi, che include un periodo di stage garantito e remunerato presso importanti banche specializzate.

Un settore in crescita e le sue sfide

Il Private Banking è un settore strategico per l’economia italiana, gestendo oltre un terzo della ricchezza nazionale. Con l’aumento della domanda di servizi personalizzati e consulenze finanziarie, è fondamentale formare una nuova generazione di professionisti in grado di affrontare le sfide del mercato. Il Master AIPB si propone di rispondere a questa esigenza, preparando i partecipanti a diventare leader nel settore, grazie a un programma che integra conoscenze tecniche e abilità trasversali.

Requisiti per l’ammissione e modalità di iscrizione

Per partecipare al Master, è necessario essere nati dopo il 1997 e possedere una laurea magistrale in discipline economiche, ingegneria gestionale, scienze politiche, scienze statistiche o giurisprudenza, con un voto minimo di 99/110. Inoltre, è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese. Gli interessati possono iscriversi all’Open Day contattando l’AIPB tramite email o telefono, oppure visitando il sito ufficiale per ulteriori informazioni.