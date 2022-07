BNB Vault: cos’è e come utilizzarlo

in

BNB Vault è una nuova funzionalità di Binance Earn che consente agli utenti di guadagnare entrate da vari prodotti su Binance dal possesso di BNB a lungo termine. Allora, cos’è BNB Vault? Questo articolo illustra i rischi e i rendimenti dell’investimento in questa funzione.

Che cos’è BNB Vault?

BNB Vault è un aggregatore di profitti che rende facile e flessibile per gli utenti trarre profitto dalla detenzione di BNB su vari prodotti all’interno della piattaforma Binance. Ha un’interfaccia semplice, che rende facile per gli utenti acquisire e ricevere più fonti di reddito da BNB di diversi prodotti (prodotti finanziari centralizzati e decentralizzati) integrando numerosi prodotti Binance e l’ecosistema Binance. Questa funzione consente agli utenti di acquistare e detenere BNB a lungo termine per massimizzare i profitti.

È una funzione molto comoda e facile da usare. Gli utenti possono eseguire operazioni per godere dei profitti con un solo clic, allocando automaticamente BNB a diversi prodotti. Inoltre, gli investitori possono prelevare denaro in modo flessibile in qualsiasi momento.

Come calcolare i guadagni di BNB Vault?

Guadagni giornalieri BNB Vault = Nuovi premi token Launchpool + Risparmio flessibile BNB + Defi Staking e altri prodotti.

Esempio: se si picchetta 100 BNB riceverà le seguenti tre fonti di reddito:

Ottieni guadagni Spot dai risparmi flessibili BNB (limite di 100 BNB);

Ricevi ricompense in token da Lauchpool (limite di 100 BNB);

Ottieni entrate dallo staking Defi e da altre fonti di reddito (come l’estrazione mineraria sulla catena BSC in base alle partecipazioni).

BNB Vault è rischioso?

Vault è un prodotto di investimento garantito e flessibile ritiro anticipato o vendita di puntate BNB. Inoltre, lo staking BNB in BNB Vault è incluso nel meccanismo di calcolo BNB e beneficia del calcolatore giornaliero del saldo BNB. Può essere dieci volte più redditizio di puntare BNB. APY (tasso di rendimento annuo) è rettificato per gli utili effettivi e il rischio di BNB Flexible Savings, Defi Staking, Launchpool e potenziale prodotto Earn futuro.

In generale, è il prodotto di investimento più efficace.

Come utilizzare BNB Vault per massimizzare i profitti?

Accedi all’account Binance. Se non hai un account Binance, registrati utilizzando il link qui sotto:

Fai clic sulla scheda Finanza, seleziona Binance Earn. Scorri verso il basso scegli Vai a BNB Vault.

Fai clic su Stake e apparirà la finestra di registrazione di Stake BNB: leggi e accetta i termini del Contratto di servizio Binance, inserisci l’importo di BNB che desidera scommettere e fai clic su “Conferma”.

Dopo la conferma, gli utenti iniziano a trarre profitto da questa funzione. BNB verrà automaticamente assegnato a diversi prodotti su Binance.

Sblocca staking BNB

Fai clic su Annulla per sbloccare lo staking BNB. Ci sono due opzioni per Fast Redemption e Standard Redemption. La funzione Fast Redemption consente agli utenti di prelevare BNB entro lo stesso giorno. Mentre Standard Redemption consente il prelievo BNB il giorno successivo, gli utenti ottengono ancora i profitti di oggi.

Altre funzioni

Gli utenti possono vedere la quantità di puntata BNB nella sezione La mia condivisione. I dettagli dei premi sono mostrati nella sezione I miei premi e cliccano su Cronologia delle distribuzioni per conoscere la cronologia dell’asset allocation ai prodotti.

Conclusione

Sopra ci sono le informazioni che devi sapere prima di investire in BNB Vault. BNB è un aggregatore di profitti da BNB che si combinano da molte fonti di prodotti diverse su BNB come Lauchpool, Savings, Defi Staking, ecc., Tutto su un’unica piattaforma. Apre un sacco di potenziale legato a BNB in futuro.