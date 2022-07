Password di Binance: ecco come modificarla o reimpostarla

in

Stai cercando di cambiare o reimpostare la tua password binance?

Se non hai cambiato la password da un po ‘di tempo, è una buona idea cambiarla.

Per gli scambi di criptovaluta, la sicurezza dovrebbe essere una delle tue priorità più alte.

Ci sono un sacco di incidenti di hacking nel corso degli anni, quindi cambiare frequentemente la password servirà da copertura contro di loro.

Tuttavia, se hai dimenticato la password di Binance, dovrai reimpostarla.

In caso contrario, non potrai accedere al tuo account.

Come cambiare la password di Binance

Per cambiare la password di Binance, devi accedere al tuo account e navigare su “Sicurezza”.

Una volta che sei nella pagina “Sicurezza”, trova l’impostazione “Password di accesso” e fai clic su “Cambia”.

Dopo aver fatto clic su “Cambia”, è necessario inserire la vecchia password.

Se hai dimenticato la vecchia password, non potrai modificarla.

Invece, dovrai ripristinarlo tramite la schermata di accesso di Binance.

Dopo aver inserito la vecchia password, è necessario scegliere una nuova password e reinserirla.

Infine, fai clic su “Conferma modifiche” per modificare la password.

Ecco come puoi cambiare la tua password di Binance:

1. Accedi e fai clic sull’icona del profilo

Innanzitutto, devi accedere al tuo account Binance.

Vai al sito web di Binance e accedi al tuo account se non l’hai già fatto.

Puoi farlo facendo clic sull’icona del menu seguita da “Accedi”.

Tuttavia, è necessario ricordare la password corrente per accedere al proprio account.

Se hai dimenticato la password, l’unica opzione è reimpostarla.

Una volta effettuato l’accesso, vedrai un’icona del profilo nella barra di navigazione in alto.

Fare clic sull’icona del profilo per aprire il menu.

2. Clicca su “Sicurezza”

Dopo aver fatto clic sull’icona del profilo, si aprirà un menu.

Nel menu, vedrai il tuo indirizzo email e se il tuo account è verificato.

Vedrai anche diverse schede tra cui “Sicurezza”, “Identificazione”, “Gestione API” e altro.

La scheda “Sicurezza” ti consente di abilitare 2FA. verifica il tuo account e altro ancora.

Ti consente anche di cambiare la tua password.

Quindi, fai clic su “Sicurezza” per andare alle tue impostazioni di sicurezza.

3. Clicca su “Cambia”

Dopo aver fatto clic su “Sicurezza”, atterrerai sulle tue impostazioni di sicurezza.

Nelle impostazioni di sicurezza, verrà visualizzato un elenco di controllo delle funzionalità di sicurezza che è necessario abilitare.

Ci sono molte funzionalità di sicurezza come 2FA, Codice anti-phishing, Codice anti-phishing e whitelist di ritiro.

C’è anche un’impostazione “Password di accesso”.

L’impostazione “Login Password” ti consente di modificare la tua password Binance.

Scorri verso il basso la pagina fino a trovare l’impostazione “Password di accesso”.

Quindi, fai clic su “Cambia” per modificare la password di accesso.

4. Cambia la tua password di accesso

Dopo aver fatto clic su “Cambia”, atterrerai alla pagina “Cambia password di accesso”.

Nella pagina, vedrai tre campi tra cui “Vecchia password”, “Nuova password” e “Conferma nuova password”.

Innanzitutto, inserisci la tua vecchia password.

Puoi fare clic sull’icona dell’occhio per vedere cosa hai inserito.

Quindi, scegli una nuova password e inseriscila nel campo “Nuova password”.

La password non può essere simile alla vecchia password.

Quindi, inserisci nuovamente la nuova password nel campo “Conferma nuova password”.

Infine, fai clic su “Conferma modifiche” per modificare la password di Binance.

Dopo aver modificato la password, potresti essere disconnesso dal tuo account.

Se lo sei, dovrai accedere al tuo account utilizzando la tua nuova password.

Come reimpostare la password di Binance

Per reimpostare la password di Binance, è necessario fare clic su “Password dimenticata?” nella schermata di accesso di Binance.

Quindi, segui le istruzioni sullo schermo per reimpostare la password.

Dopo aver reimpostato la password, torna alla schermata di accesso di Binance.

Quindi, accedi al tuo account Binance utilizzando la tua nuova password.

Per reimpostare la password di Binance, devi avere accesso alla tua e-mail o al tuo numero di telefono.

Se non hai accesso alla tua e-mail o al tuo numero di telefono, devi contattare l’assistenza Binance per assistenza nel recupero del tuo account.

Ecco come puoi reimpostare la password di Binance:

1. Vai alla schermata di accesso di Binance e fai clic su “Password dimenticata?”

In primo luogo, è necessario visitare il sito Web di Binance.

Puoi visitare il sito web di Binance cliccando su questo link: https://www.binance.com/.

Una volta che sei sul sito web, fai clic su “Accedi”.

Nella schermata di accesso, vedrai un link che dice “Hai dimenticato la password?”.

Il link si trova sotto il pulsante “Accedi”.

Clicca su “Hai dimenticato la password?” per andare allo schermo per reimpostare la password di accesso.

2. Inserisci la tua email o il tuo numero di telefono

Dopo aver fatto clic su “Password dimenticata?”, Atterrerai sullo schermo per reimpostare la password di accesso.

Ci sono due opzioni tra cui puoi scegliere includendo la tua e-mail o il tuo numero di telefono.

Se si desidera utilizzare l’e-mail per reimpostare la password, selezionare la scheda “E-mail”.

D’altra parte, se si desidera utilizzare il numero di telefono per reimpostare la password, selezionare la scheda “Mobile”.

Quindi, inserisci la tua e-mail o il tuo numero di telefono a seconda dell’opzione che hai selezionato.

Binance ti contatterà tramite l’opzione di contatto che hai fornito.

Quindi, fare clic su “Avanti” per procedere al passaggio successivo.

Tieni presente che quando reimposti la password di accesso, non potrai prelevare dal tuo account per 24 ore.

3. Verifica la tua e-mail o il tuo numero di telefono e reimposta la password

Dopo aver fatto clic su “Avanti”, atterrerai al passaggio successivo.

Se hai fornito la tua email, dovrai completare una verifica di sicurezza.

Un codice di 6 cifre verrà inviato alla tua email.

Controlla la tua casella di posta per il codice a 6 cifre.

Quindi, inserisci il codice a 6 cifre che ti viene inviato da Binance e fai clic su “Invia”.

Dopo aver inserito il codice a 6 cifre corretto, atterrerai sullo schermo per reimpostare la password.

Sullo schermo, ci saranno due campi tra cui “Nuova password” e “Conferma password”.

Scegli una nuova password nel campo “Nuova password”.

Quindi, inserisci nuovamente la password scelta nel campo “Conferma password”.

Infine, fai clic su “Invia” per reimpostare la password di Binance.

Ora sarai in grado di accedere a Binance utilizzando la nuova password che hai impostato!

Conclusione

La modifica della password di Binance è importante a causa di due fattori.

In primo luogo, impedisce al tuo account di essere violato dalla forza bruta.

Se la password corrente è debole, è una buona idea cambiarla.

Una password complessa è costituita da un mix di lettere, numeri e simboli.

In secondo luogo, funge da copertura contro gli hacker.

Tieni presente che quando cambi o reimposti la password di Binance, non sarai in grado di effettuare prelievi per le prossime 24 ore.