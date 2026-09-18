Il rendimento dei Treasury supera il 5% e le conseguenze si avvertono su mutui, azioni e debito pubblico.

Il mercato obbligazionario globale è in forte tensione a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia, che riaccende le preoccupazioni sull’inflazione e spinge le grandi banche centrali a mantenere i tassi di interesse più alti per un periodo prolungato. In questo contesto, gli investitori osservano da vicino i movimenti dei rendimento dei titoli di Stato, soprattutto negli Stati Uniti, dove il benchmark a 10 anni ha toccato per breve tempo il livello di 5,011%.

Rendimenti US al di sopra del 5%: dinamiche e cause

Il picco del Treasury decennale

Il 15 settembre, il Treasury decennale ha raggiunto un picco intraday di 5,041%, chiudendo la contrattazione intorno al 5,01%. Parallelamente, il titolo a 30 anni ha scalato a 5,401%, il valore più alto dal giugno 2007, e il rendimento a 2 anni si è attestato a 4,648%. Questi valori superano la soglia psicologica del 5%, segnalando una crescente pressione sui mercati obbligazionari. L’aumento è alimentato da un fabbisogno di finanziamento pubblico più intenso, dalla continuità della crescita economica e dalle ingenti emissioni societarie legate agli investimenti in intelligenza artificiale.

Effetto sui mercati del credito

Rendimenti più alti si traducono in costi di finanziamento più onerosi per famiglie e imprese: i mutui a tasso fisso tendono a salire, così come i prestiti alle imprese. Il risultato è una potenziale decelerazione della crescita economica, mentre le obbligazioni diventano più attraenti rispetto alle azioni, che rimangono valutate a livelli storicamente elevati. La recente decisione del Tesoro statunitense di estendere il programma di riacquisto a 6 miliardi di dollari di debito con scadenze tra 10 e 20 anni, triplicando l’intervento precedente, non è riuscita a invertire la tendenza al rialzo dei rendimenti.

Reazioni europee e pressione energetica

Yield dei titoli sovrani europei

Il rialzo dei rendimenti si è rispecchiato anche in Europa. Il decennale francese è salito al 4,50%, quello italiano si è posizionato intorno al 4,40% e il Bund tedesco a 10 anni ha toccato il 3,538%, il livello più alto degli ultimi 15 anni. Il Treasury trentennale statunitense è rimasto vicino al massimo dal 2007, confermando la trasmissione globale di tensioni monetarie. La Banca Centrale Europea ha recentemente innalzato il tasso sui depositi di 25 punti base, portandolo al 2,5%, e avverte che l’inflazione potrebbe rimanere sopra l’obiettivo per un periodo prolungato.

Impatto dei prezzi dell’energia

I prezzi dell’energia continuano a fungere da volano per l’inflazione. Il Brent è scambiato intorno ai 107 dollari al barile, mentre il WTI si aggira su 103 dollari. Gli attacchi alle infrastrutture energetiche saudite e le tensioni nello Stretto di Hormuz alimentano ulteriori timori sulla continuità delle forniture. In Europa, il gas naturale ha raggiunto livelli sopra i 79 €/MWh, contribuendo a una pressione al rialzo sull’inflazione e sui costi di trasporto. Questa combinazione di fattori strutturali rende più difficile per le banche centrali ridurre i tassi nel breve periodo.

Prospettive di politica monetaria e debito pubblico

Le aspettative di mercato indicano un ulteriore rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, con una probabile decisione di aumentare i tassi di riferimento di 25 punti base, portandoli nel range 3,75-4,00%. L’inflazione annuale negli USA si attesta al 3,4%, spinta principalmente dai costi energetici. Parallelamente, il debito pubblico americano ha superato i 40 miliardi di dollari e si prevede che supererà i 41,1 miliardi, imponendo nuove sfide di bilancio. Di fronte a questi scenari, gli investitori esteri stanno gradualmente orientando i propri portafogli verso le azioni statunitensi, con acquisti di equity pari al 2,8% del PIL, superando per la prima volta dal 2000 il 2% destinato ai Treasury.