Investire in resort turistici: perché Ivory Villas & Resort è una scelta vincente

Un resort che unisce il piacere del relax alla redditività di un investimento immobiliare. Scopri come Ivory Villas & Resort sta attirando l'attenzione degli investitori

Nel panorama immobiliare attuale, gli investitori cercano sempre più prodotti che offrano valore realechiaro status legale e potenziale di generazione di flussi di cassa. In questo contesto, Ivory Villas & Resort si distingue come un punto di riferimento nella zona occidentale di Hanoi, grazie al suo innovativo modello a doppio valore.

Mentre molti investitori si concentrano esclusivamente sull’apprezzamento del valore degli immobili, c’è una crescente domanda per prodotti che possano essere utilizzati e sfruttati immediatamente, con risultati pratici e tangibili. È per questo che il settore immobiliare turistico, con il suo potenziale di generazione di reddito, sta attirando un rinnovato interesse.

Una posizione strategica e un ecosistema completo

Ivory Villas & Resort si trova sulla Strada Statale 6, a un’altitudine di circa 200 metri sul livello del mare, offrendo una vegetazione lussureggiante e ampie viste sulle montagne e sulle foreste. La sua posizione strategica è ulteriormente valorizzata dall’ampliamento previsto della Strada Statale 6, che porterà il tratto a 6-8 corsie e ridurrà il tempo di percorrenza dal centro di Hanoi al cantiere a soli 40-45 minuti.

Le fasi 1 e 2 del progetto sono già operative, con tassi di occupazione superiori al 95% durante l’alta stagione. Questo successo operativo è confermato dalle testimonianze dei proprietari, che riportano tassi di occupazione costantemente superiori all’80% durante la stagione estiva e camere spesso al completo nei fine settimana.

Un modello patrimoniale unico

Ivory Villas & Resort offre un modello patrimoniale ben definito: utilizzare le ville per il tempo libero quando necessario, sfruttarle quando non in uso e accumularne valore nel tempo. Questo approccio permette ai proprietari di godere delle proprietà per il proprio svago e, allo stesso tempo, di trarre benefici economici quando non le utilizzano.

Un investimento con valore a lungo termine

Oltre alla sua efficienza operativa, Ivory Villas & Resort si distingue per il suo valore sostenibile. Il progetto offre una proprietà legale a lungo termine, trasformando le ville in beni preziosi che possono essere utilizzati, sfruttati e tramandati alle generazioni future.

I residenti avranno accesso a un ecosistema completo di oltre 100 servizi, che includono ristoranti asiatici ed europei, servizi benessere, caffè in riva al lago, concerti a tema naturalistico e una vasta gamma di attività all’aperto come kayak, zipline, pickleball, giardini zen e sentieri illuminati.

Con il continuo miglioramento delle infrastrutture e la crescente domanda di resort suburbani, le proprietà con posizioni privilegiate, status giuridico a lungo termine e potenziale di generazione di flussi di cassa sostenibili saranno sempre più apprezzate dal mercato.

Ivory Villas & Resort, un progetto della società per azioni Archi Reenco Hoa Binh, si estende su 66 ettari e sorge nella comune di Luong Son, provincia di Phu Tho. Grazie al collegamento diretto con la Strada Statale 6 e al continuo miglioramento delle infrastrutture di trasporto, il complesso si trova a soli 45 minuti di auto dal centro di Hanoi, rappresentando una comoda meta turistica suburbana per i residenti della città.

Ufficialmente operativo dalla fine del 2020, Ivory Villas & Resort è uno dei pochi progetti immobiliari turistici esistenti che possiede un sistema completo di infrastrutture, paesaggistica e servizi, registrando una stabile efficienza operativa nel corso di molti anni.

Con tutti gli elementi necessari: flusso di cassa prontamente disponibile, valore reale comprovato, quadro giuridico trasparente e a lungo termine, un ecosistema completo e soprattutto un livello di prezzo ancora nelle fasi iniziali di sviluppo, Ivory Villas & Resort non è solo una scelta di vacanza di alto livello, ma anche un’opportunità per possedere un bene sicuro e redditizio con un eccezionale potenziale di crescita a lungo termine.