Guida completa agli investimenti immobiliari a Bali per stranieri nel 2026

Scopri le migliori strategie per investire nel mercato immobiliare di Bali nel 2026, con rendimenti fino al 18% e consigli pratici per stranieri.

Bali continua a essere una delle destinazioni più attraenti per gli investitori immobiliari stranieri, offrendo rendimenti lordi da locazione che vanno dal 10% al 18% nelle zone più prestigiose. Con un mercato turistico in costante crescita e un apprezzamento del capitale che ha raggiunto il 15-25% annuo in aree strategiche, l’isola rappresenta un’opportunità unica per chi cerca rendimenti elevati.

Tuttavia, investire come straniero richiede una comprensione approfondita delle strutture legali, dei requisiti di budget e delle strategie di investimento. Questa guida ti aiuterà a navigare nel complesso mercato immobiliare di Bali, fornendo informazioni dettagliate su come pianificare il tuo investimento, dalla scelta della proprietà alla gestione degli affitti.

Le opportunità di investimento nel mercato immobiliare di Bali

Il mercato immobiliare di Bali offre diverse opportunità di investimento, a seconda del budget e degli obiettivi. Le zone più prestigiose come Canggu, Seminyak e Uluwatu garantiscono rendimenti lordi da locazione del 10-18% mentre aree emergenti come Pererenan e Seseh offrono un potenziale di apprezzamento del capitale ancora più elevato.

Per chi ha un budget compreso tra 80.000 e 120.000 dollari è possibile acquistare una villa in affitto in zone emergenti, mentre con un budget di 150.000-250.000 dollari si possono ottenere le migliori opportunità di rendimento da locazione. Per investimenti più consistenti, è possibile considerare la struttura societaria PT PMA che offre un titolo di proprietà equivalente a quello di piena proprietà.

Le strutture legali per gli investimenti immobiliari

Gli stranieri non possono detenere direttamente il titolo di proprietà Hak Milik in Indonesia. Tuttavia, esistono tre strutture legali che offrono un controllo effettivo sulla proprietà:

Hak Sewa Un contratto di locazione a lungo termine che conferisce diritti esclusivi di utilizzo, sviluppo, sublocazione e rivendita per un periodo di 25-30 anni estendibile fino a 50-80 anni .

Un contratto di locazione a lungo termine che conferisce diritti esclusivi di utilizzo, sviluppo, sublocazione e rivendita per un periodo di estendibile fino a . Hak Pakai Un titolo di proprietà registrato dal governo, disponibile per chi possiede un permesso di soggiorno valido (KITAS, KITAP), che garantisce fino a 80 anni di proprietà legale.

Un titolo di proprietà registrato dal governo, disponibile per chi possiede un permesso di soggiorno valido (KITAS, KITAP), che garantisce fino a di proprietà legale. PT PMA Una società a capitale straniero che detiene terreni con titolo HGB offrendo la più solida sicurezza di proprietà a lungo termine.

Strategie di investimento per massimizzare i rendimenti

Per massimizzare i rendimenti, è fondamentale scegliere la strategia di investimento più adatta alle proprie esigenze. Gli investitori possono optare per l’acquisto per affitto, l’acquisto per mantenere, l’acquisto su progetto o il land banking, a seconda del proprio budget e degli obiettivi di investimento.

Ad esempio, un investitore che acquista una villa in affitto a Pererenan con un rendimento lordo del 14% e un apprezzamento annuo del 20% otterrà un rendimento totale a 5 anni significativamente migliore rispetto a un investitore che acquista una villa a Canggu con un rendimento lordo del 10% e un potenziale di apprezzamento residuo limitato.

Le zone migliori per investire a Bali

La scelta della zona è cruciale per il successo dell’investimento. Le zone più prestigiose come Canggu e Seminyak offrono rendimenti da locazione elevati e un alto tasso di occupazione, mentre aree emergenti come Pererenan e Seseh offrono il miglior rapporto qualità-prezzo con un alto potenziale di apprezzamento nei prossimi 5 anni.

Per chi cerca stabilità e liquidità in uscita, Seminyak è la scelta migliore, mentre per chi è interessato a investimenti immobiliari e sviluppo ecocompatibile, Tabanan e Pasut rappresentano un’opzione interessante.

Come investire nel mercato immobiliare di Bali da straniero

Investire nel mercato immobiliare di Bali come straniero richiede una procedura accurata e una due diligence approfondita. È fondamentale definire i propri obiettivi di investimento e il budget, scegliere la struttura proprietaria più adatta e selezionare le proprietà in base alla zonizzazione e alla conformità legale.

Prima di fare qualsiasi offerta, è essenziale verificare la zonizzazione tramite KKPR e rivolgersi a un notaio indipendente specializzato in PPAT. È inoltre importante eseguire una due diligence completa, verificando i permessi di costruzione (PBG e SLF) e la conformità OSS.

Una volta completata la due diligence, è possibile fare un’offerta basata su dati di vendita comparabili e negoziare le condizioni dell’immobile. Dopo aver firmato il contratto di locazione o l’atto di acquisto PT PMA è necessario registrarsi presso l’ufficio del catasto BPN e avviare le operazioni di noleggio ottenendo la licenza Pondok Wisata e il NIB.

Per evitare errori comuni, è fondamentale non saltare la verifica della zonizzazione, non utilizzare accordi di nomina illegali, non pagare acconti prima della due diligence e non acquistare immobili senza i permessi di costruzione validi.