BONK: cos’è La Moneta Meme a Tema Cane di Solana

BONK è una criptovaluta a tema cane che ha ottenuto un notevole successo all’interno della comunità Solana.

Considerata il “livello sociale” di Solana, BONK ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di oltre 1,5 miliardi di dollari.

Introduzione a BONK

BONK è nato dal crollo di FTX nel novembre 2022, con l’intento di unire la comunità Solana. Nel dicembre 2023, BONK ha visto la sua capitalizzazione di mercato salire oltre il miliardo di dollari, facendo esaurire gli smartphone Solana Saga dopo che i commercianti hanno realizzato che l’airdrop di BONK incluso con i telefoni valeva più dei dispositivi stessi.

Cos’è BONK?

BONK è una criptovaluta basata su Solana che funge da “moneta meme e livello sociale” della rete. Ha un ecosistema che comprende DEX, dapp, NFT e, naturalmente, una mascotte a forma di cane. Attualmente, BONK è la sesta moneta meme più grande e la 63esima criptovaluta per capitalizzazione di mercato, secondo CoinGecko.

Origini e Sviluppo

Dopo lo scandalo di FTX e il conseguente crollo, 22 sviluppatori di Solana hanno deciso di creare una moneta comunitaria con un ecosistema utile e a tema cane. Il team centrale di BONK rimane anonimo, ma ha dichiarato di avere esperienza nella costruzione di prodotti DeFi, NFT e altri su Solana.

Poco dopo il lancio del token nel dicembre 2022, la comunità di Solana ha ricevuto un airdrop di BONK del valore di circa 300 dollari per Natale, che ora vale oltre 550.000 dollari. Questo è stato fatto per unire e premiare la comunità per aver superato un anno difficile.

L’Ecosistema di BONK

L’ecosistema di BONK comprende 129 integrazioni, con sette progetti chiave. Tra questi ci sono BONKbot, un bot di trading su Telegram, e BONKSwap, un market maker automatico (AMM). Altri progetti includono Moonwalk, una piattaforma di fitness gamificata, BuyBONK, un ponte cross-chain per acquistare BONK, e OpenBONK, uno scambio decentralizzato.

BONK ha anche una forte presenza nel settore degli NFT, distribuendo il 21% della sua offerta di token a 40 progetti NFT attivi su Solana. Nel 2023 è stata rilasciata una collezione di NFT ispirata a BONK chiamata BONKz.

L’Origine del Nome BONK

Il nome BONK fa riferimento a una serie di meme in cui i cani, principalmente Shiba Inu, vengono colpiti sulla testa con martelli accompagnati dal suono ‘bonk’. Questo meme ha avuto origine da un post su Instagram del 2019 e si è diffuso rapidamente su Twitter e Reddit.

Piani Futuri per BONK

Dal suo airdrop iniziale nel Natale del 2022, BONK si è concentrato sul rafforzamento della comunità di Solana. La BONKDAO, una organizzazione autonoma decentralizzata, è stata incaricata di gestire il 15,8% dell’offerta totale di BONK, permettendo alla comunità di decidere il futuro dell’ecosistema.

La DAO ha votato su proposte che includono la creazione di video tutorial per il voto, il finanziamento di campagne di marketing e il burning di token del tesoro. I contributori che ricevono token BONK per finanziare i loro progetti hanno un piano di vesting di tre anni, incentivandoli a rimanere a lungo termine.

BONK è un esempio di come una comunità può unirsi per creare qualcosa di positivo dopo un periodo di crisi. Con il suo focus sull’integrazione della comunità e sulla trasparenza, BONK ha il potenziale per diventare una forza significativa all’interno dell’ecosistema Solana. Tuttavia, come in ogni progetto crittografico, è essenziale fare ricerche approfondite e valutare attentamente i rischi prima di investire.

Avvertenza

Le criptovalute sono asset finanziari ad alto rischio e volatilità. È fondamentale condurre ricerche approfondite e prendere decisioni informate prima di intraprendere qualsiasi azione legata alle criptovalute. Assicurati di comprendere e rispettare le leggi applicabili nella tua regione e paese.