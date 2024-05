Cosa sono le Parachain? Il Segreto di Polkadot Spiegato

Le parachain di Polkadot offrono un approccio tecnico unico per ottenere scalabilità e interoperabilità tra blockchain.

Con un numero sempre crescente di progetti blockchain, diventa sempre più importante garantire l’interoperabilità e la scalabilità tra queste reti.

Introduzione alle Parachain

Polkadot propone una soluzione a questa sfida attraverso le “parachain”, un approccio tecnico che permette a blockchain distinte di scalare e lavorare insieme in modo efficace e sicuro, sfruttando le garanzie di sicurezza, isolamento e comunicazione della rete Polkadot.

Cos’è una Parachain?

Diversamente dalla maggior parte delle altre blockchain come Ethereum, Polkadot non è costruito per avere una grande funzionalità intrinseca. Invece, Polkadot agisce come una “Relay Chain” su cui possono essere ospitate più blockchain parallele di livello 1, conosciute come parachain.

Queste blockchain possono essere create per casi d’uso specifici e poi connesse per formare un “internet delle blockchain”. Tutte queste blockchain possono utilizzare nativamente il token DOT di Polkadot come valuta comune.

Struttura e Funzionamento

La Relay Chain non supporta direttamente smart contract, dapp o il trasferimento di asset. Piuttosto, lavora per trovare un consenso tra le diverse parachain che svolgono le funzioni più visibili all’esterno. Questo livello di base, chiamato “Layer-0 blockchain”, utilizza un meccanismo di consenso proof-of-stake, simile a Ethereum dopo il suo Merge nel 2022.

Il meccanismo di consenso utilizza il Blind Assignment for Blockchain Extension (BABE), derivato dal protocollo Ouroboros, creato dallo scienziato informatico Aggelos Kiayias e condiviso da Cardano.

Le parachain costruite intorno a Polkadot possono inviare non solo token, ma anche dati tra loro. Ciò significa che gli sviluppatori possono costruire servizi che sfruttano più parachain distinte, piuttosto che una singola catena.

Differenze tra Parachain e Sidechain

Le parachain presentano alcune somiglianze con le “sidechain”, blockchain separate ma collegate costruite su reti come Ethereum. Tuttavia, ci sono differenze significative. Le sidechain hanno il proprio meccanismo di consenso e token, mentre le parachain su Polkadot condividono lo stesso meccanismo di consenso della Relay Chain.

La Rete Kusama

Un componente chiave del network di Polkadot è la rete Kusama. Questa rete funge da ambiente di pre-produzione per Polkadot, consentendo agli sviluppatori di parachain di testare nuove idee. Kusama condivide molte delle caratteristiche principali di Polkadot, ma con una governance meno rigida, permettendo ai nuovi progetti di risolvere eventuali problemi tecnici e costruire una base di utenti fedele.

Utilizzo delle Parachain

Gli sviluppatori stanno attualmente costruendo parachain per una vasta gamma di casi d’uso. Alcuni esempi includono:

Finanza decentralizzata (DeFi) : creando piattaforme di prestito e scambio decentralizzate.

: creando piattaforme di prestito e scambio decentralizzate. Gaming : sviluppando giochi che utilizzano asset digitali su diverse blockchain.

: sviluppando giochi che utilizzano asset digitali su diverse blockchain. Social Media: implementando piattaforme social che garantiscono la privacy e la sicurezza dei dati.

Come Avviare una Parachain

Per guadagnare un posto nella rete Polkadot, i progetti devono partecipare a delle aste competitive. Queste aste determinano quali progetti possono connettersi alla Relay Chain e quando. Il numero di posti disponibili è limitato intenzionalmente per aumentare la competizione all’interno dell’ecosistema.

Una volta che un progetto ottiene uno di questi preziosi slot, il lease dura circa 96 settimane. Sulla rete Kusama, questi lease durano un massimo di 48 settimane.

Il Futuro delle Parachain

La Relay Chain di Polkadot è destinata a un importante aggiornamento, il Join-Accumulate Machine (JAM), che apporterà cambiamenti significativi al funzionamento della Relay Chain. Questo aggiornamento consentirà alla Relay Chain di eseguire “servizi” più generici, inclusi smart contract, supportando al contempo le parachain esistenti basate su Substrate.

La Web3 Foundation sta attualmente offrendo premi significativi per gli sviluppatori che implementano JAM, incentivando l’innovazione nell’ecosistema.

Le parachain di Polkadot rappresentano un avanzamento tecnologico significativo per la scalabilità e l’interoperabilità delle blockchain. Con la continua evoluzione del loro ecosistema e l’imminente aggiornamento JAM, Polkadot è posizionato per diventare una piattaforma cruciale nel mondo delle criptovalute. Tuttavia, come con qualsiasi investimento in criptovalute, è fondamentale fare ricerche approfondite e valutare attentamente i rischi.

Le criptovalute sono asset finanziari con alto rischio e volatilità. È essenziale condurre ricerche approfondite e prendere decisioni informate prima di intraprendere qualsiasi azione legata alle criptovalute. Assicurati di comprendere e rispettare le leggi applicabili nella tua regione e paese.