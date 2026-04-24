Bonus bollette 2026: conviene di più il potenziamento o l’extra-bonus da 60 euro?

Il quadro degli aiuti sulle bollette domestiche è cambiato con il D.L.

n. 21/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 aprile 2026. Il provvedimento ridefinisce l’erogazione del sostegno per l’energia elettrica introducendo due strumenti distinti: un bonus ordinario rafforzato e un nuovo extra-bonus da 60 euro. Pur avendo lo stesso obiettivo—alleggerire la spesa energetica delle famiglie—le due misure seguono logiche differenti: una si attiva in modo automatico per chi ha i requisiti; l’altra richiede condizioni aggiuntive e la disponibilità del fornitore a riconoscerla.

Per orientarsi è utile conoscere limiti e modalità di applicazione: il decreto mantiene soglie ISEE differenziate per il bonus tradizionale e amplia la platea potenziale dell’agevolazione facoltativa, ma la apre solo a chi rispetta anche specifici parametri di consumo. In questa guida sintetica spiego come funzionano i due aiuti, chi ne beneficia automaticamente e quali verifiche pratiche devono fare le famiglie per non perdere opportunità.

Cosa prevedono le due misure

Il D.L. struttura l’intervento su due binari. Il primo è il bonus ordinario, pensato per le famiglie in maggiore difficoltà economica; il secondo è un extra-bonus temporaneo e condizionato. La distinzione chiave riguarda la natura dell’erogazione: il primo è un diritto automatico per chi soddisfa i requisiti ISEE, mentre il secondo è una possibilità che dipende anche da criteri tecnici legati ai consumi e dalla scelta del fornitore. Questa separazione cambia il rapporto tra utente e gestore e richiede attenzione nella lettura delle comunicazioni commerciali.

Il bonus ordinario potenziato

Il contributo collegato al bonus sociale elettrico è stato aumentato: la quota aggiuntiva passa da 200 a 315 euro per ogni nucleo che ne ha diritto. Le soglie ISEE restano invariate: 9.796 euro per la generalità dei nuclei e 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Sul piano operativo non serve presentare una nuova domanda: chi ha un ISEE valido che rientra nei limiti vedrà applicato lo sconto in bolletta in modo automatico, secondo le procedure già previste per il bonus sociale.

Il nuovo extra-bonus da 60 euro

Accanto al potenziamento esiste un contributo aggiuntivo da 60 euro, destinato a durare nel 2026 e nel 2027. La norma estende la platea potenziale fino a nuclei con ISEE fino a 25.000 euro, ma introduce requisiti di consumo precisi: serve un uso limitato dell’energia, con consumi inferiori a 0,5 MWh nei primi due mesi del 2026 e sotto 3 MWh nell’anno precedente. Questi criteri selezionano fortemente i beneficiari reali, escludendo molte famiglie che pur avendo un ISEE adeguato non soddisfano il requisito dei consumi.

Natura facoltativa e ruolo del fornitore

Il punto più rilevante è che il bonus da 60 euro non è riconosciuto automaticamente né è imposto ai venditori: il decreto prevede che il contributo possa essere erogato dal singolo fornitore nel rispetto delle regole di trasparenza definite da ARERA. Di conseguenza anche i clienti che soddisfano ISEE e limiti di consumo potrebbero non riceverlo se il proprio operatore decide di non applicarlo o se non comunica chiaramente le condizioni. Questo crea una situazione di incertezza che richiede attenzione alle comunicazioni commerciali e alle bollette.

Implicazioni pratiche e consigli per le famiglie

Per orientarsi nella nuova cornice è essenziale che le famiglie verifichino due cose: il proprio ISEE 2026 e i dati reali dei consumi elettrici riportati in bolletta o nelle fatture storiche. Chi rientra nelle soglie più basse otterrà il potenziamento automatico fino a 315 euro; chi ha un ISEE superiore ma non oltre i 25.000 euro può ambire all’extra-sconto solo se i consumi sono molto contenuti e se il fornitore decide di riconoscerlo. In pratica aumenta l’importanza di monitorare il proprio profilo di consumo e di leggere con attenzione le offerte e le comunicazioni di prezzo del venditore.

Passi concreti da seguire

Controllare l’ISEE aggiornato, verificare le soglie storiche dei consumi e annotare le comunicazioni del fornitore sono azioni immediate e pratiche. È utile anche consultare il sito di ARERA per le indicazioni sulla trasparenza e per eventuali segnalazioni. Se la famiglia pensa di avere diritto all’extra-bonus è consigliabile contattare il proprio operatore per chiedere conferma e i criteri di applicazione: solo così si può trasformare la possibilità in beneficio concreto.