Bonus Imprese 2024: Elenco Completo e Aggiornato

Nel 2024, il governo ha introdotto una serie di bonus e agevolazioni per sostenere le imprese italiane.

Questi incentivi, previsti dalla Legge di Bilancio 2024 e da altri decreti correlati, sono rivolti a piccole, medie e grandi aziende operanti in vari settori. Di seguito, una guida dettagliata su come funzionano e come richiederli.

Superbonus Lavoro 2024

Il Decreto Primo Maggio ha confermato il “Superbonus Lavoro”, un incentivo fiscale per le imprese che assumono nuovi dipendenti, con particolare attenzione ai lavoratori svantaggiati come giovani under 30, percettori di Assegno di Inclusione e disoccupati. L’agevolazione consiste in una maxi deduzione fiscale IRES o IRPEF, che varia:

120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato.

130% per i lavoratori svantaggiati, come persone con disabilità, giovani, donne con almeno due figli minorenni, ex percettori del reddito di cittadinanza senza requisiti per l’Assegno di Inclusione, minori in situazioni familiari difficili, lavoratori in regioni con PIL pro capite inferiore alla media UE27 e tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

Bonus Digitalizzazione Imprese

Il bonus digitalizzazione imprese 2024 è un credito d’imposta introdotto per favorire la digitalizzazione e la svolta green delle imprese. Si tratta di un tax credit PNRR che va dal 5% al 45% ed è riconosciuto per i nuovi investimenti effettuati nel biennio 2024-2025. Può essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24 e spetta a tutte le imprese residenti in Italia.

Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0

Il Decreto Primo Maggio ha introdotto due misure di autoimpiego: “Autoimpiego Centro-Nord Italia” e “Resto al Sud 2.0”. Questi incentivi sono destinati a giovani under 35, disoccupati da almeno 12 mesi, persone in condizioni di marginalità e vulnerabilità sociale, donne inoccupate, inattive e disoccupate, nonché disoccupati beneficiari di ammortizzatori sociali. Gli incentivi includono:

Voucher per l’acquisto di beni e servizi necessari per avviare l’attività.

Contributi a fondo perduto per investimenti fino a 120.000 euro e per investimenti oltre i 120.000 euro fino a 200.000 euro.

Agevolazioni ZES Unica Sud

La ZES Unica Mezzogiorno è una zona economica speciale che offre speciali condizioni per le imprese operanti nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise. Le agevolazioni includono un credito d’imposta compensabile con i debiti fiscali e tasse per l’acquisizione di beni strumentali.

Nuovo Bonus Giovani 2024

Questo bonus promuove l’occupazione giovanile stabile attraverso incentivi ai datori di lavoro che assumono giovani under 35 con contratti a tempo indeterminato o stabilizzano dipendenti a tempo determinato. Prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite di 500 euro al mese per un massimo di 24 mesi.

Bonus Donne 2024

Il bonus donne 2024 favorisce la parità di opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate. I datori di lavoro che assumono lavoratrici svantaggiate possono beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, nel limite di 650 euro al mese, per un massimo di 24 mesi.

Bonus ZES

Il bonus ZES prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono personale non dirigenziale a tempo indeterminato nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno.

Esoneri Contributi Beneficiari ADI o SFL

Le imprese che assumono a tempo indeterminato percettori di Assegno di Inclusione o Supporto Formazione e Lavoro hanno diritto all’esonero del 100% dei contributi (fino a 8.000 euro annui), mentre per assunzioni a tempo determinato o stagionale l’esonero è al 50% (fino a 4.000 euro annui).

Bonus Energia Imprese

Dal 1° gennaio 2024, il pacchetto di incentivi per le imprese energivore è stato rinnovato, con sconti e incentivi specifici per le aziende ad alto consumo energetico.

Bonus Transizione Energetica 5.0

Questo credito d’imposta, del valore compreso tra il 5% e il 45%, supporta gli investimenti aziendali mirati alla riduzione dei consumi energetici. È atteso per l’inizio delle richieste a breve.

Sgravi Assunzioni Donne Vittime di Violenza

La Legge di Bilancio 2024 prevede lo sgravio contributivo per le assunzioni di donne vittime di violenza, con l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 8.000 euro annui.

Bonus Contributivo Parità di Genere

Questo bonus offre uno sgravio dell’1% sui contributi complessivi per i datori di lavoro privati che promuovono la parità di genere, con un massimo di 50.000 euro.

Nuova Sabatini

Rifinanziata con 100 milioni di euro per il 2024, la Nuova Sabatini sostiene gli investimenti in beni strumentali da parte di micro, piccole e medie imprese.

Bonus Imprese Sud

I Bonus Sud 2024 includono agevolazioni, contributi e finanziamenti per chi avvia o sviluppa attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.

Fondo PMI Creative

Il Fondo PMI Creative, rifinanziato per il 2024, finanzia progetti in ambito culturale e creativo attraverso contributi a fondo perduto e altre agevolazioni.

Fondo Crescita Sostenibile per le Imprese del Sud

Dal 10 luglio 2024 è possibile presentare domanda per “Specializzazione intelligente”, una misura del Fondo per la crescita sostenibile destinata alle imprese del Sud.

Bonus Turismo Calabria

Il bando Kaire 2024 riconosce incentivi per l’assunzione di lavoratori disoccupati svantaggiati e lavoratori con disabilità nella filiera turistica della Calabria.

Bando Nuove Imprese 2024 Roma e Provincia

Il bando offre contributi a fondo perduto fino a 2.500 euro per incentivare la nascita di nuove aziende a Roma e provincia.

Bando Rinnova Veicoli Lombardia

La Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi contributi per le imprese che sostituiscono veicoli inquinanti con veicoli ecologici, con finanziamenti fino a 30.000 euro.