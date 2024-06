Incentivi Assunzioni 2024: Guida Completa alle Agevolazioni Attive

Nel 2024, il governo italiano ha introdotto una serie di incentivi e agevolazioni per favorire l’assunzione di diverse categorie di lavoratori.

Questi incentivi, previsti dalla Legge di Bilancio 2024 e da altri decreti correlati, offrono sgravi contributivi e sostegni economici per le imprese che decidono di assumere nuovi dipendenti. In questa guida, esploreremo tutti gli incentivi per le assunzioni disponibili nel 2024, chi può beneficiarne e come richiederli.

Cos’è un Incentivo per le Assunzioni?

Gli incentivi per le assunzioni sono benefici normativi o economici riconosciuti ai datori di lavoro che assumono determinate categorie di persone, spesso lavoratori svantaggiati. Questi contributi pubblici servono a sostenere una parte del costo del lavoro, offrendo una riduzione parziale o totale dei contributi previdenziali per un determinato periodo.

Elenco degli Incentivi per le Assunzioni 2024

Ecco un elenco dettagliato di tutti i bonus e gli incentivi per le assunzioni disponibili nel 2024:

1. Nuovo Bonus Giovani

Il Decreto Primo Maggio 2024 introduce un nuovo bonus per l’occupazione giovanile stabile. Questo incentivo offre ai datori di lavoro privati un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, fino a un massimo di 500 euro al mese per 24 mesi, per l’assunzione di giovani under 35.

2. Superbonus Lavoro 2024

Il Superbonus Lavoro 2024, introdotto dal Decreto Primo Maggio, premia le imprese che assumono nuovi dipendenti, con una deduzione fiscale IRES o IRPEF massimizzata al 120% e al 130% per i lavoratori svantaggiati.

3. Bonus Donne 2024

Questo incentivo, rivolto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratrici svantaggiate, prevede un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali, fino a 650 euro al mese per un massimo di 24 mesi.

4. Bonus ZES

Il Bonus ZES offre un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato in aziende situate nelle Zone Economiche Speciali del Mezzogiorno.

5. Bonus Autoimpiego Centro Nord

Questo incentivo prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali per i disoccupati, inattivi o inoccupati under 35 che avviano un’attività imprenditoriale nei settori strategici entro il 31 dicembre 2025.

6. Bonus Assunzioni Neo Mamme

La Legge di Bilancio 2024 include specifiche agevolazioni per le imprese che assumono neo mamme, offrendo incentivi per promuovere l’occupazione femminile.

7. Sgravio Contributivo Assunzioni Donne Vittime di Violenza

Questo sgravio contributivo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2024, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni di donne vittime di violenza, fino a un massimo di 8.000 euro annui.

8. Agevolazioni Assunzioni Donne

Questo incentivo riduce i contributi per i datori di lavoro che assumono donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, o 6 mesi se residenti in aree svantaggiate.

9. Bonus Assunzioni Giovani Under 30

Questo bonus offre un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile, fino a 3.000 euro su base annua, per le aziende che assumono giovani under 30.

10. Incentivi Decontribuzione Sud

Questo beneficio consiste in uno sconto sui contributi pensionistici pari al 30%, concesso alle aziende meridionali, ed è stato prorogato fino al 30 giugno 2024.

11. Bonus Assunzioni Beneficiari ADI e SFL

Questo incentivo prevede l’esonero contributi totale o al 50% per le assunzioni di percettori di Assegno di Inclusione (ADI) o Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

12. Agevolazioni Assunzioni in Apprendistato

Le imprese che assumono giovani dai 15 ai 29 anni con contratto di apprendistato possono beneficiare di agevolazioni contributive per tutta la durata del contratto e nei 12 mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato.

13. Bonus Assunzioni Ricercatori

Questo incentivo, confermato per il 2024, prevede uno sgravio contributivo fino a 7.500 euro per le aziende che assumono ricercatori.

14. Agevolazioni per Over 50

Le aziende che assumono lavoratori over 50 possono beneficiare di una decontribuzione del 50%.

15. Incentivo per Sostituzione Lavoratori in Congedo

I datori di lavoro che assumono in sostituzione di lavoratori in congedo possono beneficiare di uno sgravio contributivo del 50% per un massimo di 12 mesi.

16. Incentivi Assunzioni Disabili

Le aziende che assumono persone con disabilità possono beneficiare di incentivi che variano in base al grado di disabilità del lavoratore assunto.

17. Incentivo Percettori NASPI

I datori di lavoro che assumono percettori della Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego possono accedere a un beneficio pari al 20% dell’indennità mensile che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

18. Restituzione Contributo Addizionale Finanziamento NASPI

Questo incentivo prevede la restituzione del contributo addizionale di finanziamento NASPI in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato.

19. Agevolazioni Assunzioni nelle Cooperative

Le cooperative costituite dal 1° gennaio 2022 possono beneficiare di un esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fino a 6.000 euro annui.

20. Incentivi Assunzioni Lavoratori ADRCIGS

Questo sgravio contributivo è destinato alle aziende che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria, offrendo una riduzione del 10% dei contributi previdenziali.

21. Sgravio Percettori CIGS da almeno 3 mesi

Le aziende che assumono dipendenti che ricevono l’indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) da almeno 3 mesi possono beneficiare di una riduzione del 10% dei contributi previdenziali.

22. Assunzioni Agevolate NEET Under 30

Questo incentivo offre un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile per le aziende che assumono giovani NEET under 30.

23. Agevolazione Assunzioni Certificazione Parità di Genere

Questo bonus offre uno sgravio contributivo dell’1% per le aziende che hanno ottenuto la certificazione della parità di genere.

24. Bonus Assunzione Lavoratori Svantaggiati

Questo incentivo fiscale riconosce uno sconto su IRES o IRPEF pari al 130% dei costi sostenuti per l’assunzione di lavoratori svantaggiati.

Agevolazioni Regionali per le Assunzioni

Oltre agli incentivi nazionali, sono disponibili anche numerose agevolazioni regionali per le assunzioni. Queste sono promosse e gestite dalle amministrazioni regionali e offrono ulteriori opportunità per le imprese locali.