Bonus mamme disoccupate 2024: tutti gli aiuti disponibili

Per il 2024, sono stati introdotti diversi bonus per le mamme disoccupate.

Questi aiuti economici e agevolazioni sono destinati a sostenere le donne con figli a carico che non hanno un impiego. In questa guida, esploreremo nel dettaglio tutti i bonus attivi che possono essere richiesti dalle mamme disoccupate nel 2024.

Cosa sono i bonus mamme disoccupate 2024

I bonus per le mamme disoccupate 2024 sono incentivi e sostegni economici riconosciuti dallo Stato per aiutare le donne senza lavoro che hanno figli a carico. Questi bonus variano per requisiti e importi, e possono essere erogati come sussidi mensili o pagamenti una tantum.

Quali sono i bonus mamme disoccupate 2024

La Legge di Bilancio 2024 e altre normative recenti hanno introdotto diversi aiuti per le mamme disoccupate. Ecco un elenco dei principali bonus disponibili:

1. Bonus asilo nido potenziato

Il bonus asilo nido è stato potenziato nel 2024 per le mamme disoccupate con ISEE fino a 40.000 euro. Questo bonus prevede un contributo fino a 3.600 euro per le spese delle rette degli asili nido. È possibile richiedere questo aiuto economico per ogni figlio a partire dal secondo.

2. Bonus figli disabili 2024

Dal 1° gennaio 2024, le mamme con figli disabili possono richiedere un contributo minimo di 150 euro mensili. Questo bonus è destinato alle famiglie con un ISEE inferiore a 3.000 euro e figli minori di 3 anni con gravi patologie croniche. L’aiuto economico è finalizzato a supportare l’assistenza domiciliare per i bambini che non possono frequentare l’asilo nido per problemi di salute.

3. Assegno maternità dei Comuni

L’assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale per le mamme disoccupate con ISEE molto basso e senza copertura previdenziale. Questo assegno, concesso dai Comuni e pagato dall’INPS, viene ricalcolato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.

4. Assegno maternità dello Stato

Questo assegno è erogato alle mamme disoccupate che hanno lavorato almeno 3 mesi prima di perdere il diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali. L’importo dell’assegno può arrivare fino a 2.488,14 euro per le nascite avvenute nel 2024 o per gli affidamenti preadottivi e le adozioni.

5. Bonus 1000 euro disoccupati (Bonus SAR)

Il bonus Sostegno al Reddito (SaR) è destinato alle mamme disoccupate che hanno lavorato con un contratto in somministrazione. Questo bonus può arrivare fino a 1.000 euro, a seconda dei giorni di lavoro accumulati.

Altri aiuti e sussidi per le mamme disoccupate

1. Assegno sociale

L’assegno sociale è un contributo economico di 534,41 euro mensili per 13 mensilità, destinato a chi si trova in condizioni economiche disagiate. Le mamme disoccupate con ISEE basso possono richiederlo.

2. Carta acquisti

La Carta Acquisti è una carta prepagata del valore di 40 euro mensili, ricaricata ogni due mesi con 80 euro. È destinata alle famiglie con ISEE inferiore a 15.000 euro e può essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità.

3. Esenzione pagamento ticket sanitario

Le mamme disoccupate con reddito basso possono richiedere l’esenzione dal pagamento del ticket sanitario. Questo beneficio è disponibile per bambini sotto i 6 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 euro e per persone con più di 65 anni con lo stesso limite di reddito.

4. Carta risparmio spesa

La Carta Risparmio Spesa è una sorta di “social card” per famiglie con redditi non superiori a 15.000 euro. Oltre a fornire un aiuto per fronteggiare il caro vita, include anche un bonus benzina da 77 euro.

5. Reddito alimentare

Il reddito alimentare è destinato alle famiglie in povertà assoluta e consiste nella distribuzione di pacchi alimentari realizzati con prodotti invenduti che altrimenti verrebbero buttati.

6. NASpI

La NASpI è l’indennità mensile di disoccupazione per le mamme che hanno perso involontariamente il lavoro. L’importo massimo per il 2024 è di 1.550,42 euro.

7. DIS-COLL

Le mamme disoccupate con contratti di collaborazione possono richiedere la DIS-COLL, un’indennità di disoccupazione con un importo massimo di 1.550,42 euro per il 2024.

8. Assegno di inclusione

L’Assegno di Inclusione, attivo dal 1° gennaio 2024, sostituisce il Reddito di Cittadinanza e offre un sostegno economico variabile a seconda del reddito e della composizione familiare.

9. Supporto formazione e lavoro

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro è destinato alle persone disoccupate tra i 18 e i 59 anni, con un’indennità di 350 euro mensili per chi partecipa a programmi di formazione e orientamento lavorativo.

10. Assegno di ricollocazione

L’Assegno di Ricollocazione offre voucher per servizi di assistenza alla ricerca di lavoro. Questi voucher sono spendibili presso i Centri per l’Impiego e altri enti accreditati.