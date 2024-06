Incentivi installazione impianti GPL e metano nelle auto al via: come funzionano

Dal 19 giugno 2024 è possibile accedere agli incentivi per l’installazione di impianti GPL e metano nelle auto.

Questo incentivo, noto come “Ecobonus – Retrofit”, prevede un contributo che varia dai 400 agli 800 euro per l’installazione di nuovi impianti GPL o metano su veicoli di categoria M1 omologati. In questa guida spieghiamo come funzionano questi incentivi, chi può beneficiarne e come richiederli.

Cosa sono gli incentivi per l’installazione di impianti GPL e metano

Gli incentivi per l’installazione di impianti GPL e metano sono contributi economici destinati a chi vuole convertire la propria auto a benzina o diesel fino a Euro 4 in un veicolo a bifuel GPL o metano. I contributi sono pari a 400 euro per l’installazione di impianti GPL e a 800 euro per quelli a metano.

Come richiedere il bonus GPL o metano per auto

Per ottenere l’Ecobonus – Retrofit, gli interessati devono rivolgersi direttamente agli installatori, ovvero le officine autorizzate, che applicheranno lo sconto. Gli installatori devono prima registrarsi sulla piattaforma Ecobonus per prenotare gli incentivi, e successivamente potranno erogare lo sconto ai clienti che vogliono convertire la loro auto.

Come funzionano gli incentivi per impianti GPL e metano

Gli incentivi vengono riconosciuti agli installatori e successivamente trasferiti ai consumatori finali sotto forma di sconto. Ecco i passaggi principali:

Gli installatori prenotano l’incentivo tramite la piattaforma Ecobonus. Il cliente si rivolge all’installatore per la conversione del veicolo e riceve uno sconto di 400 o 800 euro sul prezzo dell’impianto. L’installatore recupera il contributo dall’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto. L’impresa costruttrice o importatrice recupera gli importi tramite un credito d’imposta utilizzando il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

A chi spettano gli incentivi

Gli incentivi spettano alle persone fisiche che installano un impianto GPL o metano su un’auto a uso privato di categoria M1 omologata in una classe non inferiore a Euro 4. Le condizioni per accedere al contributo includono:

Il veicolo non deve essere già omologato come alimentato a GPL o metano.

L’impianto deve essere nuovo di fabbrica.

La fattura deve indicare lo sconto praticato grazie al contributo statale.

A quanto ammontano gli incentivi

Gli incentivi sono fissati in misura fissa:

400 euro per l’installazione di impianti GPL.

800 euro per l’installazione di impianti metano.

Quando entrano in vigore gli incentivi auto 2024

La procedura è stata avviata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per permettere agli installatori di registrarsi e richiedere gli incentivi. Una volta completata questa fase, gli incentivi saranno disponibili anche per i privati.

Risorse destinate agli incentivi

Il Governo ha stanziato circa 10 milioni di euro per questi incentivi, ripartiti in: