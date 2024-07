Bonus Psicologo 2024: come verificare la domanda e consultare le graduatorie

INPS ha elaborato le graduatorie del bonus psicologo 2024.

Si tratta dell’elenco dei beneficiari, distinti per regioni e province autonome di residenza, stilato tenendo conto del valore ISEE e dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. I beneficiari hanno 270 giorni di tempo per utilizzare il contributo.

In questo articolo spieghiamo, passo dopo passo, come consultare le graduatorie del bonus psicologo 2024 e come verificare la domanda presentata per il contributo.

Graduatorie bonus psicologo 2024

Con il messaggio numero 2584 dell’11 luglio 2024, l’INPS ha pubblicato le graduatorie del bonus psicologo 2024, con l’elenco degli ammessi al beneficio, che hanno presentato domanda quest’anno, grazie ai fondi stanziati nel 2023.

Queste graduatorie sono basate sul valore dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) più basso e, in caso di parità, sull’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse disponibili.

I beneficiari hanno 270 giorni dalla data di pubblicazione del messaggio per utilizzare il contributo, ovvero entro il 6 maggio 2025. Dopo questo periodo, il codice univoco assegnato sarà automaticamente annullato.

Ma vediamo come verificare lo stato della domanda, per sapere se il bonus psicologo 2024 vi è stato assegnato o meno.

Come faccio a sapere se ho ottenuto il bonus psicologo

Come chiarito nel messaggio numero 2584 dell’11 luglio 2024, i richiedenti possono verificare se hanno ottenuto il bonus psicologo 2024 attraverso il portale INPS dove, da questa pagina, è possibile accedere alla sezione dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole “bonus psicologo” e selezionando poi il servizio “contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia – bonus psicologo”.

A questo punto l’utente deve cliccare alla voce “utilizza il servizio”, per il quale è richiesta l’autenticazione con la propria identità digitale, SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Una volta autenticati, i soggetti richiedenti possono visionare l’esito della richiesta e, in caso di esito positivo, l’importo del contributo riconosciuto e il codice univoco assegnato per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Le domande con ISEE con omissioni e/o difformità non sanate nei termini indicati, come indicato nel messaggio INPS n. 2133 del 5 giugno 2024, sono state considerate improcedibili e non incluse nelle graduatorie.

Come vedere la graduatoria bonus psicologo

Non esiste una graduatoria pubblica del bonus psicologo da poter consultare. Infatti, non è propriamente corretto dire che l’INPS ha “pubblicato” l’elenco degli ammessi. Piuttosto, l’istituto ha elaborato i dati e le informazioni delle richieste pervenute, quindi, solo accedendo alla pagina dedicata al bonus sul sito dell’INPS, attraverso l’area riservata, il singolo utente può verificare l’esito della propria domanda e, in caso di esito positivo, anche l’importo assegnato con il relativo codice univoco per usufruire delle sedute di psicoterapia.

Elenco psicologi che aderiscono al bonus 2024

È il CNOP (Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi) che trasmette ad INPS l’elenco dei nominativi degli aderenti all’iniziativa. Ma dove si trova l’elenco degli psicologi che aderiscono al bonus 2024? Per questo basta seguire il seguente procedimento:

accedere al sito INPS, da questa pagina, e nella barra di ricerca del sito, scrivere “contributo sessioni di psicoterapia”. A questo punto verrà richiesta l’autenticazione con credenziali SPID, CIE, CNS. una volta autenticati, bisognerà cliccare alla sezione “le mie ultime domande” e cercare “contributo sessioni di psicoterapia” per visualizzare l’esito della richiesta (se cioè il bonus è stato accolto o rifiutato). In questa pagina è presente la scheda “lista professionisti”, dove di fatto è possibile vedere l’elenco degli psicoterapeuti aderenti all’iniziativa su tutto il territorio nazionale e selezionare il professionista con cui effettuare il percorso di psicoterapia.

Ricordiamo che il bonus psicologo è utilizzabile a copertura delle spese relative a sessioni di psicoterapia presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP).